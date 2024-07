Traghetto per l’Albania: come arrivarci in auto

Viaggiare in traghetto per l’Albania con l’auto è un’ottima opzione per esplorare un Paese affascinante con la massima libertà e flessibilità. L’attrattività delle spiagge in Albania è aumentata negli ultimi anni fino a spingere molti italiani a trasferire la residenza in Albania dopo una vacanza breve. In questa guida, troverete tutte le informazioni necessarie, i costi delle varie compagnie di navigazione e alcuni consigli utili per rendere il viaggio il più piacevole possibile.

COMPAGNIE E TRATTE PRINCIPALI TRAGHETTO CON L’AUTO ITALIA – ALBANIA

Le principali compagnie di navigazione che operano le tratte in traghetto dall’Italia all’Albania sono:

Adria Ferries

Ventouris Ferries

Grandi Navi Veloci (GNV)

European Seaways

Anek Lines

Le tratte principali prevedono l’arrivo in auto fino a Bari, Brindisi o Ancona, per poi imbarcarsi sul traghetto:

Bari – Durazzo (Durrës): una delle rotte più popolari, con partenze frequenti durante tutto l’anno;

una delle rotte più popolari, con partenze frequenti durante tutto l’anno; Brindisi – Valona (Vlorë): un’altra destinazione molto ambita, particolarmente conveniente per chi viaggia dal sud Italia;

un’altra destinazione molto ambita, particolarmente conveniente per chi viaggia dal sud Italia; Ancona – Durazzo (Durrës): è una tratta meno frequentata ma comunque disponibile, particolarmente utile per chi parte dal centro-nord Italia.

COSTI INDICATIVI TRAGHETTO CON L’AUTO ITALIA – ALBANIA

I prezzi dei traghetti Italia – Albania variano a seconda della stagione, della compagnia, del tipo di cabina e delle dimensioni del veicolo. Ecco una panoramica generale dei costi per una traversata di sola andata, considerando che tramite le agenzie di viaggi o le piattaforme di intermediazione è possibile trovare prezzi e offerte variabili, a cui aggiungere gli eventuali diritti di prevendita:

da Bari a Durazzo con Adria Ferries: Auto da 104 a 170 euro (altezza massima 1,80 m) + 1 passeggero adulto in poltrona, da 67 a 116 euro . Potete approfondire qui ulteriori dettagli e costi;

(altezza massima 1,80 m) + in poltrona, . Potete approfondire qui ulteriori dettagli e costi; da Bari a Durazzo con Ventouris Ferries: Auto da 110 a 130 euro (altezza massima 1,90 m) + 1 passeggero adulto in poltrona, da 55 a 85 euro . Potete approfondire qui ulteriori dettagli e costi;

(altezza massima 1,90 m) + 1 in poltrona, . Potete approfondire qui ulteriori dettagli e costi; da Bari a Durazzo con GNV: Auto da circa 130 euro (altezza massima 1,90 m) + 1 passeggero adulto in poltrona, da circa 44 euro . Potete approfondire qui ulteriori dettagli e costi;

(altezza massima 1,90 m) + 1 in poltrona, . Potete approfondire qui ulteriori dettagli e costi; da Ancona a Durazzo con Adria Ferries: Auto da 125 a 216 euro (altezza massima 1,80 m) + 1 passeggero adulto in poltrona, da 95 a 158 euro. Potete approfondire qui ulteriori dettagli e costi;

Ricordiamo che questi prezzi sono indicativi e possono variare significativamente in base alla stagione (alta o bassa stagione), alla disponibilità e alla classe di viaggio scelta (poltrona, cabina interna, cabina esterna).

CONSIGLI UTILI PER IL VIAGGIO IN TRAGHETTO CON L’AUTO ITALIA – ALBANIA