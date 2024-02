Punti patente: come controllare il saldo dal cellulare

L’introduzione della patente a punti ha rappresentato una svolta per la mobilità in Italia. L’automobilista è infatti diventato un vero e proprio gestore della licenza di guida e sa bene che infrangere alcune norme del Codice della Strada comporta la decurtazione da 1 a 10 punti dal saldo totale. Ma soprattutto sa che, terminato il credito, non potrà temporaneamente mettersi al volante. Da una parte il sistema dei punti patente ha innalzato (soprattutto alla sua introduzione, meno nel corso del tempo) il livello di disciplina generale sulle strade. Dall’altra ha reso più consapevoli i guidatori della gravità delle infrazioni contenute nel CdS. L’infrazione di alcune norme comporta quindi la decurtazione di punti, ma allo stesso tempo una condotta di guida impeccabile viene premiata con la restituzione. Non solo, ma l’automobilista può anche accelerare il recupero dei punti con la frequentazione di corsi specifici. Ecco quindi che dinanzi a questo saliscendi può non essere semplice tenere il conteggio aggiornato dei punti patente, ma per controllare il saldo dal cellulare o con altri metodi basta davvero poco.

CONTROLLARE IL SALDO PUNTI PATENTE DAL CELLULARE CON IL PORTALE DELL’AUTOMOBILISTA

Si comincia da 20 punti patente. Appena conseguita la licenza di guida, ciascun automobilista si vede accreditato questo punteggio. Le infrazioni al Codice della Strada possono determinarne la decurtazione così come il comportamento disciplinato prevede un accredito progressivo: 2 punti ogni anno fino alla soglia massima di 30 punti. Il modo più semplice per controllare il saldo dal cellulare o sul computer è attraverso la specifica sezione contenuta nel Portale dell’Automobilista. Si tratta della piattaforma web che consente l’accesso gratuito ai servizi online del Dipartimento dei Trasporti del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT). Per accedere alla pagina apposita occorre loggarsi con SPID o CIE (per i cittadini maggiorenni) oppure con username e password previa registrazione al portale (per le imprese e per i cittadini con età tra 14 e 18 anni). Il saldo punti appare subito in primo piano, come nell’immagine in basso.

PUNTI PATENTE: CONTROLLARE IL SALDO SUL CELLULARE CON LE APP

Come detto, ognuno può consultare il Portale dell’Automobilista sia da dispositivo fisso che mobile. Ma c’è un modo ancora più rapido per controllare da cellulare il saldo dei punti patente. Il MIT ha infatti sviluppato l’app gratuita iPatent‪e per dispositivi Android e iOS che permette di verificare il saldo e lo storico della patente a punti, oltre a offrire una lunga serie di servizi (pensiamo alla verifica delle scadenze relative alla propria auto, come la revisione e l’assicurazione, o il monitoraggio dello stato delle pratiche e la consultazione di quelle effettuate in passato). All’app iPatent‪e si accede con le stesse credenziali del Portale dell’Automobilista, quindi SPID o CIE per i cittadini maggiorenni e username e password (dopo essersi registrati) per minorenni e imprese.

PER CONTROLLARE IL SALDO DELLA PATENTE A PUNTI C’È ANCHE UN NUMERO DI TELEFONO

Sebbene il Portale dell’Automobilista e l’app iPatente siano modi molti rapidi per controllare in qualunque momento da cellulare, tablet o computer il saldo aggiornato dei punti patente, tra le opzioni c’è anche la cara e vecchia telefonata. Il numero da chiamare è 06.45775962 e presenta alcune particolarità. Innanzitutto è attivo 7 giorni su 7 e in qualunque momento della giornata poiché si tratta di un servizio automatizzato, e può essere raggiunto da telefono fisso e da cellulare. Non è gratuito ma prevede l’applicazione del costo previsto per una telefonata urbana secondo il proprio piano tariffario. I dati da indicare sono quelli anagrafici (la data di nascita) e il numero della patente, ma per farlo occorre procedere con la tastiera del telefono e non con la voce. Se per i numeri non ci sono evidentemente difficoltà, per ciascuna lettera occorre digitare * (asterisco), senza distinzione. La voce registrata ripete quindi quanto inserito con l’interlocutore chiamato a confermare o a correggere quanto ascoltato. Nel primo caso conoscerà il saldo dei punti patente. Nel secondo verrà invitato a ripetere la procedura per un massimo di 3 volte.