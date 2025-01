Auto più vendute in Italia 2024: la classifica di fine anno

Quali sono state le auto più vendute in Italia nel 2024? La classifica di fine anno stilata da UNRAE, Unione Nazionale Rappresentanti Veicoli Esteri, ha delineato un quadro negativo sia a livello generale che in ottica transizione ecologica: la quota di mercato delle auto 100% elettriche è rimasta infatti stabile al 4,2% nonostante i ricchi incentivi (che nel 2025 non ci saranno), mentre quella delle ibride plug-in è calata addirittura dal 4,4% al 3,3%. Con il risultato che le emissioni medie di CO2 sono scese nell’intero 2024 soltanto dello 0,3%, attestandosi a 119,1 g/km. Praticamente scomparse le auto a metano (poco più di 1.200 immatricolazioni) e anche le diesel hanno segnato il passo a vantaggio soprattutto delle full hybrid la cui quota è aumentata da 10,0 a 11,8% con +17,9% di nuove immatricolazioni.

IMMATRICOLAZIONI AUTO ITALIA 2024: NUMERI IN DISCESA

Entrando maggiormente nel dettaglio dei dati UNRAE, nel 2024 in Italia ci sono state 1.558.704 nuove immatricolazioni, contro le 1.566.521 del 2023 (-0,5%). Un vero e proprio passo del gambero dopo i buoni numeri dell’anno prima causato soprattutto dai pessimi dati del secondo semestre. Lontanissimi ovviamente i livelli pre-Covid, visto che nel 2019 furono immatricolate 358.000 vetture in più (+18,7% sul 2024). La scarsa performance delle auto elettrificate getta poi seri dubbi sul raggiungimento degli obiettivi di riduzione delle emissioni previsti dai regolamenti europei. A questo proposito l’UNRAE continua a sottolineare l’insostenibilità dei nuovi (e più severi) target in vigore dal 2025, che potrebbero comportare per i costruttori sanzioni stimate dall’ACEA in circa 16 miliardi di euro solo nel primo anno.

Interessante, sotto il profilo degli utilizzatori, la tenuta degli acquirenti privati, che hanno chiuso il 2024 al 58,0% di quota mercato, in aumento sul 2023. L’auto di proprietà vacilla ma non crolla. In salita le autoimmatricolazioni (11,3% di share nell’intero anno) e il noleggio a breve termine (5,0% nell’intero 2024), male invece il noleggio lungo termine (sceso dal 24,3% al 19,9% di quota mercato) e le società (5,8% contro il 6,0% del 2023).

AUTO PIÙ VENDUTE IN ITALIA 2024: IN TESTA UNA VECCHIA CONOSCENZA

Ma torniamo alla domanda iniziale e scopriamo quali sono state le auto più vendute in Italia nel 2024. Confermando il suo predominio ormai ultra-decennale, la Fiat Panda è risultata nuovamente l’auto più venduta con 99.871 nuove immatricolazioni, seguita a debita distanza da Dacia Sandero (60.380) e Jeep Avenger (41.184). Insomma, le ‘piccole’’ vanno per la maggiore, a testimonianza di una capacità di spesa degli italiani che resta sempre limitata. In top-ten troviamo anche la Lancia Ypsilon. Ecco le prime 20 posizioni:

Fiat Panda: 99.871 Dacia Sandero: 60.380 Jeep Avenger: 41.184 Citroen C3: 38.591 Toyota Yaris Cross: 36.942 Renault Clio: 35.809 Peugeot 208: 32.488 Toyota Yaris: 32.294 Lancia Ypsilon: 32.167 Renault Captur: 31.901 Volkswagen T-Roc: 30.496 Dacia Duster: 28.429 Ford Puma: 28.229 MG ZS: 27.670 Opel Corsa: 26.848 Volkswagen T-Cross: 24.234 Peugeot 2008: 23.329 Kia Sportage: 22.504 Toyota Aygo X: 21.282 Bmw X1: 20.530.

Clicca qui se vuoi scoprire le prime 50 posizioni.

La classifica per marca è stata vinta dalla Fiat con 143.867 immatricolazioni nel 2024, anche se in netto calo del -17,60% sul 2023. Gran balzo in avanti di Toyota (+24,55%), Bmw (+17,37%) e Dacia (+13,678%), mentre oltre alla Fiat ha perso tanto la Ford (-15,94%). In leggere calo Tesla (-5,91%) e benissimo invece MG (+32,01%), che adesso può vantare numeri migliori di Skoda, Suzuki e Nissan. Anno non buono per il gruppo DR Automobiles che ha perso parecchio sia col marchio DR (-26,15%) che con quello EVO (-5,58%). Prime risultanze per l’attesissima BYD, che nel 2024 ha chiuso con 2.771 immatricolazioni.

CLASSIFICA AUTO PIÙ VENDUTA IN ITALIA NEL 2024 PER ALIMENTAZIONE: DOMINANO LE IBRIDE

Con 633.796 nuove immatricolazioni (+10,2%) e una quota del 40,2% (+4,0%), l’ibrido elettrico è l’alimentazione di riferimento del mercato auto nazionale. Scorporando il dato scopriamo che si sono vendute 447.195 mild-hybrid e 186.601 full-hybrid, 545.442 ibride benzina-elettrico e 88.242 diesel-elettrico. A livello di numeri le altre alimentazioni in crescita nel 2024 sono state benzina (+2,1%) e Gpl (+1,9%). Nella tabella c’è un quadro più esaustivo, di seguito trovi invece il modello più venduto nel 2024 per tipo di alimentazione:

Benzina : Citroen C3 (33.842)

: Citroen C3 (33.842) Diesel : Volkswagen Tiguan (14.598)

: Volkswagen Tiguan (14.598) Gpl : Dacia Sandero (46.046)

: Dacia Sandero (46.046) Metano : Volkswagen Polo (721)

: Volkswagen Polo (721) Ibride mild-full : Fiat Panda (97.614)

: Fiat Panda (97.614) Ibride plug-in : Cupra Formentor (3.812)

: Cupra Formentor (3.812) Elettriche : Tesla Model 3 (7.943)

: Tesla Model 3 (7.943) Idrogeno: Toyota Mirai (1).

Sul sito di UNRAE, nella sezione apposita, sono disponibili molti altri dati sul mercato auto in Italia del 2024.