Aumento Metano Auto: dove non conviene più?

L’elenco dei distributori per regione dove l’aumento del metano auto ha portato i prezzi oltre 2 euro al kg

L’aumento del metano auto nelle ultime ore ha portato il prezzo del gas oltre il 100% e arriva in un periodo poco favorevole per le nuove immatricolazioni già in calo. Poichè l’aumento del prezzo è circoscritto ad alcune regioni, molti automobilisti sono costretti a fare il pieno dove conviene di più. Una conseguenza, secondo Federmetano, dovuta a momentanee tensioni di mercato. Ecco in quali distributori l’aumento del metano auto ha portato il prezzo oltre 2 euro/kg.

AUMENTO METANO AUTO: PREZZI OLTRE 2 EURO AL KG

Guidare un’auto a metano (di fabbrica o convertita in aftermarket) permette di avere diversi vantaggi: ambientali, esenzione del bollo e non ultimo di gestione dei consumi auto. Come abbiamo spiegato in questo approfondimento sui miti delle auto a gas, proprio il costo del metano auto al kg è tra i fattori più impattanti sui costi di un’auto a metano, se si esclude la revisione delle bombole di metano. L’aumento del metano auto dal 1 ottobre 2021 ha portato il prezzo a cifre folli, oltre 2,2 euro al kg. Un andamento che riguarda prevalentemente le regioni e i distributori metano che riportiamo nell’elenco sotto. “L’aumento repentino dei prezzi di mercato del gas ha spinto il suo valore verso cifre che nessuno avrebbe mai immaginato”, afferma Federmetano in un comunicato. “E’ una vera anomalia se consideriamo che dal 2005 a oggi il prezzo medio annuale del gas si è sempre attestato intorno ai 24,50 cents/metro cubo”.

DOV’E’ AUMENTATO IL METANO AUTO: I DISTRIBUTORI SOPRA 1,5 EURO/KG

Secondo l’osservaprezzi del Ministero dello Sviluppo Economico il prezzo del metano è aumentato prevalentemente nelle regioni del centro-nord e non in tutte le stazioni di rifornimento. Quindi sapere dove il metano non conviene più fino al ritorno alla normalità dei prezzi, può fare la differenza, anche al costo di spostarsi di qualche decina di km per fare il pieno. Ecco l’elenco delle regioni e dei distributori con i maggiori aumenti del metano auto alla data di pubblicazione dell’articolo.

AUMENTO METANO AUTO IN ABRUZZO

– ROSETO ENERGY POINT SRL località bivio Casale 64026 – ROSETO DEGLI ABRUZZI TE: 1,7 €/kg;

– ROSETO ENERGY POINT SRL località bivio Casale 64026 – ROSETO DEGLI ABRUZZI TE: 1,5 €/kg;

– STAZIONE SERVIZIO ENI S.S. 656 KM. 1-896 66100 – CHIETI CH: 1,5 €/kg;

– ENI S.S. 81 KM 107+849 65017 – PENNE PE: 1,55 €/kg;

– BEYFIN – FRATELLI TITTONE Via Tib Valeria 102 67069 – TAGLIACOZZO AQ: 2,09 €/kg;

– BEYFIN – CASERMETTE VIA SUPEREQUM 4 67100 – L’AQUILA AQ: 2,09 €/kg;

– Q8 strada statale Lungofino km 4+442 65013 – CITTA’ SANT’ANGELO PE: 1,55 €/kg;

– BEYFIN – BARISCIANO Località Collerendola 67021 – BARISCIANO AQ: 2,09 €/kg;

AUMENTO METANO AUTO EMILIA ROMAGNA

– ENERFUEL VIA PAPA GIOVANNI XXIII 36/A 41122 – MODENA MO: 1,49 €/kg;

– METANO VIA VALLE UMANA 47/C 44011 – ARGENTA FE: 1,49 €/kg;

– METANO DI CAVALLARI DONATELLA VIA PROVINCIALE PER FERRARA 95 44015 – PORTOMAGGIORE FE: 1,49 €/kg;

– SPIP VIA FORLANINI 48/ABD 43122 – PARMA PR: 2 €/kg;

