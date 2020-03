Le auto elettriche usate iniziano a suscitare l’interesse degli italiani: ecco quali sono le 10 auto usate più vendute online a inizio 2020

I trend sulle auto usate degli ultimi mesi parlano chiaro: le preferenze degli italiani sono sempre meno diesel e cresce l’interesse verso le auto elettriche e ibride. Tra le auto usate più vendute in Italia sicuramente i numeri sono più marginali rispetto alle immatricolazioni di auto ibride nuove, ma è interessante scoprire su quali modelli sui orientano gli italiani alla ricerca di un’auto elettrica usata online.

AUTO ELETTRICHE: I MODELLI PIU’ VENDUTI DEL 2019

Nonostante gli incentivi auto elettriche e ibride in Italia, i numeri sono ancora piuttosto esigui, sebbene in crescita. Nel 2019 sono state vendute poco più di 10.500 auto elettriche nuove (fonte UNRAE). Tra le auto elettriche nuove più vendute Smart Fortwo, Renault Zoe, Tesla Model 3, Nissan Leaf e Smart Forfour occupano le prime 5 posizioni. Solo 3 di queste però, per vari motivi, le ritroviamo tra le 10 auto elettriche usate più vendute online in 2 mesi. La classifica delle 10 auto elettriche usate più vendute online è stata elaborata da un noto motore di ricerca di auto usate online.

L’AUTO ELETTRICA USATA PIU’ VENDUTA ONLINE

Tra le auto elettriche usate online la Renault Zoe è sicuramente la preferita per unità vendute: 137 auto con un valore medio di 18.700 euro (2019). E’ curioso notare come per tutte le 10 auto elettriche usate online, l’età maggiore sia della Peugeot iOn: in media gli esemplari hanno circa 6 anni per un valore di 11.800 euro. E’ di fatti anche l’auto elettrica usata più economia tra tutte. Spostandoci lungo la classifica dei modelli di auto elettriche usate più venduti online, il prezzo delle auto elettriche seminuove fa pensare che si tratti di auto aziendali.

L’AUTO ELETTRICA USATA PIU’ COSTOSA ONLINE

E’ il caso della Jaguar I-Pace, che per i suoi soli 39 esemplari, la spesa media è stata di oltre 80 mila euro. E’ l’auto elettrica usata più cara, anche della Tesla Model S. Chi si accontenta di un’auto con 5 anni può vivere il sogno californiano con circa la metà di quanto spenderebbe per la stessa auto nuova, ma con meno batteria, meno optional e meno prestazioni. Un trend che nei prossimi anni è destinato ad aumentare, considerando che ormai la garanzia sulla batteria di un’auto elettrica è di gran lunga maggiore rispetto ai due anni standard di un’auto tradizionale.