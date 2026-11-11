Addio ban auto termica in UE: e i 300 miliardi investiti nell’elettrico?

Si avvera lo scenario da incubo evocato dall’ex CEO Renault Luca de Meo nel 2023 sul ban termico UE 2035: immaginate che nel 2026 qualcuno a Bruxelles dica: “Oh, sapete la notizia? Abbiamo scherzato”. Così, adesso va capito cosa fare dei 300 miliardi di euro investiti nell’elettrico dalle Case. Infatti l’obiettivo originario stabilito dalla Commissione Europea prevedeva il taglio del 100% delle emissioni di CO2 per le nuove vetture fra 9 anni. Tuttavia, il flop delle BEV (vendite in rialzo grazie ai cinesi e disoccupazione dilagante) ha spinto la Germania a fare retromarcia e a tornare all’auto a benzina, la stessa nazione che aveva imposto il Green Deal. La Commissione Ambiente (ENVI) del Parlamento UE ha spinto la soglia al -87,5%, introducendo elementi di flessibilità e compensazione, tra cui acciaio europeo a basse emissioni, biocarburanti ed e-fuel e supercrediti macchine piccole. Ma la situazione resta caotica.

GLI INVESTIMENTI MILIARDARI DELLE CASE SENZA IL TUTTO ELETTRICO: CAOS

Per i costruttori europei, la domanda fondamentale è una sola: cosa fare dei circa 300 miliardi di euro già allocati e spesi per la riconversione elettrica?

Cancellare gli investimenti è impossibile. Le piattaforme native BEV e le gigafactory operative devono andare a regime per ammortizzare i costi fissi. La strategia immediata potrebbe essere quella di spingere sulle flotte aziendali (difficile in Italia) ed esportare dove l’elettrico tiene, tagliando però gli esborsi per lo sviluppo sulle prossime architetture full-electric non ancora avviate.

L’apertura ai VEEF (Vehicles Running Exclusively on Eligible Fuels) e al conteggio flessibile della CO₂ permette alle Case di prolungare la vita utile delle piattaforme endotermiche ed ibride. Gli investimenti si sposteranno sull’ottimizzazione dei motori a combustione e dei sistemi full/plug-in hybrid, ripartendo i costi di sviluppo su volumi di vendita più realistici.

I costruttori potrebbero chiedere politiche industriali severe sull’energia, spostando parte del capitale verso partnership nella filiera della raffinazione sintetica e della siderurgia decarbonizzata.

PAROLA D’ORDINE TEORICA: CERTEZZA NORMATIVA

Si resta in un limbo automotive UE, pieno di cavilli, norme suscettibili di interpretazioni, col futuro oscuro. I costruttori europei hanno bisogno di certezze normative per pianificare investimenti pluriennali, non di continui cambi di rotta che rendono obsolete le strategie industriali prima ancora che producano risultati.

Benzina, diesel, ibride, elettriche, biocarburanti ed e-fuel potrebbero convivere in un modello tecnologicamente neutrale, nel quale siano premiate le emissioni effettivamente ridotte lungo l’intero ciclo di vita del veicolo.

Bruxelles ha quindi un compito urgente: evitare che la transizione ecologica si trasformi in una transizione industriale verso altri continenti. Perché decarbonizzare l’automotive europeo perdendo fabbriche, competenze e posti di lavoro sarebbe una vittoria ambientale soltanto sulla carta.

SERVE UNA BUSSOLA INDUSTRIALE

Qualsiasi siano le future regole decise dai 27 Paesi nell’UE (dove c’è una frattura con alcuni Paesi contro la volontà di annullare il ban termico da parte della Germania e a ruota della Francia), le norme da sole non saranno sufficienti per opporsi allo strapotere cinese.

Serviranno gli stessi interventi promessi dalla politica UE nel 2023 e non realizzati: incentivi mirati per promuovere l’adozione di veicoli a basse e zero emissioni, ampliamento capillare dell’infrastruttura di ricarica sul territorio, significativa riduzione del costo dell’energia per fare il pieno di elettroni.