– BIANCA STRADA DELL’ANSELMA 63 29122 – PIACENZA PC: 2 €/kg;

– POMPA BIANCA VIA MATTEOTTI 51 41036 – MEDOLLA MO: 2 €/kg;

– REPSOL VIA SANTARCANGIOLESE 1395 47822 – SANTARCANGELO DI ROMAGNA RN: 1,5 €/kg;

– SASSOMET SRL VIA MARIA MARGOTTI 2/4 40033 – CASALECCHIO DI RENO BO: 1,5 €/kg;

– IPERCARBURANTI Strada Statale, Km. 7+700, SP513 43123 – PARMA PR: 2 €/kg;

– PV VULCANGAS 1004 SGP STRADA PROVINCIALE 3 KM2+530 SNC 40017 – SAN GIOVANNI IN PERSICETO BO: 1,8 €/kg;

– ENI COLONNELLA VIA FLAMINIA 191 47923 – RIMINI RN: 1,5 €/kg;

– PIACENZA PETROLI STRADA VAL NURE KM 4,176 29122 – PIACENZA PC: 1,69 €/kg;

– IPER CARBURANTI Statale 9 Via Emilia, Km. 217+300, dir. Parma 43015 – NOCETO PR: 2 €/kg;

– CARBURANTI PAGANELLI – METANAUTO VIA MONTALACCIO 2, SANTA GIUSTINA (RN) 47821 – RIMINI RN. 1,5 €/kg;

– METANO SERVICE S.A.S. VIA TAVOLETO 156/G 47843 – MISANO ADRIATICO RN: 1,5 €/kg;

– DISTRIBUTORE IP tangenziale del ducato 184 43100 – PARMA PR: 1,5 €/kg;

– REPSOL VIALE BOLOGNA 104 47122 – FORLI’ FC: 1,69 €/kg;

– BERTELLI-CENTO VIA MODENA 95/A 44042 – CENTO FE: 1,5 €/kg;

– 22974 ENI S. POLO di Torrile VARIANTE asolana SNC 43056 – TORRILE PR: 1,9 €/kg;

– IPERGAS Via Circonvallazione 51 42013 – CASALGRANDE RE: 1,9 €/kg;

– GEP CELLI GIULIANO S.R.L. VIA RIGOSSA DX SP 108 RIGOSSA AL KM 3+028 SNC 47043 – GATTEO FC: 1,5 €/kg;

– METANO CASTEL SAN PIETRO TERME Via Emilia Ponente, 1318 40024 – CASTEL SAN PIETRO TERME BO: 2,24 €/kg;

– STAZIONE DI SERVIZIO TAP VIA DEL LAVORO 14 43039 – SALSOMAGGIORE TERME PR: 1,9 €/kg;

– IPER CARBURANTI VIA BURLA 14 43122 – PARMA PR: 1,99 €/kg;

– GEP CATTOLICA S.S. 16 ADRIATICA S.N.C. 47841 – CATTOLICA RN: 1,5 €/kg;

– BERTELLI CARBURANTI VIA LAVINO 3/B 40050 – MONTE SAN PIETRO BO: 1,5 €/kg;

– STAZIONE SERVIZIO BEYFIN VIA ALTINI 102 48018 – FAENZA RA: 2 €/kg;

– BEYFIN VIA CREVALCORE 72 40017 – SAN GIOVANNI IN PERSICETO BO: 2 €/kg;

– MB DI BACCHINI PAOLO via PROVINCIALE 15 18 43044 – COLLECCHIO PR: 1,9 €/kg;

– METANO SPILAMBERTO CARBURANTI VIA SAN VITO 329 41057 – SPILAMBERTO MO: 1,5 €/kg;

– COLONNINA METANO GRBIC BORIVOJ VIA DEL LAVORO 38 44034 – COPPARO FE: 2,11 €/kg;

– IMPIANTO METANO PER AUTO Statale 62 della Cisa, Km. 95+292, dir. Val Taro – FORNOVO DI TARO PR: 2 €/kg;

– TAP VIALE EUROPA 91 48121 – RAVENNA RA: 1,9 €/kg;

