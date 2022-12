Stellantis: le auto a basse emissioni più vendute in Italia nel 2022

Stellantis fa il bilancio delle vendite in Italia, ecco le auto più vendute nel 2022 tra le elettriche e le ibride Plug-in del gruppo

Nei primi undici mesi dell’anno Stellantis si conferma in Italia al primo posto nelle vendite auto a basse emissioni ricaricabili. Come confermato anche dalle immatricolazioni auto in Italia a novembre, la Fiat 500 elettrica è in testa ai modelli BEV più venduti. L’ampio portafoglio dei Brand Stellantis riesce a soddisfare le più diversificate esigenze dei clienti, cavalcando i trend di crescita dei segmenti chiave in Italia. Ecco tutti i numeri Stellantis elaborati da Dataforce.

LE AUTO ELETTRICHE STELLANTIS PIU’ VENDUTE IN ITALIA NEL 2022

Secondo i dati forniti da Dataforce, dall’inizio del 2022 Stellantis copre una quota mercato del 32,6%, in crescita rispetto allo stesso periodo dello scorso anno dell’1,8%. Il segmento delle auto elettriche in Italia vale l’8,8%. Il trio di punta del gruppo Stellantis tra le auto elettriche ricaricabili si conferma con:

– Fiat Nuova 500 elettrica;

– Jeep Renegade Plug-in, 52,3%;

– Jeep Compass Plug-in, 28,4%.

Jeep in particolare detiene la leadership tra le auto Plug-in con una quota nei primi undici mesi dell’anno del 28,7%. la nuova Citroën C5 X Hybrid Plug-In è invece al secondo posto per vendite tra le Berline Plug-in di segmento D. La Citroën Ami si conferma al primo posto nel segmento dei quadricicli leggeri elettrici con una quota di oltre il 55%.

VEICOLI COMMERCIALI ELETTRICI: QUASI 1 SU 2 E’ STELLANTIS

Nel tempo è cresciuta anche l’offerta di veicoli commerciali elettrici Stellantis, che ha permesso al Gruppo di raddoppiare la quota di mercato rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Dall’inizio del 2022, i LEV commerciali hanno raggiunto il 49,6% di quota. In particolare, secondo i dati Dataforce, in prima e seconda posizione ci sono Opel (18,14%) e Fiat (15,1%).

MODELLI AUTO STELLANTIS PIU’ VENDUTI PER SEGMENTO NEL 2022

I segmenti tradizionalmente forti sul mercato auto italiano sono utilitarie B, super-utilitarie A e SUV. Nel segmento B la Peugeot è favorita per le vendite della Peugeot e-208 (elettrica). Lo stesso nel mercato dei SUV con il Peugeot e-2008 (elettrico). Nel segmento delle auto ibride Plug-in del Brand, la Peugeot 308 occupa la prima posizione tra le station wagon del segmento C. Tra le più vendute del gruppo c’è anche la DS4 Plug-in che in poco più di un anno di vita è già tra le prime 3 auto del segmento C preferite. Jeep Renegade, insieme a Peugeot e-2008 e Opel Mokka-e detengono più del 65% di quota di mercato dei SUV in Italia.