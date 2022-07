Manutenzione BEV: costosa per il 50% degli automobilisti in Germania

La manutenzione delle auto elettriche costa più delle ICE per 1 su 2 in Germania: i dati del sondaggio e quelli emersi dal report di SicurAUTO.it

Almeno 1 automobilista su 2 in Germania crede che la manutenzione delle auto elettriche sia più impegnativa e costosa rispetto ai veicoli con motori a combustione interna. E’ quanto riporta un’indagine Dekra condotta quest’anno. In realtà non sempre è vero che le auto elettriche passano più ore in officina, come è emerso dal report “Auto elettriche e connesse: impatto su aftermarket e consumatori” che SicurAUTO.it ha presentato ad Autopromotec 2022 con tanti dati e curiosità inedite che riassumiamo ai paragrafi seguenti.

COSTI MANUTENZIONE AUTO ELETTRICHE VS ICE IN GERMANIA

L’indagine condotta per Dekra dall’Istituto Ipsos su 1.000 proprietari di auto nel marzo 2022 ha raccolto l’opinione di un campione di cittadini sulla spesa relativa a manutenzione e riparazioni. Secondo la metà degli intervistati sono previsti costi più elevati per le auto elettriche rispetto alle auto ICE. Alla domanda su come immaginano i costi di manutenzione e riparazione dei veicoli elettrici rispetto ai veicoli a benzina o diesel:

– 50% degli intervistati ha risposto “più costoso” o addirittura “molto più costoso”;

– 37% ritiene che i costi siano uguali;

– 13% ritiene che i veicoli elettrici siano più economici o significativamente più economici da mantenere e riparare rispetto ai veicoli a combustione interna.

DIFFERENZA TRA MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTO ELETTRICHE

C’è da dire però che tra manutenzione e riparazione la differenza di costi tra BEV e ICE potrebbe crescere realmente poiché:

– i costi di manutenzione ordinaria dipende essenzialmente dalle ore di manodopera e dai ricambi da sostituire secondo il piano di manutenzione programmata del costruttore;

– i costi di riparazione invece potrebbero essere molto maggiori, se non rientrano nella garanzia, considerando che si tratta di componenti molto sofisticate, contenenti materiali preziosi e costosi da produrre ad oggi. Non sono rari i casi in cui ci si può ritrovare a sostituire i fari full LED, la batteria ad alta tensione, etc., per negligenza o aver causato un incidente anche in solitaria.

MANUTENZIONE AUTO ELETTRICHE: IL REPORT 2022 DI SICURAUTO.IT

Se invece si resta nell’ambito della manutenzione ordinaria di auto elettriche, il report Auto elettriche e connesse: impatto su aftermarket e consumatori, dimostra che non sempre “elettrico” corrisponde ad “impegnativo” e quindi più costoso. Ad esempio, nella nostra indagine abbiamo considerato la manutenzione ordinaria delle seguenti auto elettriche a confronto con gli equivalenti (o confrontabili) modelli ICE dello stesso brand:

– Citroen eBerlingo;

– Dacia Spring;

– Fiat 500 elettrica;

– Opel Corsa-e;

– Peugeot e208;

– Renault Zoe;

Tra le auto elettriche è emerso che la Fiat 500 elettrica fa molte meno ore di manutenzione in 12 anni rispetto alle versioni ICE e Mild Hybrid. Lo stesso vale per le gemelle Peugeot 208e e Opel e-Corsa che però sono le più impegnative in termini di ore di manodopera rispetto agli altri veicoli BEV dell’indagine (oltre 18 ore di MDP in 12 anni). Mentre con le stesse auto ICE Opel e Peugeot la manutenzione dopo 12 anni arriva anche a oltre 28 ore.