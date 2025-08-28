Traffico 29, 30 e 31 agosto 2025: previsioni di fine estate

Settembre segna in genere la fine delle vacanze, e in effetti il week-end in arrivo, che chiude il mese di agosto, sarà contraddistinto dall’ultimo o forse penultimo controesodo dei villeggianti in direzione delle città. Di conseguenza il traffico del 29, 30 e 31 agosto 2025 risulterà particolarmente intenso già dal pomeriggio di venerdì e proseguirà sulla stessa falsariga per l’intero fine settimana, includendo anche la giornata di lunedì mattina. A peggiorare le cose ci sarà il maltempo, atteso su gran parte d’Italia, anche se non mancheranno le ondate di caldo al centro-sud. Consigliamo in ogni caso di organizzarti in tempo e controllare le previsioni della viabilità autostradale per scegliere un orario di partenza ‘intelligente’.

TRAFFICO 29, 30 E 31 AGOSTO 2025 E PREVISIONI METEO

In occasione del controesodo di fine agosto, è previsto traffico a partire da venerdì 29 per le ultimissime partenze verso le località turistiche, che continueranno pure nella giornata di sabato. Tuttavia il grosso dei movimenti, concentrato principalmente sabato 30, domenica 31 e al mattino di lunedì 1 settembre, riguarderà il rientro verso le grandi città. In particolare i i dati elaborati da Viabilità Italia segnalano criticità da bollino rosso, col pericolo di lunghe code e rallentamenti, nelle ore pomeridiane del sabato e nell’intera giornata di domenica. Occhio soprattutto alle direttrici che dalla Liguria portano in Lombardia e in Piemonte, all’intera tratta dell’A14 in direzione nord (a rischio soprattutto la fascia romagnola) e alle arterie verso Roma dall’Abruzzo e dalla Campania. Cliccando sull’immagine in basso puoi controllare le previsioni del traffico del mese.

Per quanto riguarda lo scenario meteo atteso nel week-end, la giornata di venerdì 29 vedrà tempo a tratti instabile al nord e in Toscana con rovesci e temporali intermittenti, in estensione durante la giornata a Lazio, Umbria e Marche. Soleggiato o al massimo velato al sud, maggiore instabilità solo in Sardegna con rovesci più frequenti in mattinata. Temperature in calo al centro-nord, stabili al sud con punte di 38°C. Sabato 30 residua instabilità al nord e al centro, specie su Triveneto ed Emilia Romagna, sereno o poco nuvoloso sulle restanti regioni, anche se durante le ore diurne saranno possibili locali rovesci in Appennino. Peggiora al sud con rovesci e locali temporali su gran parte delle regioni peninsulari. Temperature in lieve ripresa al centro-nord, in calo al Sud. Infine la giornata di domenica 31 sarà caratterizzata da nubi sparse con ampie schiarite sulle regioni settentrionali e centrali, prevalentemente sereno al sud con nubi sparse e ampie schiarite solo sulle isole maggiori. Temperature in ulteriore calo termico al sud.

Consigli utili per gestire i viaggi quando fa caldo:

TRAFFICO 29, 30 E 31 AGOSTO 2025: CONSIGLI PRIMA E DURANTE IL VIAGGIO

Come di consueto raccomandiamo a tutti gli automobilisti di intraprendere il viaggio con un veicolo efficiente e completo nelle dotazioni di sicurezza, in condizioni fisiche ottimali e ben informati sulle condizioni delle strade, del traffico e del meteo. Attenzione alla concentrazione alla guida e alla prudenza, nonché alla tutela di sé stessi e dei passeggeri con l’uso delle cinture di sicurezza ai posti anteriori e posteriori. Più in particolare, a tutti coloro che si metteranno alla guida di un veicolo consigliamo:

Prima di partire

verificare l’efficienza del veicolo;

sistemare razionalmente i bagagli equilibrando i pesi e non sovraccaricando l’autovettura;

individuare una corretta posizione per il trasporto di eventuali animali domestici;

evitare pasti abbondanti e alcol;

essere sufficientemente riposati;

tenersi costantemente aggiornati sulle condizioni del traffico, non potendosi escludere locali disagi o l’adozione di provvedimenti di regolazione della circolazione per favorire la fluidità degli spostamenti.

Durante il viaggio

tenere allacciate le cinture di sicurezza, anche posteriori;

utilizzare per i bambini gli appositi seggiolini;

non distrarsi durante la guida, specie con il cellulare;

fare soste frequenti;

moderare la velocità;

mantenere la distanza di sicurezza;

usare prudenza nei sorpassi;

non impegnare mai la corsia di emergenza;

sulle autostrade a tre corsie, viaggiare comunque sulla prima corsia di marcia, a destra.

TRAFFICO 29, 30 E 31 AGOSTO 2025: DIVIETO DI CIRCOLAZIONE DEI MEZZI PESANTI

Durante il week-end del 29, 30 e 31 agosto 2025 il traffico sarà parzialmente alleggerito dal divieto di circolazione dei mezzi pesanti in autostrada (per mezzi pesanti si intendono i veicoli o i complessi di veicoli per il trasporto di cose con massa complessiva autorizzata superiore a 7,5 tonnellate, anche se scarichi). Il divieto sarà attivo durante i seguenti orari:

sabato 30 agosto 2025 : dalle 8:00 alle 16:00;

: dalle 8:00 alle 16:00; domenica 31 agosto 2025: dalle 7:00 alle 22:00.

TRAFFICO 29, 30 E 31 AGOSTO 2025: DOVE CONTROLLARE LA SITUAZIONE IN TEMPO REALE

Per monitorare in tempo reale le previsioni del traffico 29, 30 e 31 settembre 2025 sono disponibili numerosi servizi online come gli ottimi Waze e Google Maps, che oramai segnala anche gli autovelox fissi. Si possono inoltre usare diverse app (per esempio VAI di Anas) oppure si può chiamare il call center di Autostrade al numero 840.04.21.21 (con addebito di un solo scatto alla risposta, senza limiti di tempo), sempre attivo 24 ore su 24, o il CCISS al numero 1518 (gratuito e 24/7).