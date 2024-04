Come prenotare la revisione sul Portale dell’automobilista?

Prenotare la revisione sul Portale dell’automobilista è possibile. Questa piattaforma web propone infatti numerosi servizi online legati al settore dei trasporti, destinati a cittadini, professionisti e imprese. Il portale è gestito dal Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione, gli Affari Generali e il Personale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Progettato per facilitare l’accesso ai servizi e alle informazioni pertinenti al settore automobilistico, gli utenti possono accedere alle varie sezioni del portale. Pensiamo al controllo dei dati e della situazione dei veicoli di proprietà. Il portale offre un servizio di notifiche che aiuta gli utenti a ricordare gli adempimenti burocratici essenziali, come ad esempio la revisione dell’auto.

REVISIONE SUL PORTALE DELL’AUTOMOBILISTA: TUTTI GLI STEP

Ricordiamo innanzitutto che la procedura di revisione dei veicoli sul Portale dell’Automobilista richiede che la prima revisione venga effettuata entro 4 anni dalla data di prima immatricolazione del veicolo. Le successive revisioni auto devono essere programmate con una frequenza biennale. Queste disposizioni sono valide per autovetture, autocaravan, autoveicoli per trasporto promiscuo, nonché autoveicoli destinati al trasporto di merci o ad utilizzi speciali, con una massa complessiva non superiore ai 3.500 Kg. Sono 6 gli step da seguire per prenotare la revisione sul Portale dell’automobilista. La procedura è interamente telematica e non prevede alcuna alfabetizzazione avanzata in materia informatica. Bastano infatti alcune conoscenze di base per l’accesso nell’area riservata, la scelta del giorno della revisione e la conferma. Entrando più nel dettaglio, i passi da seguire sono:

accesso al Portale dell’automobilista;

selezione del servizio di revisione dell’auto;

inserimento dei dati del veicolo;

scelta della data e dell’ora in cui effettuare la revisione;

conferma della prenotazione;

ricezione della conferma.

COSA FARE PER PRENOTARE LA REVISIONE SUL PORTALE DELL’AUTOMOBILISTA

Arrivati a questo punto, possiamo allora entrare nel dettaglio della procedura da seguire per la prenotazione della revisione del veicolo sul Portale dell’automobilista. In prima battuta, come abbiamo spiegato, occorre accedere alla piattaforma web utilizzando le proprie credenziali. Una volta effettuato l’accesso bisogna selezionare l’opzione relativa alla revisione del veicolo o al controllo periodico. Questa opzione si trova nella sezione “Accesso ai servizi”. Seguire quindi le istruzioni per inserire i dati richiesti e soprattutto la Motorizzazione provinciale di riferimento. Selezionare poi la data e l’orario desiderati per la revisione tra quelli disponibili nel calendario del Portale dell’automobilista. Assicurarsi di scegliere una data che sia comoda e che rientri nei tempi previsti per la revisione del veicolo.

Dopo aver selezionato la data e l’orario desiderati, confermare la prenotazione seguendo le istruzioni sullo schermo. Una volta completata la prenotazione, l’automobilista riceve una conferma tramite posta elettronica o notifica sul Portale dell’automobilista. Bisogna fare attenzione a conservare questa conferma poiché potrebbe essere richiesta al momento della revisione del veicolo. Completato l’iter, non resta che attendere la data e l’orario concordati e presentarsi con il veicolo all’appuntamento al centro di revisione prescelto.

LA MODIFICA DELLA REVISIONE SUL PORTALE DELL’AUTOMOBILISTA

Nella stessa sezione del Portale dell’automobilistica, il proprietario del veicolo può anche modificare la prenotazione effettuata più precisamente, cliccando su “Gestione prenotazione” anziché su “Nuova prenotazione”, e dopo aver selezionato l’operazione richiesta, può cambiare la data e l’ora dell’appuntamento così come cancellarle.

Come viene spiegato dal Portale stesso, la cancellazione di una prenotazione da parte del cittadino è ammessa purché avvenga almeno 24 ore prima della data dell’appuntamento. La rinuncia può essere effettuata sia immediatamente dopo l’inserimento della prenotazione sia dopo che è stata inoltrata alla Motorizzazione civile. L’eliminazione della prenotazione comporta la liberazione dello slot prenotato, rendendolo disponibile per altri utenti. I documenti caricati nel sistema non vengono conservati dopo la cancellazione. È anche possibile eliminare una prenotazione nel caso in cui, dopo l’inoltro alla Motorizzazione, quest’ultima la ritiene non idonea per l’accettazione e la inoltra al cittadino con una motivazione specifica. In questo caso, la prenotazione assume lo stato di rifiutata e può essere cancellata.