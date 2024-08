Traghetto per la Sicilia in auto: tutte le informazioni e i costi

Viaggiare in Sicilia con la propria auto è un’esperienza unica che permette di scoprire l’isola in totale libertà. Uno dei modi più comodi per farlo, come alternativa al noleggio di un’auto, è prendere il traghetto per la Sicilia in auto. Nei prossimi vi sdiamo tutte le informazioni principali, i costi delle varie compagnie e alcuni consigli utili per il vostro viaggio.

COMPAGNIE, TRATTE E PREZZI TRAGHETTO PER LA SICILIA

I prezzi dei traghetti Italia – Sicilia variano a seconda della stagione, della compagnia, del tipo di cabina e delle dimensioni del veicolo. Ecco una panoramica generale dei costi per una traversata di sola andata, considerando che tramite le agenzie di viaggi o le piattaforme di intermediazione è possibile trovare prezzi e offerte variabili, a cui aggiungere gli eventuali diritti di prevendita:

Traghetto Napoli-Palermo Tirrenia:

Costi: Auto (altezza massima 2,2 m) + 1 passeggero adulto in poltrona, da circa 52,5 euro fino ad esaurimento dei posti disponibili con l’offerta più vantaggiosa. Potete approfondire qui ulteriori dettagli e costi;

Traghetto Genova-Palermo Grandi Navi Veloci (GNV):

Costi: Auto (altezza massima 1,9 m) + 1 passeggero adulto in poltrona, da 110 euro. Potete approfondire qui ulteriori dettagli e costi;

Traghetto Napoli-Palermo Grandi Navi Veloci (GNV):

Costi: Auto (altezza massima 1,9 m) + 1 passeggero adulto in poltrona, da 62 euro. Potete approfondire qui ulteriori dettagli e costi;

Traghetto Civitavecchia-Palermo Grandi Navi Veloci (GNV):

Costi: Auto (altezza massima 1,9 m) + 1 passeggero adulto in poltrona, da 79 euro. Potete approfondire qui ulteriori dettagli e costi;

Traghetto Napoli-Palermo Grimaldi Lines:

Costi: Auto + 1 passeggero adulto in poltrona, da 53 euro. Potete approfondire qui ulteriori dettagli e costi;

Traghetto Salerno-Palermo Grimaldi Lines:

Costi: Auto + 1 passeggero adulto in poltrona, da 105 euro. Potete approfondire qui ulteriori dettagli e costi;

Traghetto Livorno-Palermo Grimaldi Lines:

Costi: Auto + 1 passeggero adulto in poltrona, da 89 euro. Potete approfondire qui ulteriori dettagli e costi;

Traghetto Salerno-Messina Caronte & Tourist:

Costi: Auto + 1 passeggero adulto posto ponte, da 89 euro. Potete approfondire qui ulteriori dettagli e costi;

Ricordiamo che questi prezzi sono indicativi e possono variare significativamente in base alla stagione (alta o bassa stagione), alla disponibilità e alla classe di viaggio scelta (poltrona, cabina interna, cabina esterna).

COSTI AGGIUNTIVI DA CONSIDERARE TRAGHETTO PER LA SICILIA

Supplementi carburante : alcune compagnie applicano un supplemento carburante che può variare in base al prezzo del petrolio e alla tipologia di veicolo che si imbarca.

: alcune compagnie applicano un supplemento carburante che può variare in base al prezzo del petrolio e alla tipologia di veicolo che si imbarca. Animali domestici : se viaggiate con animali, verificate le politiche della compagnia e i relativi costi.

: se viaggiate con animali, verificate le politiche della compagnia e i relativi costi. Servizi extra: cabine di categoria superiore, pasti a bordo e accesso a servizi premium possono aumentare il costo complessivo del viaggio.

CONSIGLI UTILI VIAGGIO TRAGHETTO PER LA SICILIA IN AUTO