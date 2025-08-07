Traffico 8, 9 e 10 agosto 2025: le previsioni del weekend

Il weekend prima di Ferragosto sarà all’insegna del bollino nero su strade e autostrade, di conseguenza il traffico dell’8, 9 e 10 agosto 2025 risulterà particolarmente intenso già da venerdì e critico per la prima metà di sabato, più gestibile la giornata di domenica. A peggiorare la situazione ci sarà il ritorno del gran caldo con temperature in aumento fin sulla soglia dei 40°C. Meglio quindi organizzarsi in tempo e controllare le previsioni della viabilità autostradale per scegliere un orario di partenza ‘intelligente’.

TRAFFICO 8, 9 E 10 AGOSTO 2025 E PREVISIONI METEO

In occasione del secondo fine settimana di agosto è previsto traffico sia verso le località turistiche sia di rientro verso le grandi città. Per le prime, i dati elaborati da Viabilità Italia segnalano criticità da bollino nero, col rischio di lunghe code e rallentamenti, al mattino di sabato 9 e traffico molto intenso venerdì pomeriggio e domenica pomeriggio/sera. Per quanto riguarda, invece, la situazione di rientro, presente bollino rosso per il traffico sia al pomeriggio di sabato che per tutta la domenica. Cliccando sull’immagine in basso puoi controllare le previsioni del traffico per l’intero mese.

Per quanto riguarda lo scenario meteo, venerdì 8 stabile e soleggiato al nord con modesta nuvolosità pomeridiana solo su Alpi, Prealpi e Appennino, soleggiato al centro-sud senza alcuna eccezione. Temperature in aumento. Stessa cosa sabato 9 con bel tempo al nord salvo qualche annuvolamento irregolare sull’estremo nord-est dove non si esclude qualche isolato piovasco al pomeriggio, sole pieno al centro-sud. Temperature in ulteriore aumento con massime fino a 36/38°C. Infine domenica 10 stabile e soleggiato su tutta l’Italia con temperature che toccheranno picchi di 37/39°C.

Consigli utili per gestire i viaggi quando fa caldo:

TRAFFICO 8, 9 E 10 AGOSTO 2025: CONSIGLI PRIMA E DURANTE IL VIAGGIO

Come di consueto raccomandiamo a tutti gli automobilisti di intraprendere il viaggio con un veicolo efficiente e completo nelle dotazioni di sicurezza, in condizioni fisiche ottimali e ben informati sulle condizioni delle strade, del traffico e del meteo. Attenzione alla concentrazione alla guida e alla prudenza, nonché alla tutela di sé stessi e dei passeggeri con l’uso delle cinture di sicurezza ai posti anteriori e posteriori. Più in particolare, a tutti coloro che si metteranno alla guida di un veicolo consigliamo:

Prima di partire

verificare l’efficienza del veicolo;

sistemare razionalmente i bagagli equilibrando i pesi e non sovraccaricando l’autovettura;

individuare una corretta posizione per il trasporto di eventuali animali domestici;

evitare pasti abbondanti e alcol;

essere sufficientemente riposati;

tenersi costantemente aggiornati sulle condizioni del traffico, non potendosi escludere locali disagi o l’adozione di provvedimenti di regolazione della circolazione per favorire la fluidità degli spostamenti.

Durante il viaggio

tenere allacciate le cinture di sicurezza, anche posteriori;

utilizzare per i bambini gli appositi seggiolini;

non distrarsi durante la guida, specie con il cellulare;

fare soste frequenti;

moderare la velocità;

mantenere la distanza di sicurezza;

usare prudenza nei sorpassi;

non impegnare mai la corsia di emergenza;

sulle autostrade a tre corsie, viaggiare comunque sulla prima corsia di marcia, a destra.

TRAFFICO 8, 9, 10 AGOSTO 2025: DIVIETO DI CIRCOLAZIONE DEI MEZZI PESANTI

Durante il week-end dell’8, 9 e 10 agosto 2025 il traffico sarà parzialmente alleggerito dal divieto di circolazione dei mezzi pesanti in autostrada (per mezzi pesanti si intendono i veicoli o i complessi di veicoli per il trasporto di cose con massa complessiva autorizzata superiore a 7,5 tonnellate, anche se scarichi). Il divieto sarà attivo durante i seguenti orari:

venerdì 8 agosto 2025 : dalle 16:00 alle 22:00;

: dalle 16:00 alle 22:00; sabato 9 agosto 2025 : dalle 8:00 alle 22:00;

: dalle 8:00 alle 22:00; domenica 10 agosto 2025: dalle 7:00 alle 22:00.

TRAFFICO 8, 9 E 10 AGOSTO 2025: DOVE CONTROLLARE LA SITUAZIONE IN TEMPO REALE

Per monitorare in tempo reale le previsioni del traffico 8, 9 e 10 agosto 2025 sono disponibili numerosi servizi online come gli ottimi Waze e Google Maps, che oramai segnala anche gli autovelox fissi. Si possono inoltre usare diverse app (per esempio VAI di Anas) oppure si può chiamare il call center di Autostrade al numero 840.04.21.21 (con addebito di un solo scatto alla risposta, senza limiti di tempo), sempre attivo 24 ore su 24, o il CCISS al numero 1518 (gratuito e 24/7).

Ricorda che sebbene le società concessionarie autostradali hanno programmato le proprie attività in modo che, nei fine settimana estivi, siano rimossi i cantieri di lavoro temporanei, ce ne sono diversi che non sono tecnicamente removibili. Clicca qui per conoscere l’elenco dei cantieri inamovibili nelle strade a libero transito durante l’estate 2025. Qui trovi invece le tratte autostradali dove sono posizionati i dispositivi Tutor per il controllo automatico della velocità.

Per la viabilità in tempo reale sulle autostrade italiane più frequentate, trovi tutte le informazioni ai seguenti link: