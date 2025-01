Renault Captur: quanto costa con l’offerta di Gennaio 2025?

Share on:

In Italia la Renault Captur piace un sacco e a dimostrarlo ci sono i dati del mercato che la vedono al 10° posto assoluto nella classifica delle auto più vendute nel 2024 con oltre 30 mila unità, al 2° posto tra le Gpl e al 3° posto tra i Suv, preceduta solamente da Jeep Avenger e Toyota Yaris Cross. La Captur è apprezzata per una combinazione di fattori che la rendono un’opzione molto interessante nel segmento dei Suv compatti, dagli interni spaziosi alla possibilità di personalizzazione, oltre all’ampia gamma di motorizzazioni ibride, benzina e Gpl. Per tutti coloro che sono interessati all’acquisto, scopriamo quanto costa con l’offerta di Gennaio 2025.

LISTINO PREZZI 2025 RENAULT CAPTUR

Attualmente sono in vendita 8 allestimenti della Renault Captur, con prezzi che partono da 23.850 euro e arrivano a oltre 30 mila per il modello più performante. Come detto, chi compra il Suv francese può scegliere fra tre diversi tipi di alimentazione compreso il sempre più raro Gpl che costa un po’ di più ma permette di risparmiare sul rifornimento. Ecco il listino prezzi aggiornato alla data di pubblicazione dell’articolo:

Captur TCe 90 CV Evolution: 23.850 €

Captur ECO-G 100 CV Evolution: 23.850 €

Captur TCe 90 CV Techno: 25.850 €

Captur ECO-G 100 CV Techno: 25.850 €

Captur Mild Hybrid 160 CV EDC Techno: 28.650 €

Captur Full Hybrid E-Tech 145 CV Techno: 30.000 €

Captur Mild Hybrid 160 CV Esprit Alpine: 31.450 €

Captur Full Hyb.E-Tech 145CV Esprite Alpine: 32.800 €.

L’allestimento più economico è dunque la Captur TCe 90 CV Evolution a benzina che costa 23.850 euro. L’auto ha una cilindrata di 999 cm3 e sviluppa 91 CV/67 kW di potenza. Consuma 5,8 l/100 km nel ciclo misto ed emette 131 g/km di CO2. Ha ottenuto un punteggio di 5/5 nei crash test Euro NCAP e possono guidarla anche i neopatentati.

I prezzi si riferiscono ovviamente alla versione base, senza optional, e sono ‘chiavi in mano‘, cioè comprensivi di IVA e di tutte le spese di messa in strada (il collaudo, l’immatricolazione e l’approntamento della vettura), con esclusione dell’IPT, l’Imposta Provinciale di Trascrizione.

RENAULT CAPTUR IBRIDA: OFFERTA GENNAIO 2025

A gennaio 2025 (ma in realtà l’offerta è valida fino al 3 marzo) Captur full-hybrid e mild-hybrid si possono avere a condizioni agevolate approfittando degli incentivi Renault. Ecco due esempi.

Captur Full Hybrid E-Tech 145 CV Techno

Prezzo scontato: 27.450 € (IVA inclusa, IPT e contributo PFU esclusi) con incentivi Renault di 1.800 € in caso di permuta o rottamazione.

Anticipo: 7.320 €.

36 rate mensili da 139,20 € (TAN fisso 6,99%, TAEG 8,21%).

Rata finale: 19.800 € altrimenti si è liberi di restituirla.

Captur Mild Hybrid 160 CV EDC Techno

Prezzo scontato: 27.950 € (IVA inclusa, IPT e contributo PFU esclusi).

Anticipo: 9.650 €.

36 rate mensili da 119,16 € (TAN fisso 6,99%, TAEG 8,29%).

Rata finale: 18.336 € altrimenti si è liberi di restituirla.

RENAULT CAPTUR BENZINA E GPL: OFFERTA GENNAIO 2025

Non possono ovviamente mancare le offerte anche per chi preferisce la Renault Captur con motore benzina o Gpl, anche in questo caso valide fino al 3 marzo 2025.

Captur TCe 90 CV Techno (benzina)

Prezzo scontato: 25.200 € (IVA inclusa, IPT e contributo PFU esclusi).

Anticipo: 8.350 €.

36 rate mensili da 119,02 € (TAN fisso 6,99%, TAEG 8,38%).

Rata finale: 16.544 € altrimenti si è liberi di restituirla.

Captur ECO-G 100 CV Techno (Gpl)

Prezzo scontato: 23.400 € (IVA inclusa, IPT e contributo PFU esclusi) con incentivi Renault di 1.800 € in caso di permuta o rottamazione.

Anticipo: 6.550 €.

36 rate mensili da 119,02 € (TAN fisso 6,99%, TAEG 8,38%).

Rata finale: 16.544 € altrimenti si è liberi di restituirla.