Traghetto per Ponza in auto: prezzi, info utili e consigli

Ponza, un gioiello dell’arcipelago pontino, è una destinazione molto amata per chi cerca una vacanza tra mare cristallino, spiagge incantevoli e atmosfera mediterranea. Se state pianificando di andare all’isola di Ponza con l’auto, è importante conoscere le opzioni disponibili con il traghetto, i costi, le società che offrono il servizio e alcuni consigli utili per rendere il viaggio più agevole. Se l’auto è fondamentale nei vostri spostamenti, dovete sapere che alcune compagnie dai porti di Terracina, San Felice Circeo, Anzio e Formia, potrebbero limitare l’imbarco di veicoli privati. Quindi bisognerà lasciare l’auto in un parcheggio vicino prima di imbarcarsi ed eventualmente organizzarsi per un noleggio auto a breve termine una volta arrivati a destinazione, meglio quindi prenotare il viaggio in anticipo. Se invece non avete ancora deciso la vostra destinazione, potete valutare anche il viaggio con traghetto in Sicilia, Isola d’Elba, Olbia, Albania o in Croazia.

PREZZI TRAGHETTO PER PONZA CON L’AUTO

Diverse compagnie offrono collegamenti marittimi con traghetto per Ponza, con partenze da vari porti italiani. Ecco una panoramica generale dei costi per una traversata di sola andata, considerando che tramite le agenzie di viaggi o le piattaforme di intermediazione è possibile trovare prezzi e offerte variabili, a cui aggiungere gli eventuali diritti di prevendita:

Traghetto Formia – Ponza Laziomar:

1 auto fino a 4 m, 39,50 euro; 1 passeggero adulto in passaggio ponte, 17,90 euro (dal 01.04 al 31.10) + 1,80 euro per ogni bagaglio. A questi costi va aggiunta la tassa di sbarco di 2,50 euro (dal 01.01 al 31.05 e dal 01.10 al 31.12) o 5,00 euro (dal 01.06 al 30.09). Potete approfondire qui ulteriori dettagli e costi;

Traghetto Anzio – Ponza Laziomar:

Solo imbarco passeggeri, 1 passeggero adulto, 24,40 + 1,80 euro per ogni bagaglio. A questi costi va aggiunta la tassa di sbarco di 2,50 euro (dal 01.01 al 31.05 e dal 01.10 al 31.12) e € 5,00 (dal 01.06 al 30.09). Potete approfondire qui ulteriori dettagli e costi;

Traghetto Terracina – Ponza NLG (Navigazione Libera del Golfo):

Solo imbarco passeggeri, 1 passeggero adulto + 1 bagaglio piccolo, 36 euro; mentre saranno aggiunti ulteriori costi in caso di attrezzature subacquee, bagaglio XL, animali domestici o bicicletta. Potete approfondire qui ulteriori dettagli e costi;

Se invece volete lasciare l’auto al porto di partenza e arrivare senza l’auto a Ponza, potete valutare l’opzione con l’aliscafo per Ponza con SNAV o per Ponza con Vetor.

Ricordiamo che questi prezzi sono indicativi e possono variare significativamente in base alla stagione (alta o bassa stagione), alla disponibilità e alla classe di viaggio scelta (poltrona, cabina interna, cabina esterna).

COSTI AGGIUNTIVI DA CONSIDERARE TRAGHETTO PER PONZA

Supplementi carburante : alcune compagnie applicano un supplemento carburante che può variare in base al prezzo del petrolio e alla tipologia di veicolo che si imbarca.

: alcune compagnie applicano un supplemento carburante che può variare in base al prezzo del petrolio e alla tipologia di veicolo che si imbarca. Animali domestici : se viaggiate con animali, verificate le politiche della compagnia e i relativi costi.

: se viaggiate con animali, verificate le politiche della compagnia e i relativi costi. Servizi extra: cabine di categoria superiore, pasti a bordo e accesso a servizi premium possono aumentare il costo complessivo del viaggio.

CONSIGLI UTILI VIAGGIO TRAGHETTO PER PONZA IN AUTO