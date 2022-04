Metano auto: in arrivo il taglio di 30 centesimi al distributore

Si abbassa finalmente il prezzo del metano auto? È in arrivo il taglio di 30 centesimi sul prezzo di vendita ai distributori. Basterà per evitare lo sciopero?

Le misure attuate dal Governo contro il caro-carburanti hanno fin qui riguardato benzina, diesel e GPL, con il taglio delle accise. Anche il prezzo del metano per autotrazione ha subito un forte rincaro ma in questo caso non ci sono stati aiuti, tanto che le associazioni di settore sono in allarme da mesi e hanno da poco proclamato uno sciopero nazionale dei servizi di erogazione. Sciopero che però potrebbe rientrare in extremis perché l’Esecutivo guidato da Mario Draghi starebbe valutando di introdurre un taglio di 30 centesimi sul prezzo di vendita del metano auto nel cosiddetto ‘Decreto aiuti’.

METANO AUTO: IL TAGLIO DI 30 CENTESIMO NEL DECRETO AIUTI

L’ufficialità arriverà soltanto lunedì 2 maggio 2022, al termine del previsto Consiglio dei Ministri per approvare il nuovo decreto, ma in base agli spifferi che giungono da Palazzo Chigi, insieme alla proroga fino al 30 giugno del taglio delle accise su benzina, diesel e GPL (ulteriore proroga dopo quella fino al 2 maggio), il nuovo pacchetto da 6 miliardi di euro per fronteggiare la crisi energetica dovrebbe contenere anche una robusta sforbiciata di 30 centesimi sul prezzo al distributore del metano auto. Ricordiamo che a marzo il prezzo medio nazionale è risultato di 2,234 €/kg, pertanto il taglio di 30 centesimi (0,30 €) avrebbe quanto meno il merito di riportare la tariffa media sotto la soglia psicologica di 2 €/kg, peraltro ancora molto onerosa se rapportata al passato (pensate che ad aprile 2021, quindi appena un anno fa, il prezzo medio nazionale era 0,975 €/kg).

SCIOPERO DISTRIBUTORI METANO DAL 4 AL 6 MAGGIO 2022

Come detto, l’intervento del Governo sul costo del metano auto potrebbe (il condizionale è d’obbligo) scongiurare in extremis l’annunciato sciopero dei servizi di distribuzione di gas naturale a uso autotrazione su base nazionale, proclamato dalle associazioni di categoria Assogasmetano, Assopetroli-Assoenergia e Federmetano. L’astensione collettiva è al momento indetta per i giorni del 4, 5 e 6 maggio 2022, con fascia di garanzia giornaliera dalle 7:00 alle 9:00 del mattino. “Il settore del metano per autotrazione”, si legge nel comunicato dello sciopero, “chiede già dallo scorso ottobre un intervento governativo volto a garantire, come già avvenuto per gli altri carburanti, una riduzione del prezzo al consumo, dato che l’impennata del costo del gas naturale ha reso insostenibile la situazione per addetti ai lavori e utenti”.

IL TAGLIO DEL PREZZO DEL METANO SCONGIURERÀ LO SCIOPERO?

In realtà più che il taglio di 30 centesimi, le associazioni avevano chiesto un intervento più significativo sotto forma di riduzione dell’IVA dal 22 al 5%, del resto già accordata per gli usi industriali e civili. Non è detto quindi che il previsto taglio del prezzo del metano auto, ammesso che venga confermato nel decreto Aiuti, risulti sufficiente per evitare lo sciopero. “La filiera del metano per autotrazione”, ricordano infine le associazioni, “conta nel nostro Paese circa 20.000 addetti, oltre 1.500 punti vendita, 1.100.000 famiglie a basso-medio reddito, autotrasportatori e aziende di trasporto pubblico locale che hanno scelto il metano per la loro mobilità + un 30% di biometano già distribuito in rete per uso autotrazione”.