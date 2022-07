Ricarica auto elettriche: il cavo di serie è troppo corto?

La Fiat 500 è l’auto con il cavo di ricarica auto elettriche più corto: un’indagine ha messo a confronto i listini dei Costruttori sulla dotazione di serie

La lunghezza del cavo di ricarica fornito di serie sulle auto elettriche non è sempre adeguato alla ricarica alle colonnine pubbliche. La denuncia arriva dal Regno Unito, dove le colonnine spesso integrate anche ai lampioni dell’illuminazione pubblica non sempre sono raggiungibili con il cavo in dotazione. Un risparmio considerevole di costi per i Costruttori a cui si può ovviare con i cavi optional più lunghi che hanno un costo fino a 700 euro. La più “tirata” è la Fiat 500 elettrica. Ecco i risultati di un’indagine in UK.

LUNGHEZZA CAVO RICARICA AUTO ELETTRICHE: PERCHÉ È IMPORTANTE

La ricarica delle auto elettriche è più conveniente a casa, salvo i rari casi in cui si può usufruire di un punto di ricarica gratis (Tesla Supercharger, sul luogo di lavoro, etc.). Quando non si ha a disposizione un’alternativa alla ricarica pubblica, molto diffusa nel Regno Unito, la lunghezza del cavo di ricarica diventa rilevante maggiormente quando:

– il lato su cui è posizionata la presa di ricarica non coincide con il lato della strada su cui è collocata la colonnina libera;

– gli stalli della sosta per la ricarica non sono occupati rispettando le linee di demarcazione;

– la piazzola è occupata da un’auto che non si sta ricaricando.

AUTO ELETTRICHE A CONFRONTO: QUANTO E’ LUNGO IL CAVO DI RICARICA

Secondo l’indagine di The Car Expert spulciando tra i siti web dei Costruttori, i potenziali acquirenti non sempre trovano le informazioni dettagliate riguardo ai cavi di ricarica. Inoltre, manca uno standard minimo sia nella lunghezza sia nella potenza massima della ricarica che permetta di scegliere in modo più consapevole. L’indagine ha considerato oltre 20 auto elettriche, rilevando lunghezza del cavo, Tipo e potenza. Ecco di seguito la classifica:

– Audi e-tron – Q4 e-tron, 6 m – 2,3 kW;

– BMW i3 – i4 – iX, 5 m – ND;

– Citroën ë-C4, ND – ND;

– DS 3 Crossback, ND – ND;

– Fiat 500 elettrica, 4,5 m – 2,3 kW o 3,8 m – 11 kW;

– Ford Mustang Mach-E, ND – ND;

– Honda e, ND – 2,3 kW;

– Hyundai Ioniq 5 – Kona EV, 5 m – 10,5 kW;

– Jaguar I-Pace, ND – 11 kW;

– Kia e-Niro – EV6, 5 m – 10,5 kW;

– Mercedes-Benz EQA – EQB, 5 m – 11 kW;

– Mercedes-Benz EQC, 4 m – ND;

– Mercedes-Benz EQ, 5 m – ND;

– Mini Electric, 6 m – 2,3 kW;

– Nissan Leaf, 6 m – 7 kW;

– Peugeot e-208, 6 m – 7 kW;

– Polestar 2, 7 m – 2,3 kW;

– Renault Zoe, 6,5 m – 22 kW;

– Skoda Enyaq iV, 6 m – 135 kW;

– Tesla Model 3 – 4, 4 m – 2,3 kW o 6 m – 7,4 kW;

– Opel Corsa-e, 6 m – 22 kW;

– Volkswagen ID.3, 6 m – 11 kW.

RICARICA AUTO ELETTRICHE E SCELTA DEL CAVO PIU’ PERFORMANTE

Secondo il report dell’indagine, molti Costruttori sfruttano la leva commerciale della ricarica nelle condizioni migliori a cui può avvenire, come potenza o tempi. Ma poi la dotazione di serie poi non permette di superare 2,3 o 3 kW. E’ chiaro che molto dipende dalla rete a disposizione, ma anche le caratteristiche del cavo sono importanti. In questa guida puoi vedere come scegliere un cavo di ricarica auto elettriche o plug-in.