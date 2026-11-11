Assicurazioni: metà degli occupati è donna, ma la quota crolla tra i manager

Nel comparto assicurativo le lavoratrici toccano quota 48,3%, guidando l’occupazione femminile nel panorama finanziario davanti a intermediazione creditizia (43,5%) e attività dei mercati dei capitali (40,4%). Tuttavia, la presenza del gentil sesso all’interno delle compagnie assicuratrici si assottiglia nettamente ai vertici, coprendo meno di un terzo delle poltrone dirigenziali. È quanto emerge dall’approfondimento a firma di Sara Bottino, Head of Marketing & Communication di Lokky, insurtech italiana data-driven del Gruppo Hiscox. Il quadro viene tracciato dal Global Gender Gap Report 2026 del World Economic Forum su dati LinkedIn relativi a 19 economie. Nelle assicurazioni infatti le signore occupano il 28,9% delle posizioni di top management, circa 20 punti percentuali in meno rispetto alla loro quota nella forza lavoro complessiva nel settore. È il divario più marcato tra i tre comparti finanziari analizzati. La differenza è più contenuta nell’intermediazione creditizia (36,8% contro 43,5%) e nelle attività dei mercati dei capitali (31% contro 40,4%).

PRESENZA DELLE DONNE NELLE ASSICURAZIONI IN ITALIA

Un’analisi che rispecchia fedelmente anche la realtà del mercato assicurativo italiano. Secondo i dati diffusi dall’ANIA (l’Associazione delle assicurazioni) nell’ambito della campagna #Oltre8marzo 2026, a fine 2024 le donne rappresentavano il 48,5% dei dipendenti del settore, ma la percentuale scendeva al 26,6% tra i dirigenti, evidenziando una distanza di quasi 22 punti percentuali.

Comunque, mettendo a confronto i dati di 10 anni, la percentuale di donne nei livelli di inquadramento più elevati è salita dal 23,9% del 2014 al 31,7% del 2024, registrando un incremento di 7,8 punti percentuali. Un’evoluzione positiva che testimonia una maggiore partecipazione femminile alle posizioni di responsabilità, pur non colmando il divario.

LE RAGIONI DELLA DIFFERENZA PERCENTUALE

Il motivo numero uno della differenza percentuale? L’accesso a reti professionali e a figure senior in grado di favorire la visibilità e l’avanzamento di carriera. Stando al rapporto Women in the Workplace 2025, realizzato da McKinsey & Company e LeanIn.Org sulle aziende statunitensi, tra i dipendenti nelle posizioni iniziali, il 45% degli uomini dichiara di avere uno sponsor professionale, contro il 31% delle donne.

Un secondo elemento riguarda l’organizzazione del lavoro e la distribuzione delle responsabilità familiari e di cura. Le interruzioni di carriera, la scarsa flessibilità degli orari e le aspettative di disponibilità sono ostacoli alla continuità professionale, soprattutto quando le opportunità di crescita si legano a modelli organizzativi poco agili.

Lo dice il rapporto Women @ Work 2026 di Deloitte, basato sulle risposte di 7.500 donne in 15 Paesi: l’80% delle intervistate ritiene che usufruire di modalità di lavoro flessibili possa avere conseguenze negative sulle possibilità di crescita nella propria organizzazione.

Senza considerare la trasparenza dei processi di selezione e promozione, la presenza di modelli di leadership diversificati e l’accesso alla formazione, che diventano quindi elementi rilevanti per comprendere se le opportunità siano distribuite in modo equilibrato.

PASSI AVANTI VERSO LE PARI OPPORTUNITÀ

Secondo la quarta edizione della ricerca “La sostenibilità nel settore assicurativo italiano”, realizzata da ANIA e Forum per la Finanza Sostenibile, nel 2025 quasi la totalità del campione integrava l’obiettivo della parità di genere nelle politiche di gestione delle risorse umane.

A ottobre 2025, EIOPA (l’Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali) ha pubblicato nuove linee guida sulla diversità nella composizione degli organi amministrativi, direttivi e di vigilanza delle imprese assicurative e riassicurative.

Le disposizioni, che diventeranno applicabili dal 30 gennaio 2027 nell’ambito della revisione di Solvency II, prevedono politiche volte a promuovere la diversità e target quantitativi relativi all’equilibrio di genere.