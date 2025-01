Renault più economica: qual è, quanto costa?

Il marchio Renault è sempre nel cuore degli automobilisti italiani e a dimostrarlo ci sono i dati sulle vendite del 2024, che vedono la Régie al quinto posto assoluto con un incremento del +7,67% rispetto all’anno prima. Un aumento importante considerando il contesto difficile che ha visto molte case, anche storiche, perdere terreno. Il merito è di una gamma versatile che propone auto di diverse dimensioni e motorizzazioni e spesso a prezzi competitivi. Ma qual è la Renault più economica e quanto costa? La risposta nelle prossime righe.

RENAULT: LISTINO PREZZI UFFICIALE 2025

Attualmente la gamma Renault disponibile in Italia è composta da una quindicina di modelli, alcuni di fascia alta come il Suv coupé Rafale il cui prezzo supera abbondantemente 40 mila euro, e altri meno costosi. Per trovare una Renault economica dobbiamo quindi indirizzarci verso modelli come Clio, Captur e Twingo che sicuramente non sono ‘regalati’ ma risultano un più abbordabili. Vuoi sapere quali sono le Renault che costano meno? Ecco la top-10 dei modelli più economici in base ai prezzi del listino ufficiale aggiornato alla data di pubblicazione dell’articolo:

Clio SCe 65 CV Evolution: 19.000 €

Clio ECO-G 100 CV Evolution: 19.300 €

Clio TCe 90 CV Evolution: 19.550 €

Clio Blue dCi 100 CV Evolution: 20.450 €

Clio ECO-G 100 CV Techno: 21.550 €

Clio TCe 90 CV Techno: 21.800 €

Clio Full Hybrid E-Tech 145 CV Evolution: 22.650 €

Clio TCe 90 CV Esprit Alpine: 23.850 €

Captur TCe 90 CV Evolution: 23.850 €

Captur ECO-G 100 CV Evolution: 23.850 €.

La Renault più economica è quindi la city car Clio nell’allestimento SCe 65 CV Evolution a benzina che costa 19.000 euro. Ma, come è facile intuire, l’intera top-10 delle Renault meno care è monopolizzata dalla gamma Clio che rappresenta l’entry-level del marchio francese, con la sola eccezione dei modelli base a benzina e Gpl del crossover Captur.

Altre Renault relativamente economiche sono la Twingo elettrica, ormai fuori produzione e disponibile solo fino a esaurimento scorte, che parte da 24.050 euro, e la Renault 5 E-Tech, fresca vincitrice del premio Auto dell’anno 2025, che vien via da 27.900 euro a salire.

Tutti i prezzi fin qui elencati si riferiscono alla versione base, senza optional, e sono ‘chiavi in mano‘, cioè comprensivi di Iva e di tutte le spese di messa in strada (il collaudo, l’immatricolazione e l’approntamento della vettura), con esclusione dell’IPT, l’Imposta Provinciale di Trascrizione.

OFFERTE RENAULT GENNAIO – FEBBRAIO – MARZO 2025 3 marzo 2025 l’intera gamma Renault (termica, ibrida ed elettrica) usufruisce di condizioni agevolate per l’acquisto, leggasi finanziamento con rate mediamente leggere, applicando su alcune vetture anche gli incentivi della casa che consentono di ottenere un robusto sconto sul prezzo di listino in caso di Fino all’intera(termica, ibrida ed elettrica) usufruisce diper l’acquisto, leggasi finanziamento con rate mediamente leggere, applicando su alcune vetture anche gliche consentono di ottenere unsul prezzo di listino in caso di permuta rottamazione . Qualche esempio:

Clio ECO-G 100 CV Techno (Gpl) da 21.550 € a 19.000 € con anticipo di 5.365 €, 36 rate da 98,72 € ciascuna (Tan fisso 6,99%, Taeg 8,64%), rata finale di 13.361 € altrimenti si è liberi di restituirla o sostituirla.

con anticipo di 5.365 €, 36 rate da 98,72 € ciascuna (Tan fisso 6,99%, Taeg 8,64%), rata finale di 13.361 € altrimenti si è liberi di restituirla o sostituirla. Clio Blue dCi 100 CV Evolution (diesel) da 20.450 € a 18.450 € con anticipo di 5.370 €, 36 rate da 98,88 € ciascuna (Tan fisso 6,99%, Taeg 8,70%), rata finale di 12.679 € altrimenti si è liberi di restituirla o sostituirla.

con anticipo di 5.370 €, 36 rate da 98,88 € ciascuna (Tan fisso 6,99%, Taeg 8,70%), rata finale di 12.679 € altrimenti si è liberi di restituirla o sostituirla. Captur ECO-G 100 CV Techno (Gpl) da 25.850 € a 23.400 € con anticipo di 6.550 €, 36 rate da 119,02 € ciascuna (Tan fisso 6,99%, Taeg 8,38%), rata finale di 16.544 € altrimenti si è liberi di restituirla o sostituirla

con anticipo di 6.550 €, 36 rate da 119,02 € ciascuna (Tan fisso 6,99%, Taeg 8,38%), rata finale di 16.544 € altrimenti si è liberi di restituirla o sostituirla Clio Full Hybrid E-Tech 145 CV Evolution da 22.650 € a 21.000 € con anticipo di 6.450 €, 36 rate da 99,01 € ciascuna (Tan fisso 6,99%, Taeg 8,54%), rata finale di 14.496 € altrimenti si è liberi di restituirla o sostituirla.

con anticipo di 6.450 €, 36 rate da 99,01 € ciascuna (Tan fisso 6,99%, Taeg 8,54%), rata finale di 14.496 € altrimenti si è liberi di restituirla o sostituirla. Renault 5 120 CV Urban Range AC 11 Evolution da 27.900 € a 26.900 € con anticipo di 7.920 €, 36 rate da 155,27 € ciascuna (Tan fisso 3,00%, Taeg 4,09%), rata finale di 15.345 € altrimenti si è liberi di restituirla o sostituirla.

AUTO RENAULT PIÙ VENDUTE IN ITALIA NEL 2024

Chiudiamo ricordando quali sono state le auto Renault più vendute in Italia nel 2024, così puoi farti un’idea sulle preferenze degli automobilisti. L’anno scorso nel nostro Paese ci sono state 87.159 nuove registrazioni di vetture Renault (+7,67% sul 2023), la maggior parte delle quali hanno riguardato la Clio con 35.809 (6° posto assoluto) e la Captur 31.901 (10° posto assoluto).

La Clio si è inoltre piazzata al 2° posto delle auto più vendute nel segmento B (berline), la Captur al 3° nel segmento B (Suv), la Twingo al 4° nel segmento A (berline) e il Kangoo al 7° nel segmento MPV.