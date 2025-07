Strade chiuse per il Giubileo dei Giovani 2025: il piano mobilità

Il Giubileo dei Giovani 2025 a Roma vedrà il suo momento clou sabato 2 e domenica 3 agosto nell’area vicino all’Università di Tor Vergata, quando si svolgeranno la Festa e Veglia di Preghiera e la Santa Messa entrambi alla presenza di Papa Leone XIV. Dato che si prevedono centinaia di migliaia di partecipanti, Roma Capitale ha organizzato un Piano Mobilità straordinario per gestire l’enorme afflusso, con percorsi dedicati, strade chiuse e mezzi pubblici cancellati o deviati. Nelle prossime righe forniremo tutte le informazioni necessarie per chi deve spostarsi a Roma nelle giornate del Giubileo dei Giovani, sia pellegrini che residenti.

GIUBILEO DEI GIOVANI 2025: COME RAGGIUNGERE TOR VERGATA

Per raggiungere i luoghi del Giubileo dei Giovani a Tor Vergata, la cui area sarà accessibile a partire dalle ore 9:00 del 2 e del 3 agosto 2025, si può usare il trasporto pubblico e usufruire dei percorsi pedonali appositamente predisposti. L’accesso al sito dell’evento avverrà attraverso tre varchi principali (Varco 1 Archiginnasio, Varco 2 Passo Lombardo e Varco 3 CNR).

Chi arriva in metropolitana con la Metro A deve scendere alla stazione di Anagnina e proseguire a piedi per circa 5 km per il Varco 2 Passo Lombardo.

Chi arriva invece con la Metro C deve scendere alla stazione di Giardinetti e proseguire a piedi per circa 3,5 km fino all’area dell’evento per il Varco 1 Archiginnasio. In alternativa, chi prende la Metro C può scendere alla stazione di Grotte Celoni e percorrere il tragitto pedonale di circa 5 km per il Varco 3 CNR.

deve scendere alla stazione di Giardinetti e proseguire a piedi per circa 3,5 km fino all’area dell’evento per il Varco 1 Archiginnasio. In alternativa, chi prende la Metro C può scendere alla stazione di Grotte Celoni e percorrere il tragitto pedonale di circa 5 km per il Varco 3 CNR. Chi usa il treno deve scendere alla stazione di Ciampino (ferrovie regionali FL4 e FL6) e proseguire a piedi per circa 7,5 km fino al varco 2 Passo Lombardo. sarà invece chiusa la stazione ferroviaria di Tor Vergata FS.

Infine per chi arriva a Roma in pullman è previsto un piano straordinario di stalli dedicati alla sosta dei bus turistici.

È opportuno ricordare che NON è consentito raggiungere l’area dell’evento con veicoli privati né sostare nelle aree limitrofe.

Di seguito una mappa dettagliata dell’area di Tor Vergata (click sull’immagine per ingrandirla):

STRADE CHIUSE A ROMA IL 2 E 3 AGOSTO PER IL GIUBILEO DEI GIOVANI 2025

Dall’1:30 del 2 agosto (notte tra venerdì e sabato) a fine evento, è disposto il divieto di transito in: viale della Sorbona; viale Heidelberg; via Pietro Gismondi; via Cracovia; via Salamanca; via Cambridge; via Columbia; viale dell’Archiginnasio; viale Guido Carli; via di Grotte Portella e via del Fosso del Cavalieri. Strada chiusa anche in via Vittorio Ragusa dall’intersezione con via Mario Pastore fino al ramo per l’accesso alla Diramazione Roma Sud in direzione Napoli.

Sospese tutte le piste ciclabili lungo piazza Ettore Viola, via Andrea Moneta, piazza Fabio Sabatini, via Ulderico Mazzolani, via Bernardino Alimena e viale Luigi Schiavonetti poiché i rispettivi tracciati sono destinati al transito dei pellegrini.

Dalle 19:00 del 1° agosto alle 19:00 del 3 agosto è inoltre vietato il transito sia degli autocarri sia dei veicoli che trasportano merci pericolose in un perimetro compreso tra via Casilina (tra il ponte con viale Oxford e via Ercole Marelli), via del Torraccio, via di Vermicino (tra via del Torraccio e via del Fontanile Tuscolano), via del Fontanile Tuscolano, via Botte di Luciano, via di Passo Lombardo, via Jean Paul Sartre, via Robert Graves, via Sandro Penna, via di Tor Vergata, viale Oxford.

