Acciaio verde UE per l’auto fa una paura blu: ecco il rischio

Uno degli elementi chiave dell’automotive UE dei prossimi anni è l’acciaio verde, il cui impiego comporta tuttavia anche rischi. Di cosa parliamo? La base di partenza è il -100% di emissioni CO2 stabilite in varie fasi (l’ultima nel 2023) da Bruxelles per le vetture nuove, ossia il ban termico 2035. In conseguenza della domanda debole di BEV e della dilagante disoccupazione (Case e indotto), la Commissione Europea ha proposto un -90% abolendo il tutto elettrico ed eliminando un pilastro del Green Deal 2019 voluto dalla Germania. Negli scorsi giorni la Commissione Ambiente (ENVI) del Parlamento UE è andata oltre arrivando a un -87,5%. Fra gli obiettivi teorici, quello di fermare l’avanzata della Cina nel Vecchio Continente. Il divario rispetto all’obiettivo originario del 100% è del 12,5%. La proposta introduce tuttavia diverse forme di flessibilità: fra queste, crediti fino al 7,5% legati all’impiego di acciaio europeo a basse emissioni, oltre a meccanismi relativi a biocarburanti ed e-fuel e alle auto piccole prodotte nell’UE. Un sistema articolato, con non pochi passaggi burocratici.

ACCIAIO VERDE UE FRA INTENZIONI LODEVOLI E REALTÀ AMARE

L’introduzione dell’acciaio verde nel settore automobilistico europeo comporta vantaggi, in teoria: riduzione delle emissioni incorporate nelle auto e negli altri manufatti industriali, minore dipendenza dal carbone fossile, ma anche possibilità di creare una filiera europea di tecnologie industriali avanzate, nonché una nuova domanda per acciaio a basse emissioni, che potrebbe rendere bancabili alcuni impianti innovativi.

Il green steel si scontra però con una complessa realtà industriale e finanziaria. Il caso emblematico della startup Stegra (ex H2 Green Steel) in Svezia evidenzia come la transizione ecologica rischi di arenarsi per criticità legate alle economie di scala e alla sostenibilità finanziaria dei progetti pionieristici.

L’azienda, considerata il simbolo UE della produzione siderurgica pulita, si trova in difficoltà. Nonostante abbia già attratto 6,5 miliardi di euro da giganti industriali, fondi sovrani e famiglie imprenditoriali, il progetto del grande impianto di Boden ha subìto ritardi e rallentamenti operativi stimati fra i 3 e i 6 mesi, con la produzione slittata tra fine 2026 e inizio 2027.

Secondo quanto riportato dal quotidiano economico Dagens Industri e ripreso dalla Reuters, Stegra necessita di raccogliere oltre 2 miliardi di euro per completare la costruzione del suo impianto di acciaio verde a base di idrogeno. Questa cifra risulta più che doppia rispetto alle stime precedenti.

Pesano gli enormi costi per “sfornare” questo acciaio, notevolmente superiori rispetto all’acciaio tradizionale. È poi necessaria una quantità notevole di energia elettrica pulita e di idrogeno difficile da garantire a prezzi competitivi in Europa.

UNA BOCCATA D’OSSIGENO, MA I PROBLEMI NON SONO FINITI

Il 24 giugno 2026 Stegra ha completato un nuovo finanziamento da 1,4 miliardi di euro, guidato da un consorzio con Wallenberg Investments, Temasek e IMAS. Una boccata d’ossigeno per il progetto di Boden, dopo mesi di incertezza finanziaria.

La buona notizia, tuttavia, non ha chiuso la partita. Il 30 settembre, al termine di una revisione approfondita, la società ha comunicato che i costi per completare l’impianto sono sensibilmente superiori alle attese e che serviranno ulteriori capitali.

Il progetto resta in piedi, ma la sua sostenibilità economica deve ancora superare una prova importante: completare un impianto industriale complesso, contenendo gli investimenti e arrivando alla produzione commerciale. È proprio qui che si misurerà la distanza fra le ambizioni della siderurgia verde europea e la realtà dei conti.

GREEN STEEL MA PAURA BLU PER UN PRECEDENTE SVEDESE

A generare timori c’è – fra l’altro – il precedente svedese della startup Northvolt. Dopo aver raccolto miliardi e rappresentato l’ambizione dell’UE contro il dominio cinese, è entrata in una grave crisi finanziaria e operativa, culminata nel ricorso alla ristrutturazione del debito (Chapter 11).

Quando la politica verde stava scommettendo sul Northvolt a cavallo del 2020, si sprecavano i selfie dei rappresentanti del popolo nei pressi del quartier generale dell’azienda. Poi le fragilità strutturali (ben note all’inizio) si sono mostrate in tutta la loro bruttezza: eccessiva dipendenza da capitali di rischio, costi energetici insostenibili, ritardi industriali e ascesa inarrestabile della Cina. Mentre nessuno si è più fatto fotografare nei pressi della gigafactory.