Traffico GRA Roma in tempo reale: dove controllarlo

Interessati a conoscere il traffico del GRA di Roma in tempo reale? Ecco dove controllarlo per restare sempre informati sulla viabilità

Sapere come controllare il traffico del GRA di Roma in tempo reale è importantissimo per evitare il rischio di restare imbottigliati in un ingorgo, visto che l’autostrada-tangenziale che circonda l’area urbana della Capitale è tra le arterie stradali d’Italia più trafficate in assoluto. Ma per fortuna i siti, le app e altri strumenti per controllare all’istante il traffico del GRA non mancano di certo, basta soltanto conoscerli.

GRA ROMA: CHE COS’È

Il GRA o Grande Raccordo Anulare, denominato ufficialmente Autostrada A90, è un tracciato circolare lungo 68 km, senza pedaggio, che circonda l’agglomerato urbano di Roma e assolve la funzione di tangenziale esterna per il collegamento delle diverse aree della Capitale, consentendo agli automobilisti di raggiungere le varie zone della città viaggiando esternamente all’area urbana, evitando il centro cittadino. Costituisce inoltre un raccordo autostradale con le grandi direttrici nazionali. Il GRA di Roma ha tre corsie per ogni senso di marcia e 33 uscite numerate, collocate in media ogni 2 km circa.

TRAFFICO GRA ROMA SU SITO E APP DELL’ANAS (VAI)

Il Grande Raccordo Anulare è interamente gestito dall’ANAS e quindi i primissimi strumenti per controllare il traffico del GRA di Roma sono il sito web e la app dell’azienda. In particolare la pagina di VAI – Viabilità ANAS Integrata fornisce in tempo reale la situazione della circolazione sull’intera rete e altre informazioni molto utili per la viabilità (lavori in corso, strade chiuse, ordinanze sul traffico, autovelox, ecc.). Tenendo premuto il tasto sinistro del mouse è possibile spostarsi all’interno della mappa, mentre la rotellina del mouse consente di regolare lo zoom. Cliccando invece sull’icona del menù in alto a sinistra si possono filtrare le informazioni che si desidera visualizzare. Esiste anche la app ufficiale di VAI per Android e iOs, il video sottostante spiega come funziona.

TRAFFICO GRA ROMA IN TEMPO REALE SU LUCEVERDE

Luceverde Roma è un sistema informativo realizzato dal Comune di Roma e dall’ACI per offrire aggiornamenti in tempo reale e avvisi sulle condizioni del traffico e del trasporto pubblico nella città di Roma e nella provincia, nonché sulle principali arterie della Regione Lazio. Ovviamente le informazioni riguardano anche il traffico del GRA e si possono visualizzare tramite il portale Luceverde con mappa interattiva navigabile, contattando il numero verde telefonico 800.183.434, per mezzo delle emittenti radio convenzionate, tramite Luceverde Radio, nonché su app per smartphone e tablet (Android e iOs).

CONTROLLARE IL TRAFFICO GRA IN TEMPO REALE CON GOOGLE MAPS

Tra le migliori app per controllare il traffico del GRA in tempo reale c’è naturalmente Google Maps: l’applicazione permette di visualizzare il traffico lungo l’itinerario con i tempi di percorrenza previsti (e i possibili ritardi in base al traffico stesso, aggiornati continuamente), i percorsi consigliati e alternativi e gli eventuali rallentamenti lungo il tragitto, ad esempio a causa di incidenti o lavori. L’itinerario è segnato in blu, i tratti con traffico intenso sono in rosso e quelli con traffico moderato in arancione. L’utilizzo di Google Maps, anche su PC e notebook, è davvero molto semplice e alla portata di chiunque. Altre buone app per verificare il traffico sono Waze, Info Traffico e ViaMichelin.