– BERTELLI-VIGNOLESE VIGNOLESE 1993 41057 – SPILAMBERTO MO: 1,5 €/kg;

AUMENTO METANO AUTO FRIULI VENEZIA GIULIA

– REPSOL VIA VIVARO 7 33097 – SPILIMBERGO PN: 1,5 €/kg;

– KUMAR MOHIT VIALE KONRAD ADENAUER 20 33100 – UDINE UD: 1,5 €/kg;

– MEDUNAGAS S.R.L. via polcenigo 12/a 33170 – PORDENONE PN: 2 €/kg;

– STAZIONE DI SERVIZIO IP via Cjarande 101 33100 – UDINE UD: 1,5 €/kg;

– COSTANTIN – UDINE Via Lumignacco S.P. 94 501 33100 – UDINE UD: 1,5 €/kg;

– ITALMETANO S.R.L. Via Canapificio 55 33100 – UDINE UD: 2 €/kg;

– IP via spilimbergo 152 33035 – MARTIGNACCO UD: 1,5 €/kg;

– ENERGYCA SACILE VIALE EUROPA 1 33077 – SACILE PN: 1,7 €/kg;

AUMENTO METANO AUTO LAZIO

– POMPA BIANCA VIA PORTUENSE 1585 A/B 00050 – ROMA RM: 1,5 €/kg;

AUMENTO METANO AUTO LIGURIA

– ARCOLA 1 Via Aurelia, Km. 401+509, LA SPEZIA 19021 – ARCOLA SP: 2,2 €/kg;

AUMENTO METANO AUTO LOMBARDIA

– DISTRIBUTORE CENTER PARK 498 Soncinese, Km. 1.350, Bergamo 24056 – FONTANELLA BG: 1,5 €/kg;

– S.M.C. SNC DI AGNANI MASSIMO E STEFANO Statale 35 dei Giovi, Km. 134, dir. sud – PADERNO DUGNANO MI: 2 €/kg;

– CASALPUSTERLENGO S.P.234 CODOGNESE 26841 – CASALPUSTERLENGO LO: 2 €/kg;

– LACCHIARELLA VIA CASCINA NUOVA – LOC.VILLAMAGGIORE 20084 – LACCHIARELLA MI: 2 €/kg;

– GREEN FUELS VIA MAURO GAVAZZENI 39 24125 – BERGAMO BG: 1,7 €/kg;

– GIOVI VIA PRIVATA CAMPEGGI 2 27100 – PAVIA PV: 1,7 €/kg;

– MAZZOLA E BIGNARDI SPA VIA BRENNERO 33 46100 – MANTOVA MN: 1,5 €/kg;

– VIGEVANO PETROLI CORSO PAVIA 95 27029 – VIGEVANO PV: 1,7 €/kg;

– GIOVI GAS CERRETO PER FOGLIARINA 25/28 27054 – MONTEBELLO DELLA BATTAGLIA PV: 2 €/kg;

– ENIMILANOMEDA 35 dei Giovi, Km. 132+300, Nord 20037 – PADERNO DUGNANO MI: 1,6 €/kg;

– STAZIONE Q8 42 del Tonale e della Mendola, Km. 28+250, Bergamo 24060 – BRUSAPORTO BG: 1,6 €/kg;

– ENI CHIARELLI Via Borgosatollo 7 25124 – BRESCIA BS: 1,6 €/kg;

– LA ROGGIA Statale 671 della Val Seriana, Km. 26, dir. BERGAMO 24021 – ALBINO BG: 1,58 €/kg;

– CASEI GEROLA S.P. 206 27050 – CASEI GEROLA PV: 1,99 €/kg;

– Q8-MANERBIO via LENO1 25025 – MANERBIO BS: 1,79 €/kg;

– BERTELLI CARBURANTI 482 Alto Polesana, Km. 2+130, Mantova 46100 – MANTOVA MN: 1,5 €/kg;

– BEYFIN VIALE MILANO SNC, 26900 – LODI LO: 2 €/kg;

– BEYFIN VIA RIPAMONTI GIUSEPPE 483 20141 – MILANO MI: 2 €/kg;

