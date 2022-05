Tagliandi auto Dacia Duster 1.0 TCe 90 vs Dacia Spring

Ecco come cambiano la manutenzione e i tagliandi auto se si passa dalla Dacia Duster 4x2 1.0 TCe 90 alla Dacia Spring

Come cambia il tagliando auto di manutenzione quando si passa da un’auto ICE a una elettrica o ibrida? E’ il focus centrale dell’Indagine Manutenzione Auto elettrica e ibrida 2022 di SicurAUTO.it che, tra gli altri, confronta i piani di manutenzione ordinaria durante i primi 12 anni, di 25 auto tra Elettriche (BEV), Mild Hybrid (MHEV), Full Hybrid (FHEV), Plug-in Hybrid (PHEV) e “tradizionali” (ICE – Internal Combustion Engine) in vendita in Italia. In questo articolo vi raccontiamo quali sono i tagliandi auto di manutenzione previsti dal Costruttore per la Dacia Duster 4×2 1.0 TCe 90 (ICE) e la Dacia Spring (BEV) con le differenze nell’infografica in basso. Tutti i ricambi, i controlli e le ore di manodopera per i tagliandi auto dei singoli modelli, applicati dalla rete ufficiale in Italia, SicurAUTO.it li ha ottenuti chiedendoli direttamente alla Casa.

TAGLIANDI AUTO ICE ED ELETTRICHE A CONFRONTO: COME CAMBIA LA MANUTENZIONE?

L’indagine di SicurAUTO.it risponde alle domande sulla manutenzione ordinaria più utili per gli automobilisti e i riparatori alle prese con il passaggio da ICE a BEV. Com’è emerso dall’analisi dei piani di manutenzione ufficiali, i tagliandi possono essere molto più onerosi di quanto non si creda. Quindi, ad esempio, sapere quante ore di manodopera richiedono i tagliandi auto di un modello Mild, Full, Plug-in Hybrid o BEV, e con quale frequenza in anni/km vanno ripetuti, può aiutare sicuramente a fare un acquisto più consapevole. Nell’infografica qui sotto sono raffigurate le differenze nella manutenzione per i primi 12 anni tra Dacia Duster 4×2 1.0 TCe 90 (ICE) e Dacia Spring (BEV).

DACIA DUSTER 1.0 TCE 90: TAGLIANDI AUTO IN SINTESI

La Dacia Duster 1.0 TCe 90 a benzina condivide lo stesso motore con la Renault Clio che abbiamo confrontato con la ZOE e di conseguenza anche il piano di manutenzione ordinaria. La sostituzione di olio e filtro olio (ogni 2 anni, ai tagliandi pari, o 30 mila km) e il filtro abitacolo (ogni 2 anni, ai tagliandi dispari, o 30 mila km) sono gli interventi standard. Inoltre si alternano i Controlli A (17 verifiche ai tagliandi dispari) e i Controlli B (15 verifiche ai tagliandi pari). Anche per la Dacia Duster è prevista la sostituzione di:

– liquido freni (ogni 3 anni o 120 mila km);

– filtro aria motore e candele (ogni 4 anni o 60 mila km);

– liquido di raffreddamento (ogni 5 anni o 150 mila km);

– cinghia accessori e rulli (ogni 6 anni o 150 mila km);

Agli interventi standard si aggiunge anche la pulizia ganasce freni a tamburo (dove previsti), ogni 120.000 km. I due tagliandi che richiedono più ore di manodopera sono a 6 anni (2,2 h) e 12 anni (2,5 h), a fronte di un totale di 15,3 ore che sono necessarie in officina con la Dacia Duster 1.0 TCe 90 in 12 anni per la manutenzione ordinaria prevista dal Costruttore. Vedi infografica in basso.

DACIA SPRING: TAGLIANDI AUTO IN SINTESI

La Dacia Spring, esattamente come la Renault ZOE R135, deve tornare in officina per la manutenzione ordinaria ogni anno o 30 mila km, per la sostituzione del filtro abitacolo e i Controlli A (12 verifiche), che si aggiungono ai Controlli B (19 verifiche) solo ai tagliandi pari. Inoltre ha bisogno di:

– una batteria nuova 12 V ogni 4 anni;

– la sostituzione del liquido freni ogni 4 anni;

– il liquido di raffreddamento da sostituire ogni 5 anni;

Sono gli interventi più impegnativi ai tagliandi del 4^-5^-8^-10^ e 12^ anno. La manutenzione ordinaria della Dacia Spring richiede 13,3 ore in 12 anni (2 ore in meno della Duster 1.0 TCe).

Cosa hanno in comune Duster 1.0 TCe e Spring?

– I Controlli A ai tagliandi dispari;

– I Controlli B ai tagliandi pari;

– La sostituzione del filtro abitacolo ai tagliandi dispari;

– La sostituzione del liquido di raffreddamento ogni 5 anni;

– Il liquido freni da cambiare al 12^ anno;

– Controllo e pulizia ganasce freni a tamburo a 120 mila km;

Nell’infografica sotto puoi approfondire in dettaglio i tagliandi di manutenzione in 12 anni di Dacia Duster 4×2 1.0 TCe 90 (ICE) e Dacia Spring e le macro differenze negli interventi e ricambi da sostituire, poiché i controlli ad ogni tagliando sono molteplici e variegati. Mentre un termometro importante sono le ore di manodopera. In rosso sono evidenziati gli interventi non comuni ad entrambi i modelli.

Clicca l’immagine sotto per vederla a tutta larghezza.

