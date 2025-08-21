Traffico 22, 23 e 24 agosto 2025: le previsioni del controesodo

Le vacanze, ahinoi, stanno terminando e il week-end in arrivo sarà in gran parte contrassegnato dal controesodo dei villeggianti in direzione delle città. Di conseguenza il traffico del 22, 23 e 24 agosto 2025 risulterà particolarmente intenso già dal pomeriggio di venerdì e proseguirà sulla stessa falsariga per l’intero fine settimana, includendo anche la giornata di lunedì mattina. A complicare ulteriormente le cose ci si metteranno le condizioni climatiche, con la possibilità di locali temporali da nord a sud. Meglio quindi organizzarsi in tempo e controllare le previsioni della viabilità autostradale per scegliere un orario di partenza ‘intelligente’.

TRAFFICO 22, 23 E 24 AGOSTO 2025 E PREVISIONI METEO

In occasione del controesodo di fine agosto è previsto traffico a partire da venerdì 22 per le ultime partenze verso le località turistiche, che continueranno pure nella giornata di sabato. Tuttavia il grosso dei movimenti, concentrato principalmente sabato 23, domenica 24 e al mattino di lunedì 25 agosto, riguarderà il rientro verso le grandi città. In particolare i i dati elaborati da Viabilità Italia segnalano criticità da bollino rosso, col pericolo di lunghe code e rallentamenti, specie al pomeriggio. Occhio pertanto alle direttrici che dalla Liguria portano in Lombardia e in Piemonte, all’intera tratta dell’A14 in direzione nord (a rischio soprattutto la fascia romagnola) e alle arterie verso Roma dall’Abruzzo e dalla Campania. Cliccando sull’immagine in basso puoi controllare le previsioni del traffico per l’intero mese.

Per quanto riguarda lo scenario meteo atteso nel week-end del controesodo, la giornata di venerdì 22 sarà soleggiata al nord e sulla Toscana ma instabile sulle altre regioni del centro, con rovesci e temporali più frequenti sull’Adriatico. Variabile pure al sud specie su Campania, Molise e Puglia con qualche isolato piovasco, più probabile a fine giornata. Sabato 23 è prevista spiccata variabilità su Lombardia, Triveneto ed Emilia Romagna con schiarite ed annuvolamenti associati a locali piovaschi o temporali, più diffusi nelle ore centrali della giornata. Al centro nubi sparse e schiarite, più ampie sulla Toscana, con qualche rovescio al pomeriggio tra Appennino, medio Adriatico e basso Lazio. Al sud ancora spiccata variabilità con acquazzoni e temporali intervallati da schiarite. Domenica 24 tempo instabile al nord e al centro con rovesci e locali temporali intervallati da brevi schiarite, al sud nel complesso soleggiato salvo variabilità ma senza fenomeni rilevanti sull’area tirrenica.

Consigli utili per gestire i viaggi quando fa caldo:

TRAFFICO 22, 23 E 24 AGOSTO 2025: CONSIGLI PRIMA E DURANTE IL VIAGGIO

Come di consueto raccomandiamo a tutti gli automobilisti di intraprendere il viaggio con un veicolo efficiente e completo nelle dotazioni di sicurezza, in condizioni fisiche ottimali e ben informati sulle condizioni delle strade, del traffico e del meteo. Attenzione alla concentrazione alla guida e alla prudenza, nonché alla tutela di sé stessi e dei passeggeri con l’uso delle cinture di sicurezza ai posti anteriori e posteriori. Più in particolare, a tutti coloro che si metteranno alla guida di un veicolo consigliamo:

Prima di partire

verificare l’efficienza del veicolo;

sistemare razionalmente i bagagli equilibrando i pesi e non sovraccaricando l’autovettura;

individuare una corretta posizione per il trasporto di eventuali animali domestici;

evitare pasti abbondanti e alcol;

essere sufficientemente riposati;

tenersi costantemente aggiornati sulle condizioni del traffico, non potendosi escludere locali disagi o l’adozione di provvedimenti di regolazione della circolazione per favorire la fluidità degli spostamenti.

Durante il viaggio

tenere allacciate le cinture di sicurezza, anche posteriori;

utilizzare per i bambini gli appositi seggiolini;

non distrarsi durante la guida, specie con il cellulare;

fare soste frequenti;

moderare la velocità;

mantenere la distanza di sicurezza;

usare prudenza nei sorpassi;

non impegnare mai la corsia di emergenza;

sulle autostrade a tre corsie, viaggiare comunque sulla prima corsia di marcia, a destra.

TRAFFICO 22, 23 E 24 AGOSTO 2025: DIVIETO DI CIRCOLAZIONE DEI MEZZI PESANTI

Durante il week-end del 22, 23 e 24 agosto 2025 il traffico sarà parzialmente alleggerito dal divieto di circolazione dei mezzi pesanti in autostrada (per mezzi pesanti si intendono i veicoli o i complessi di veicoli per il trasporto di cose con massa complessiva autorizzata superiore a 7,5 tonnellate, anche se scarichi). Il divieto sarà attivo durante i seguenti orari:

sabato 23 agosto 2025 : dalle 8:00 alle 16:00;

: dalle 8:00 alle 16:00; domenica 24 agosto 2025: dalle 7:00 alle 22:00.

TRAFFICO 22, 23 E 24 AGOSTO 2025: DOVE CONTROLLARE LA SITUAZIONE IN TEMPO REALE

Per monitorare in tempo reale le previsioni del traffico 22, 23, 24 agosto 2025 sono disponibili numerosi servizi online come gli ottimi Waze e Google Maps, che oramai segnala anche gli autovelox fissi. Si possono inoltre usare diverse app (per esempio VAI di Anas) oppure si può chiamare il call center di Autostrade al numero 840.04.21.21 (con addebito di un solo scatto alla risposta, senza limiti di tempo), sempre attivo 24 ore su 24, o il CCISS al numero 1518 (gratuito e 24/7).

Ricorda che sebbene le società concessionarie autostradali hanno programmato le proprie attività in modo che, nei fine settimana estivi, siano rimossi i cantieri di lavoro temporanei, ce ne sono diversi che non sono tecnicamente removibili. Clicca qui per conoscere l’elenco dei cantieri inamovibili nelle strade a libero transito durante l’estate 2025. Qui trovi invece le tratte autostradali dove sono posizionati i dispositivi Tutor per il controllo automatico della velocità.

Per la viabilità in tempo reale sulle autostrade italiane più frequentate, trovi tutte le informazioni ai seguenti link: