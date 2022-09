Auto elettriche “senza patente”: 4 modelli nel test ADAC 2022

L’Automobile Club Tedesco ha messo alla prova 4 auto elettriche “senza patente”: ecco pro e contro dei quadricicli leggeri guidabili da 14 anni in poi

L’interesse per le auto elettriche senza patente cresce sempre di più e in questo articolo vi parleremo di un’interessante comparativa tra i quadricicli con volante e pedali che si possono guidare già a 14 anni. E’ bene precisare che parliamo di “auto senza patente” poiché è così che sono riconosciuti i veicoli che è più corretto definire “quadricicli leggeri” per i quali non è necessaria la patente B, ma come vedremo richiedono comunque dei requisiti minimi. Ecco caratteristiche, pro e contro nel test delle auto elettriche senza patente dell’Automobile Club Tedesco (ADAC).

GUIDARE AUTO ELETTRICHE SENZA PATENTE B: I REQUISITI

I quadricicli leggeri hanno caratteristiche simili alle autovetture, ma sono omologati L6e con una velocità massima di 45 km/h. Quindi è bene sapere che, oltre al tetto, ai pedali e al volante, hanno caratteristiche dinamiche e di protezione adeguate all’uso in città e in qualche caso alle strade extraurbane. Per guidare un’auto senza patente, anche elettrica come quelle nel test ADAC, non serve la patente B, ma sono necessari i seguenti requisiti:

– patente AM da 14 anni, con possibilità di trasportare un passeggero solo dopo i 16 anni se il veicolo è omologato per 2;

– patente A1 da 16 anni con limite a 11 kW;

– patente A2 da 18 anni con limite 35 kW;

– patente A3 o semplicemente A da 24 anni senza limiti.

TEST AUTO ELETTRICHE SENZA PATENTE B

Tra i quadricicli elettrici guidabili da 14 anni in poi, l’ADAC ha messo a confronto diverse auto senza patente, alcune delle quali però non sono disponibili attraverso la rete ufficiali in Italia. Ad esempio la Fiat 500 Ellenator, che deriva direttamente dalla piccola utilitaria Fiat, ed è modificata per poter essere guidata, in Germania, a 16 anni. Poi c’è l’Opel Rocks-e, che è esattamente la gemella della Citroën Ami venduta anche in Italia. Ecco caratteristiche, pro e contro delle auto elettriche senza patente, o per meglio dire, di un quadriciclo leggero che si può guidare già a 14 anni.

TEST OPEL ROCKS-E – CITROËN AMI

– prezzo da 7200 euro;

– autonomia fino a 75 chilometri (dichiarati);

– pro: comportamento di guida; piccola e agile; richiede poco spazio per il parcheggio; cellula di sopravvivenza chiusa; autonomia sufficiente; piacevole sensazione di spazio;

– contro: poca comoda; cavo di ricarica scomodo; specchietti interni ed esterni troppo piccoli; materiali economici e lavorazione modesta; niente airbag, niente ABS, niente ESP.

Commento ADAC: “si vede una brutta plastica dura con alcuni bordi affilati. Le parti in plastica sono montate male. Il cavo di ricarica è ingombrante da usare. Con tutta la simpatia per un veicolo elettrico adatto alla città, ciò che offre Opel Rocks-e (e Citroën Ami, ndr) è lontano da qualsiasi standard automobilistico”.

TEST AIXAM CITY

– prezzo da 16499 euro;

– autonomia fino a 130 chilometri (dichiarati);

– pro: piccola e agile; baule pratico; interni e carrozzeria in stile auto; cellula passeggeri chiusa; ABS a pagamento;

– contro: prezzo elevato; comportamento di guida critico in alcune situazioni limite;

Commento ADAC: “Nonostante le dimensioni piccole, lo spazio è sorprendentemente buono. Anche le persone alte 1,85 metri hanno abbastanza spazio per le gambe e per la testa. Anche il bagagliaio è grande con 270 litri”.

TEST RENAULT TWIZY 2022

– prezzo da 12000 euro;

– autonomia fino a 100 chilometri (dichiarati);

– pro: economico da acquistare e mantenere; guida sicura; molto piccola ed estremamente agile;

– contro: comfort di guida modesto; nessun riscaldatore; capacità di carico e trasporto limitate; basso livello di sicurezza; scarsa visibilità posteriore a causa della mancanza di un lunotto;

Commento ADAC: “Le porte sono disponibili a un costo aggiuntivo e solo come porta a battente senza finestra laterale. E senza finestrini, la carrozzeria offre solo una protezione limitata contro il vento e le intemperie. La Twizy ha prestazioni migliori in termini di maneggevolezza, ma la visibilità posteriore è scarsa. Ha l’airbag guidatore di serie ma non ha l’ABS”.