Limitazioni alla circolazione resteranno anche nella giornata di lunedì 4 agosto, per l’incontro della comunità dei neocatecumenali.

MODIFICHE AI MEZZI PUBBLICI IL 2 E 3 AGOSTO 2025 PER IL GIUBILEO DEI GIOVANI

Modifiche alla metropolitana 2 e 3 agosto

Metro A: servizio straordinario potenziato, prima e ultima corsa ore 4:30 – 1:30.

Metro B/B1: servizio straordinario potenziato, prima e ultima corsa ore 4:30 – 1:30.

Metro C: servizio straordinario potenziato sulla tratta San Giovanni – Grotte Celoni. Chiuse intera giornata stazioni Torre Angela e Torrenova. Circolazione divisa in due tratte: San Giovanni – Grotte Celoni e Grotte Celoni – Pantano con cambio treno obbligatorio a Grotte Celoni. Prima e ultima corsa ore 4:30 – 1:30.

Modifiche alla rete di superficie 2 e 3 agosto

Sospese le linee bus 20, 500 e 509.

Modifiche alle linee bus 46 – 47 – 58 – 507 – 515 – 556 – 559 – N500 con le seguenti modalità:

Linea 46

Stazione metro A Anagnina, via Tuscolana, via Vittorio Occorsio, via Walter Procaccini, viale Bruno Rizzieri, via Stefano Oberto, piazza Fabio Sabatini, viale Antonio Ciamarra, percorso normale sino a via della Tenuta di Torrenova, inversione di marcia, via della Tenuta di Torrenova, via di Tor Vergata, via Casilina, via degli Orafi, via Pietro Piffetti, via di Giardinetti, via del Fosso di Santa Maura, viale Antonio Ciamarra, piazza Fabio Sabatini, via Stefano Oberto, viale Bruno Rizzieri, via Walter Procaccini, via Vittorio Occorsio, via Tuscolana, stazione metro A Anagnina.

Linea 47

Stazione metro A Anagnina, via Tuscolana, via di Tor Vergata, viale Oxford, Policlinico di Tor Vergata, viale Oxford, via di Tor Vergata, via della Tenuta di Torrenova, inversione di marcia, via della Tenuta di Torrenova, via di Tor Vergata, via Casilina, via degli Orafi, via Pietro Piffetti, via degli Orfini, via di Giardinetti, via del Fosso di Santa Maura, viale Antonio Ciamarra, via Stefano Oberto, viale Bruno Rizzieri, via Walter Procaccini, via Vittorio Occorsio, via Tuscolana, stazione metro A Anagnina.

Linea 58

Effettua capolinea al Policlinico di Tor Vergata, non transita in viale Heidelberg.

Linea 507

In direzione Grotte Celoni da via di Tor Vergata, viale Oxford, Policlinico di Tor Vergata, poi percorso normale. In direzione stazione metro A Anagnina: Grotte Celoni, via Casilina, via di Tor Vergata, viale Oxford, Policlinico di Tor Vergata, poi percorso normale

Linea 515

Alla stazione metro A Anagnina fa capolinea sul piazzale esterno lato via Tuscolana.

Linea 556

In direzione capolinea provvisorio viale delle Ghiandaie: percorso normale da piazza dei Gerani a piazza Fabio Sabatini poi inversione di marcia, viale Antonio Ciamarra, viale di Torre Maura, via delle Ghiandaie. In direzione piazza dei Gerani: da viale delle Ghiandaie, viale di Torre Maura poi percorso normale. Non raggiunge la stazione metro A Anagnina.

Linea 559

Non raggiunge la stazione metro A di Anagnina, non transita in via Vincenzo Giudice. A piazza di Cinecittà fa capolinea nella corsia della linea 533 scolastico.

Linea N500 (dalla notte 1/2 agosto alla notte 3/4 agosto)

In direzione Policlinico di Tor Vergata: percorso normale sino viale Antonio Ciamarra poi inversione di marcia in piazza Fabio Sabatini, viale Antonio Ciamarra, viale di Torre Maura, via di Torre Spaccata, via Casilina, viale Oxford, via di Tor Vergata, Policlinico di Tor Vergata. In direzione piazza di Cinecittà: Policlinico di Tor Vergata, via di Tor Vergata, via Casilina, via degli Orafi, via Turino di Sano, via Pietro Piffetti, via Emiliano degli Orfini, via di Giardinetti, via del Fosso di Santa Maura, viale Antonio Ciamarra, viale Bruno Rizzieri, poi percorso normale.