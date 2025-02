Portale dell’automobilista: cambia l’accesso, serve lo Spid livello 2

Cambiano le modalità per accedere al Portale dell’Automobilista, la piattaforma online sotto l’ombrello del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che permette di consultare informazioni e gestire numerosi servizi inerenti il settore automobilistico, come per esempio controllare i punti della patente o prenotare la revisione dell’auto. A partire dal 27 febbraio 2025, infatti, per l’accesso è richiesto lo Spid di livello 2. La stessa cosa vale per l’app iPatente, che è la versione del Portale per i dispositivi mobili.

COME FARE L’ACCESSO AL PORTALE DELL’AUTOMOBILISTA

Per accedere al Portale dell’Automobilista ci sono due possibilità: la prima riguarda tutti i cittadini maggiorenni e prevede semplicemente l’uso delle proprie credenziali Spid o Cie (ovviamente occorre averne una, ma la stragrande maggioranza delle persone ormai ce l’ha). La seconda è invece riservata ai cittadini di età compresa tra 14 e 18 anni, alle imprese e agli utenti interni del Portale, ai quali è richiesto di loggarsi con l’username e la password scelti in fase di registrazione al PdA.

Le medesime credenziali servono anche per accedere all’app gratuita iPatent‪e per dispositivi Android e iOS, che offre gli stessi servizi del Portale dell’Automobilista ma ottimizzati per i dispositivi mobili.

PORTALE DELL’AUTOMOBILISTA: COSA CAMBIA

A decorrere dal 27 febbraio 2025 cambia qualcosa nell’accesso al Portale dell’Automobilista e all’app iPatente perché gli utenti maggiorenni che si loggano con lo Spid devono procedere con il livello minimo 2.

Il Sistema Pubblico d’Identità Digitale (Spid) prevede infatti per l’accesso ai servizi abilitati tre livelli di sicurezza chiamati Spid 1, Spid 2 e Spid 3, caratterizzati da un grado di sicurezza e affidabilità crescente. In particolare:

Spid 1 prevede l'autenticazione solo con nome utente e password;

Spid 2 prevede l'autenticazione con un alto livello di affidabilità e sicurezza. Significa che oltre all'immissione delle credenziali (username e password) l'utente deve inserire un secondo fattore di autenticazione temporaneo, di solito un codice alfanumerico, inviatogli nelle modalità previste dal fornitore del servizio Spid (p.es. con sms o tramite un'app);

Spid 3 prevede l'autenticazione basata su certificati elettronici con il massimo livello di affidabilità e sicurezza, visto che insieme alla password e al codice notificato con sms/app occorre anche digitare un pin.

Fino allo scorso 26 febbraio per accedere al PdA bastava lo Spid di livello 1, adesso serve invece almeno il livello 2.

A COSA SERVE IL PORTALE DELL’AUTOMOBILISTA?

Prima di chiudere riepiloghiamo le principali informazioni che si trovano sul Portale dell’Automobilista e i servizi che si possono sbrigare: