UE dice sì a clausola flessibilità Italia: opportunità per le flotte aziendali?

L’approvazione da parte del Consiglio Ecofin della clausola di salvaguardia nazionale (NEC) per l’Italia, focalizzata su energia e difesa, apre spazi di manovra economico-finanziaria inediti: anche per la riforma del fisco delle flotte aziendali. Sarà il Governo a decidere, in base alle mille richieste provenienti da altrettanti settori. Comunque, le risorse liberate e la maggiore elasticità in materia di bilancio potrebbero essere indirizzate verso un settore strategico per la competitività del Paese: i parchi auto d’impresa. Ma facciamo un passo alla volta, iniziando dal sì UE.

FLESSIBILITÀ E FLOTTE AZIENDALI: QUALE LEGAME

A cosa ci riferiamo quando parliamo di flessibilità? Il Patto di Stabilità e Crescita dell’Unione Europea consente a uno Stato membro di scostarsi temporaneamente dai target di riduzione del deficit e del debito concordati con Bruxelles. Nel caso specifico, Bruxelles ha autorizzato l’Italia ad applicare questa flessibilità a fronte di spese straordinarie e prioritarie destinate a energia e difesa (con bollette e carburanti su livelli astronomici per la guerra USA-Iran).

Gli investimenti sostenuti in questi ambiti specifici non vengono conteggiati in modo stringente nei calcoli del deficit strutturale che farebbero scattare correzioni o sanzioni da parte della Commissione UE.

Si dà la possibilità all’Esecutivo italiano di fare un deficit più alto (ovvero indebitarsi maggiormente o riallocare risorse interne) senza violare le regole europee di finanza pubblica. Un minimo di agio, sempre sotto la stretta vigilanza UE, per misure sociali, gli incentivi industriali o le eventuali riforme fiscali. Attualmente, il comparto delle flotte aziendali sconta un regime di detraibilità dell’IVA e di deducibilità dei costi tra i più penalizzanti in Europa.

FLOTTE AZIENDALI: LA SPINTA ATTESA DA ANNI

La richiesta delle associazioni di settore è rivolta da anni a Governi di ogni colore, senza successo. Una riforma mirata di questo settore rappresenterebbe un volàno formidabile per il rinnovo del parco circolante (in Italia il parco auto è pericolosamente vetusto), accelerando la transizione ecologica verso veicoli a basse e zero emissioni. In più, ci sarebbe un sostegno alla liquidità delle imprese italiane in un momento economico complesso, con innesco di un circolo virtuoso.

PER ALLINEARSI AGLI ALTRI

Rivedere i tetti di deducibilità e le aliquote IVA per le auto aziendali in uso promiscuo e strumentale significherebbe allineare l’Italia agli standard comunitari, stimolando gli investimenti e garantendo certezze agli operatori della filiera automotive. Dopo l’assist UE, la palla passa al Governo italiano.