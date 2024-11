Renault Clio: quanto costa con gli incentivi della Casa?

Storica city car prodotta fin dal 1990 e giunta oggi alla quinta generazione, la Renault Clio è apprezzatissima anche in Italia dove si classifica sempre ai primi posti delle auto più vendute. Anche quest’anno, visto che in base ai dati Unrae da gennaio a ottobre risulta il settimo modello più venduto del 2024 con oltre 30 mila immatricolazioni. Uno dei motivi del successo della Clio è la sua versatilità, essendo disponibile con motorizzazioni a benzina, diesel, bifuel benzina/Gpl e full hybrid. Se sei interessato all’acquisto scopri quanto costa la Renault Clio sfruttando gli incentivi della Casa francese.

LISTINO PREZZI RENAULT CLIO 2024

Attualmente sono in listino 20 allestimenti della Renault Clio, alcuni dei quali fino a esaurimento scorte essendo terminata la produzione. I prezzi variano a seconda della versione, partendo da ben sotto i 20 mila euro per finire ai quasi 27 mila della più sofisticata Clio Full Hybrid E-Tech 145 CV E. Alpine. Ecco il listino prezzi della Clio in Italia aggiornato alla data di pubblicazione dell’articolo:

Clio SCe 65 CV Evolution (2023): 17.250 € (fino a esaurimento scorte);

Clio TCe 90 CV Evolution (2023): 17.950 € (fino a esaurimento scorte);

Clio SCe 65 CV Evolution (2024): 18.150 €

Clio TCe 100 CV GPL Evolution (2023): 18.750 € (fino a esaurimento scorte);

Clio TCe 90 CV Evolution (2024): 19.050 €

Clio ECO-G 100 CV Evolution (2024): 19.050 €

Clio Blue dCi 100 CV Evolution (2023): 19.900 € (fino a esaurimento scorte);

Clio TCe 90 CV Techno (2023): 19.950 € (fino a esaurimento scorte);

Clio Blue dCi 100 CV Evolution (2024): 20.200 €

Clio TCe 100 CV GPL Techno (2023): 20.750 € (fino a esaurimento scorte);

Clio TCe 90 CV Techno (2024): 21.300 €

Clio ECO-G 100 CV Techno (2024): 21.300 €

Clio TCe 90 CV Esprit Alpine (2023): 22.250 € (fino a esaurimento scorte);

Clio Full Hybrid E-Tech 145 CV Evolution (2023): 22.250 € (fino a esaurimento scorte);

Clio Full Hybrid E-Tech 145 CV Evolution (2024): 22.550 €

Clio TCe 90 CV Esprit Alpine (2024): 23.350 €

Clio Full Hybrid E-Tech 145 CV Techno (2023): 24.250 € (fino a esaurimento scorte);

Clio Full Hybrid E-Tech 145 CV Techno (2024): 24.800 €

Clio Full Hybrid E-Tech 145 CV Esprit Alpine (2023): 26.550 € (fino a esaurimento scorte);

Clio Full Hybrid E-Tech 145 CV Esprit Alpine (2024): 26.850 €.

La Renault Clio che costa meno è dunque la SCe 65 CV Evolution a benzina (2023) da 17.250 euro, mentre considerando solamente i modelli in produzione è la versione 2024 che costa 18.150 euro. Con riferimento alle altre alimentazioni, la Clio TCe 100 CV GPL Evolution (2023) costa 18.750 euro, la Clio Blue dCi 100 CV Evolution diesel (2023) 19.900 euro e la Clio Full Hybrid E-Tech 145 CV Evolution (2023) 22.250 euro.

I prezzi si riferiscono alla versione base, senza optional, e sono ‘chiavi in mano‘, cioè comprensivi di Iva e di tutte le spese di messa in strada (il collaudo, l’immatricolazione e l’approntamento della vettura), con esclusione dell’IPT, l’Imposta Provinciale di Trascrizione.

OFFERTE CLIO CON GLI INCENTIVI RENAULT

Anche se gli incentivi statali per auto termiche sono terminati (e l’anno prossimo non ci saranno), grazie agli Incentivi Renault c’è comunque la possibilità di acquistare le migliori versioni della Clio a condizioni agevolate, con permuta o rottamazione e finanziamento. Qualche esempio:

Clio TCe 90 CV Techno (benzina)

Prezzo di listino: 21.300 €

Prezzo scontato: 19.270 € in caso di permuta o rottamazione

Anticipo: 5.620 €

36 rate da 90,05 € ciascuna (Tan fisso 6,99%, Taeg 8,63%)

Rata finale: 13.419 € o si è liberi di restituirla.

Clio Blue dCi 100 CV Evolution (diesel)

Prezzo di listino: 20.200 €

Prezzo scontato: 18.200 € in caso di permuta o rottamazione

Anticipo: 5.100 €

36 rate da 98,33 € ciascuna (Tan fisso 6,99%, Taeg 8,70%)

Rata finale: 12.726 € o si è liberi di restituirla.

Clio ECO-G 100 CV Techno (bifuel benzina/Gpl)

Prezzo di listino: 21.300 €

Prezzo scontato: 19.270 € in caso di permuta o rottamazione

Anticipo: 5.620 €

36 rate da 98,05 € ciascuna (Tan fisso 6,99%, Taeg 8,63%)

Rata finale: 13,419 € o si è liberi di restituirla.

Clio Full Hybrid E-Tech 145 CV Techno

Prezzo di listino: 24.800 €

Prezzo scontato: 22.680 € in caso di permuta o rottamazione

Anticipo: 6.850 €

36 rate da 98,09 € ciascuna (Tan fisso 6,99%, Taeg 8,43%)

Rata finale: 16.120 € o si è liberi di restituirla.

Offerte valide fino al 30 novembre 2024.

COME VA LA NUOVA RENAULT CLIO

Come accennato più volte, la Renault Clio offre una gamma motori tra le più ricche sul mercato, almeno nel segmento B: benzina, gasolio, bifuel benzina/Gpl e full hybrid. Quella a doppia alimentazione è scelta da più di un cliente su tre, ma la più interessante per consumi e tecnologia è la full hybrid. Su strada la Clio rimane un’auto stabile e solida, con un livello di confort che la rende adatta anche alle lunghe percorrenze. Facile da guidare (c’è anche una versione per neopatentati), ha un comportamento sicuro in ogni situazione, con l’Esp pronto a intervenire quando serve e frenate ancor più efficaci. Buona la dotazione di Adas per una piccola: di serie il cruise control, l’assistente al mantenimento della corsia di marcia e i sensori di parcheggio posteriori. La guida assistita di livello 2 è di serie sull’allestimento Esprit Alpine e in un pacchetto optional per gli altri allestimenti.