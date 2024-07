Costo traghetto per la Croazia in auto: info e condizioni

La Croazia, con la sua splendida costa adriatica e le incantevoli isole, è una meta popolare per chi ama il mare e la cultura mediterranea. Per chi parte dall’Italia, una delle opzioni più comode e panoramiche per raggiungere la Croazia è prendere il traghetto. Questa guida offre tutte le informazioni essenziali, i costi indicativi delle varie compagnie e consigli utili per chi vuole attraversare l’Adriatico in auto.

PRINCIPALI COMPAGNIE DI TRAGHETTI PER LA CROAZIA IN AUTO

Jadrolinija

Rotte principali : Ancona – Spalato , Bari – Dubrovnik , Ancona – Zara .

: , , . Costo indicativo : da 65 a 103 euro per auto in base alla lunghezza .

: . Costo biglietto adulto: 48 euro .

. Costo biglietto bambino da 3 a 12 anni: 12 euro.

Servizi a bordo: Ristoranti, bar, cabine, sale poltrone.

Per maggiori info e aggiornamenti visitate la pagina di Jadrolinija.

SNAV

Rotte principali : Ancona – Spalato .

: . Costo indicativo : da 90 euro per auto in base alla lunghezza .

: per auto . Costo biglietto adulto: 65 euro .

. Costo biglietto bambino: 34 euro .

. Servizi a bordo: Ristoranti, bar, aree relax, cabine.

Per maggiori info e aggiornamenti visitate la pagina di SNAV.

Adria Ferries

Rotte principali : Bari – Durazzo (Albania) con collegamenti verso la Croazia.

: (Albania) con collegamenti verso la Croazia. Costo indicativo : da 125 euro per auto in base alla lunghezza .

: per auto . Costo biglietto adulto (Poltrona): 95 euro .

. Servizi a bordo: Ristoranti, negozi, aree relax, cabine.

Per maggiori info e aggiornamenti visitate la pagina di Adria Ferries.

Adriatic Lines

Rotte principali : Venezia – Pola , Venezia – Rovigno , Venezia – Parenzo .

: , , . Costo biglietto adulto: 85 euro .

. Costo biglietto adulto: 42,5 euro .

. Costo auto non previsto , poiché i traghetti da Venezia non imbarcano veicoli a motore, ma solo biciclette ( 10 euro ).

, poiché i traghetti da Venezia non imbarcano veicoli a motore, ma ( ). Servizi a bordo: Ristoranti, bar, cabine.

Per maggiori info e aggiornamenti visitate la pagina di Adriatic Lines.

CONSIGLI UTILI TRAGHETTO PER LA CROAZIA IN AUTO

Prenotazione Anticipata. Prenotare con largo anticipo può garantire tariffe migliori e la disponibilità di posti, specialmente in alta stagione (giugno-agosto). Le tariffe tendono a salire man mano che ci si avvicina alla data di partenza. Documenti Necessari. Assicurarsi di avere tutti i documenti necessari di passeggeri e veicolo: passaporto o carta d’identità valida per l’espatrio, patente di guida, libretto di circolazione dell’auto e assicurazione auto (controlla se la tua polizza copre anche la Croazia). Arrivo al Porto. È consigliabile arrivare al porto almeno 2 ore prima della partenza, per completare tutte le formalità e imbarcare l’auto senza fretta. Bagagli e Alloggi a Bordo. Verifica le regole sui bagagli delle diverse compagnie. Se il viaggio è notturno, considera la possibilità di prenotare una cabina per riposare comodamente. Servizi a Bordo. Informati sui servizi offerti a bordo: ristoranti, bar, aree gioco per bambini, Wi-Fi, ecc. Questo può migliorare notevolmente la tua esperienza di viaggio. Condizioni Metereologiche. Tieni d’occhio le previsioni meteo prima del viaggio. In caso di condizioni avverse, i traghetti potrebbero subire ritardi o cancellazioni.

COSTI STAGIONALI TRAGHETTO PER LA CROAZIA IN AUTO

I costi dei traghetti possono variare notevolmente in base alla stagione, alla compagnia, alla rotta e ai servizi scelti. Ecco un riepilogo dei costi indicativi a cui aggiungere anche i biglietti di eventuali altri passeggeri:

Bassa Stagione : 60 – 120 euro per auto e conducente.

: 60 – 120 euro per auto e conducente. Alta Stagione : 100 – 200 euro per auto e conducente.

: 100 – 200 euro per auto e conducente. Costo Cabine : 50 – 100 euro extra per cabina a seconda della categoria e della rotta.

: 50 – 100 euro extra per cabina a seconda della categoria e della rotta. Supplementi: Possono esserci supplementi per animali domestici e bagagli extra o ingombranti.

Una volta giunti a destinazione, ricordate di rispettare le leggi e le regole per guidare in Croazia.