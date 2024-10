De Meo: “Le city car elettriche salveranno l’auto europea”

Luca De Meo, CEO di Renault e presidente di ACEA, l’associazione dei costruttori auto europei, ha approfittato dell’imminente presentazione della nuova Twingo elettrica al Salone di Parigi per cavalcare un suo vecchio cavallo di battaglia, secondo cui le city car alla spina potrebbero rappresentare la soluzione alle sfide della sostenibilità che l’industria dell’auto europea deve affrontare, specie di fronte al ‘pericolo’ cinese. Certo, i maligni potrebbero dire che in realtà l’endorsement di De Meo verso le elettriche di piccole dimensioni ha come (furbo) obiettivo quello pubblicizzare la sua Twingo, e potrebbero anche avere ragione. Ma le considerazioni che il manager italiano ha affidato a un lungo post su Linkedin sono comunque interessanti e invitano a riflettere.

DE MEO: “ABBIAMO CITTÀ CON STRADE PICCOLE MA PRODUCIAMO AUTO SEMPRE PIÙ GRANDI”

In primis, De Meo ha posto l’accento sulla necessità di ridurre l’impatto ambientale dei trasporti, che sarebbe agevolato, parole sue, se si optasse per veicoli più compatti e leggeri. “Il paradosso“, ha scritto, “è che da 20 anni la regolamentazione spinge tutto il sistema in Europa a consegnare modelli più grandi e pesanti, mentre nulla è più adatto delle auto piccole alle strade strette e tortuose delle nostre città“. Ciò ha portato, sempre secondo il manager, all’attuale situazione di mercato che vede il peso delle auto europee aumentato in media del +60% rispetto a 20 anni fa, con conseguente crescita del prezzo di ingresso del +60% in soli 10 anni. Tutto il contrario, e qui è venuto fuori il CEO di Renault, della futura Twingo, che in chiara controtendenza “ha un’impronta di carbonio inferiore di quasi il 75% ‘dalla culla alla tomba’ (ossia dall’estrazione delle materie prime allo smaltimento del prodotto finito, ndr), rispetto alla media delle auto vendute oggi“.

CONSIGLI PER RIANIMARE LA VENDITA DI AUTO ELETTRICHE IN EUROPA

A supporto della sua tesi a favore delle city car contro l’inutile predominio dei Suv, Luca De Meo ha poi citato uno studio di Tommaso Pardi del CNRS (Centre national de la recherche scientifique) e dei colleghi del consorzio di ricerca Gerpisa, che propone una serie di consigli per rianimare la vendita di veicoli elettrici in Europa, conseguendo anche gli obiettivi di decarbonizzazione, puntando proprio sulla produzione di auto elettriche piccole ed economiche:

creare una nuova categoria di veicoli con dimensioni, peso e potenza specifici, come le kei car giapponesi ;

; adeguare le normative sulle emissioni di CO2 per supportare le piccole vetture elettriche, con obiettivi di valutazione del ciclo di vita per tutti i segmenti;

sviluppare un ‘Eco Score’ dei veicoli per valutarne l’ impatto ambientale e l’ impronta di carbonio durante l’intero ciclo di vita, ‘dalla culla alla tomba’;

e l’ durante l’intero ciclo di vita, ‘dalla culla alla tomba’; sostituire le pressioni normative che ostacolano la produzione di automobili più piccole con politiche di supporto;

definire incentivi per i clienti di veicoli di piccole dimensioni, come assicurazioni più convenienti, parcheggi gratuiti e libero ingresso nei centri urbani.

LUCA DE MEO: “EUROPA PIÙ COMPETITIVA CON AIRBUS DELLE CITY CAR ELETTRICHE”

Per De Meo questi consigli, se messi adeguatamente in pratica, possono “aumentare le vendite di nuove BEV a prezzi accessibili, riaccendere la produzione automobilistica europea e garantire una transizione giusta“. Aggiungendoci poi un suo personalissimo suggerimento, in base al quale l’Europa potrebbe fare anche di più se giocasse in modo collettivo, creando un Airbus delle piccole auto elettriche: “perché non rendere di nuovo grandi le piccole auto?“. Il post si chiude con un significativo tag alla Commissione europea e alla presidente Ursula Von der Leyen. Chissà se risponderanno.