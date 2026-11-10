UE dice sì a clausola flessibilità Italia: opportunità per le flotte aziendali?
Bruxelles ha dato l'OK alla flessibilità: il nostro Governo può ora valutare come sfruttare al meglio l'occasione. Sarebbe un'opportunità d'oro per la riforma del fisco delle flotte aziendali
Bruxelles ha dato l'OK alla flessibilità: il nostro Governo può ora valutare come sfruttare al meglio l'occasione. Sarebbe un'opportunità d'oro per la riforma del fisco delle flotte aziendali
L’approvazione da parte del Consiglio Ecofin della clausola di salvaguardia nazionale (NEC) per l’Italia, focalizzata su energia e difesa, apre spazi di manovra economico-finanziaria inediti: anche per la riforma del fisco delle flotte aziendali. Sarà il Governo a decidere, in base alle mille richieste provenienti da altrettanti settori. Comunque, le risorse liberate e la maggiore elasticità in materia di bilancio potrebbero essere indirizzate verso un settore strategico per la competitività del Paese: i parchi auto d’impresa. Ma facciamo un passo alla volta, iniziando dal sì UE.
FLESSIBILITÀ E FLOTTE AZIENDALI: QUALE LEGAME
A cosa ci riferiamo quando parliamo di flessibilità? Il Patto di Stabilità e Crescita dell’Unione Europea consente a uno Stato membro di scostarsi temporaneamente dai target di riduzione del deficit e del debito concordati con Bruxelles. Nel caso specifico, Bruxelles ha autorizzato l’Italia ad applicare questa flessibilità a fronte di spese straordinarie e prioritarie destinate a energia e difesa (con bollette e carburanti su livelli astronomici per la guerra USA-Iran).
Gli investimenti sostenuti in questi ambiti specifici non vengono conteggiati in modo stringente nei calcoli del deficit strutturale che farebbero scattare correzioni o sanzioni da parte della Commissione UE.
Si dà la possibilità all’Esecutivo italiano di fare un deficit più alto (ovvero indebitarsi maggiormente o riallocare risorse interne) senza violare le regole europee di finanza pubblica. Un minimo di agio, sempre sotto la stretta vigilanza UE, per misure sociali, gli incentivi industriali o le eventuali riforme fiscali. Attualmente, il comparto delle flotte aziendali sconta un regime di detraibilità dell’IVA e di deducibilità dei costi tra i più penalizzanti in Europa.
FLOTTE AZIENDALI: LA SPINTA ATTESA DA ANNI
La richiesta delle associazioni di settore è rivolta da anni a Governi di ogni colore, senza successo. Una riforma mirata di questo settore rappresenterebbe un volàno formidabile per il rinnovo del parco circolante (in Italia il parco auto è pericolosamente vetusto), accelerando la transizione ecologica verso veicoli a basse e zero emissioni. In più, ci sarebbe un sostegno alla liquidità delle imprese italiane in un momento economico complesso, con innesco di un circolo virtuoso.
PER ALLINEARSI AGLI ALTRI
Rivedere i tetti di deducibilità e le aliquote IVA per le auto aziendali in uso promiscuo e strumentale significherebbe allineare l’Italia agli standard comunitari, stimolando gli investimenti e garantendo certezze agli operatori della filiera automotive. Dopo l’assist UE, la palla passa al Governo italiano.