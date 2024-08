Traghetto per l’Isola d’Elba con l’auto: consigli utili e costi

L’Isola d’Elba è una delle destinazioni più affascinanti della Toscana, ideale per una vacanza all’insegna del relax, del mare cristallino e della natura incontaminata. Se state pianificando di arrivare all’Isola d’Elba con l’auto per avere una maggiore libertà di spostamento, questa guida ti fornirà tutte le informazioni necessarie. Nei prossimi vi diamo tutte le informazioni principali, i costi delle varie compagnie e alcuni consigli utili per il vostro viaggio in traghetto per l’Isola d’Elba con auto. Se invece non hai ancora deciso la tua destinazione, puoi valutare anche il viaggio in Sicilia, in Albania o in Croazia.

COMPAGNIE E PREZZI TRAGHETTO PER L’ISOLA D’ELBA CON L’AUTO

I prezzi dei traghetti per l’Isola d’Elba variano a seconda della stagione, della compagnia, del tipo di cabina e delle dimensioni del veicolo. Ecco una panoramica generale dei costi per una traversata di sola andata, considerando che tramite le agenzie di viaggi o le piattaforme di intermediazione è possibile trovare prezzi e offerte variabili, a cui aggiungere gli eventuali diritti di prevendita:

Traghetto Piombino – Portoferraio Moby Lines:

Costi: Auto (altezza massima 2,2 m) + 1 passeggero adulto passaggio ponte, da circa 67 euro fino ad esaurimento dei posti disponibili con l’offerta più vantaggiosa. Potete approfondire qui ulteriori dettagli e costi;

Traghetto Piombino – Portoferraio Toremar:

Costi: Auto (altezza massima 2,2 m) + 1 passeggero adulto passaggio ponte, da circa 64 euro fino ad esaurimento dei posti disponibili con l’offerta più vantaggiosa. Potete approfondire qui ulteriori dettagli e costi;

Traghetto Piombino – Rio Marina Toremar:

Costi: Auto (altezza massima 2,2 m) + 1 passeggero adulto passaggio ponte, da circa 60 euro fino ad esaurimento dei posti disponibili con l’offerta più vantaggiosa. Potete approfondire qui ulteriori dettagli e costi;

Traghetto Piombino – Portoferraio Blu Navy:

Costi: Auto (lunghezza massima 4 m) + 1 passeggero adulto passaggio ponte, da circa 61 euro fino ad esaurimento dei posti disponibili con l’offerta più vantaggiosa. Potete approfondire qui ulteriori dettagli e costi;

Traghetto Piombino – Portoferraio Corsica Sardinia Ferries:

Costi: Auto (lunghezza massima 4 m) + 1 passeggero adulto passaggio ponte, da circa 71 euro. Potete approfondire qui ulteriori dettagli e costi;

Ricordiamo che questi prezzi sono indicativi e possono variare significativamente in base alla stagione (alta o bassa stagione), alla disponibilità e alla classe di viaggio scelta (poltrona, cabina interna, cabina esterna).

COSTI AGGIUNTIVI DA CONSIDERARE TRAGHETTO PER L’ELBA

Supplementi carburante : alcune compagnie applicano un supplemento carburante che può variare in base al prezzo del petrolio e alla tipologia di veicolo che si imbarca.

: alcune compagnie applicano un supplemento carburante che può variare in base al prezzo del petrolio e alla tipologia di veicolo che si imbarca. Animali domestici : se viaggiate con animali, verificate le politiche della compagnia e i relativi costi.

: se viaggiate con animali, verificate le politiche della compagnia e i relativi costi. Servizi extra: cabine di categoria superiore, pasti a bordo e accesso a servizi premium possono aumentare il costo complessivo del viaggio.

CONSIGLI UTILI VIAGGIO TRAGHETTO PER L’ISOLA D’ELBA IN AUTO