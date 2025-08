Strade statali con più traffico: inizio agosto 2025

Con il primo weekend di agosto inizia il grande esodo per le vacanze estive con traffico da bollino nero sia sulle autostrade che sulle strade statali più frequentate. A questo proposito l’Anas, che gestisce le SS e alcune autostrade gratuite, ha emanato il bollettino con le previsioni del traffico del 2 e 3 agosto 2025 sulle principali arterie italiane, segnalando le probabili criticità nelle direttrici nazionali, da nord a sud. Il bollettino contiene anche l’elenco dei cantieri stradali sospesi (la maggior parte) e di quelli inamovibili, e i consigli per un viaggio sicuro e informato.

PREVISIONI TRAFFICO 1, 2 E 3 AGOSTO 2025

In base alle stime dell’Osservatorio Mobilità Stradale di Anas, per il primo weekend di agosto 2025 si attendono 13 milioni e 155 mila spostamenti di autoveicoli. La mattinata più critica sarà quella di sabato 2 agosto, quando si prevede il bollino nero con spostamenti dai grandi centri urbani verso le località di villeggiatura, di mare al sud e di montagna al nord e verso i confini di stato. Il pomeriggio dell’1 e domenica 3 agosto è invece previsto bollino rosso. Nel pomeriggio e nella serata di domenica si concentreranno i rientri verso le grandi città di chi ha scelto il weekend breve.

STRADE STATALI CON PIÙ TRAFFICO AD AGOSTO

In occasione del fine settimana di inizio agosto, gli itinerari interessati da un vistoso aumento del traffico saranno in direzione sud le principali direttrici verso le località di villeggiatura, in particolare lungo le dorsali adriatica, tirrenica e jonica, e lungo i valichi di confine in direzione di Francia, Slovenia e Croazia. L’intensificazione della circolazione può riguardare in particolare:

l’autostrada A2 gratuita che attraversa Campania, Basilicata e Calabria (più nota come Salerno – Reggio Calabria);

le strade statali 106 Jonica e 18 Tirrena Inferiore in Calabria;

le autostrade gratuite A19 Palermo-Catania e A29 Palermo-Mazara del Vallo in Sicilia;

la statale strada 131 Carlo Felice in Sardegna;

la strada statale 148 Pontina nel Lazio, arteria particolarmente trafficata che insieme alla statale 7 Appia assicura i collegamenti tra Roma e le località turistiche del basso Lazio;

l’Itinerario E45 (SS 675 e SS 3 bis) che interessa Umbria, Toscana, Emilia Romagna e collega il nord-est con il centro Italia;

le direttrici SS 1 Aurelia (Lazio, Toscana e Liguria), SS 16 Adriatica (Puglia, Molise, Abruzzo, Emilia-Romagna e Veneto);

i Raccordi autostradali RA13 ed RA14 in Friuli-Venezia Giulia verso i valichi di confine;

la strada statale 36 del Lago di Como e dello Spluga in Lombardia;

la strada statale 45 di Val Trebbia in Liguria;

la strada statale 26 della Valle D’Aosta;

la strada statale 309 Romea tra Emilia-Romagna e Veneto;

la strada statale 51 di Alemagna in Veneto.

Anas ricorda inoltre che sabato 2 e domenica 3 agosto 2025 sono in programma gli eventi più attesi del Giubileo dei Giovani a Roma, per i quali si prevede un’altissima partecipazione. Di conseguenza sono stati intensificati i servizi di sorveglianza e pronto intervento sulle tratte stradali e autostradali di competenza, inoltre l’Anas potenzierà i presìdi operativi lungo le autostrade del Grande Raccordo Anulare e della A91 Roma-Fiumicino, in corrispondenza della Fiera di Roma, dove sono alloggiati circa 25 mila giovani, e delle diramazioni verso le aree di sosta degli autobus identificate dal Comune di Roma all’interno dell’area urbana. L’obiettivo è agevolare anche il traffico turistico che nell’area romana potrebbe sovrapporsi al flusso dei pellegrini. Clicca qui per controllare in real time il traffico sul GRA.

Ricordiamo che nei fine settimana estivi, e di agosto in particolare, aumentano le giornate di divieto di circolazione dei mezzi pesanti.

Fino all’8 settembre sono chiusi o sospesi 1348 cantieri, circa l’81% di quelli attivi (1672). Questa invece è la mappa dei cantieri inamovibili sulle strade statali.

CONSIGLI PER UN VIAGGO SICURO E INFORMATO

Per chi si mette in viaggio è sempre importante, a maggior ragione nei giorni di esodo, seguire una serie di accortezze:

dotarsi di generi di prima necessità e di una scorta d’acqua per evitare disidratazione durante il viaggio, soprattutto nei giorni in cui è previsto grande caldo;

e di una per evitare disidratazione durante il viaggio, soprattutto nei giorni in cui è previsto grande caldo; controllare il veicolo, in particolare pressione degli pneumatici, efficienza delle luci, livelli di olio e acqua;

consultare il meteo e il calendario dei giorni critici, quando i tempi di percorrenza potranno essere maggiori della norma, valutando eventuali percorsi alternativi . A proposito, nel weekend dal 1° al 3 agosto 2025 è previsto brutto tempo in vaste zone del centro-nord con possibilità di forti temporali e perfino grandine;

e il calendario dei giorni critici, quando i tempi di percorrenza potranno essere maggiori della norma, valutando eventuali . A proposito, nel weekend dal 1° al 3 agosto 2025 è previsto brutto tempo in vaste zone del centro-nord con possibilità di forti temporali e perfino grandine; non assumere sostanze alcoliche o droghe prima o durante la guida;

prima o durante la guida; tutti i passeggeri e il guidatore, senza eccezioni, devono indossare la cintura e assicurare i bambini nei seggiolini o negli adattatori (fino a 1,50 metri di altezza);

rispettare i limiti di velocità e tenersi sempre sulla corsia libera a destra mantenendo la distanza di sicurezza;

e tenersi sempre sulla mantenendo la distanza di sicurezza; in caso di stanchezza o sensazione di sonno fermarsi subito, in sicurezza nelle aree di servizio, per riposarsi e recuperare le energie;

fermarsi subito, in sicurezza nelle aree di servizio, per riposarsi e recuperare le energie; non distrarsi mai alla guida. Sono soprattutto tre i tipi di distrazione da evitare quando si conduce un veicolo: distrazione visiva, non guardare la strada; distrazione cognitiva, non porre attenzione alla guida; distrazione manuale, avere le mani impegnate sul volante.

Per informarsi in tempo reale sulla situazione del traffico nelle strade statali, si può consultare il sito di Anas e i canali social Facebook e X (ex Twitter). Le informazioni sul traffico sono inoltre disponibili su VAI (Viabilità Anas Integrata), sull’app VAI (Android o iOS), presso il CCISS Viaggiare Informati, al numero verde Pronto Anas 800.841.148 del Servizio Clienti Anas e in Live Chat all’indirizzo www.stradeanas.it (dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 20:00).