– AUMENTO METANO AUTO MARCHE

– FORINI SPA- PESARO NUOVA STRADA INTERQUARTIERI VIA PERTINI 2475 61122 – PESARO PU: 1,5 €/kg;

– OILONE- FANO LOC. BELLOCCHI VIALE L. EINAUDI SN, 70011 – FANO PU: 1,5 €/kg;

– A14 MONTEMARCIANO Via San Bernardo 67 60030 – CHIARAVALLE AN: 1,5 €/kg;

– VULCANGAS GNL -160 Strada nazionale adriatica sud n.270 270 61032 – FANO PU: 1,7 €/kg;

– PONTE SASSO ENERGY Strada nazionale adriatica sud n.270 270 61032 – FANO PU: 1,7 €/kg;

– GREENGAS DI OLEKSANDR GREBENYUK STRADA DELLE REGIONI 12 61122 – PESARO PU: 1,5 €/kg;

– STAZIONE DI SERVIZIO IS LOCALITA’ PIANE DI MONTEVERDE-S.P. 239KM 28+950.7, 63833 – MONTEGIORGIO FM: 1,5 €/kg;

– VITALI MAURO VIA PIANE DI MONTEVERDE 18 63833 – MONTEGIORGIO FM: 1,5 €/kg;

– METANIFERA FERMANA STRADA PROVINCIALE n.239-FERMANA/FALERIENSE KM.23+358 63833 – MONTEGIORGIO FM: 1,5 €/kg;

– CAVALLINO Statale 77 della Val di Chienti, Km. 20, dir. MACERATA 62012 – CIVITANOVA MARCHE MC: 1,5 €/kg;

– DISTRIBUTORE DI CARBURANTE DI VITALI STEFANO VIALE PICENO 50 61032 – FANO PU: 1,5 €/kg;

– CATRIA ENERGY – PERGOLA VIA STRADA PROV.LE BELLISIO 12 61045 – PERGOLA PU: 2 €/kg;

– CATRIA ENERGY – FONTALBA STRADA PROVINCIALE FLAMINIA KM. 237+670 61043 – CAGLI PU: 2 €/kg;

– METANAUTO S.R.L. STRADA DELLE REGIONI SN 61022 – VALLEFOGLIA PU: 1,5 €/kg;

– MARZOLA SIMONE Via Concordia 13 62100 – MACERATA MC: 1,5 €/kg;

– STAFFOLANI ADRIANO CONTRADA VALLONICA 21/A 62010 – TREIA MC: 1,5 €/kg;

– METANO VALLECASCIA MC 3 VIA VALLECASCIA 31/A 62010 – MONTECASSIANO MC: 1,5 €/kg;

– METANO PIEVE VIA PIEVE 10 62100 – MACERATA MC: 1,5 €/kg;

– FONTANELLA VIA FONTANELLA 67 62012 – CIVITANOVA MARCHE MC: 1,5 €/kg;

– METANO FERMIGNANO VIA LUIGI FALASCONI 68 61033 – FERMIGNANO PU: 1,5 €/kg;

– METANO ACQUALAGNA VIA FLAMINIA NORD 242 61043 – CAGLI PU: 1,5 €/kg;

– DISTRIBUTORE DI CARBURANTE DI RIDOLFI MASSIMO LOCALITA’ CARRARA 10 61032 – FANO PU: 1,5 €/kg;

– RIFORNIMENTO METANO ZUCCONI & GIANDOMENICO VIA FOSSO DEL PALO 21 63821 – PORTO SANT’ELPIDIO FM: 1,5 €/kg;

– GEP CARBURANTI VIA GOBETTI SNC 62012 – CIVITANOVA MARCHE MC: 1,5 €/kg;

– OIL ONE PESARO INTERQUARTIERI Nuova Strada Interquartieri – Via Pertini 2502 61122 – PESARO PU: 1,5 €/kg;

– GIEFFE GESTIONI SRL STRADA PROVINCIALE VALCESANO 60 60010 – TRECASTELLI AN: 1,5 €/kg;

– G FUEL STAZIONE MULTISERVIZI DI GASPARINI LUCIANO Via del Lavoro S.N.C. 61029 – URBINO PU: 1,5 €/kg;

– SERVIZIO METANO F.G. DI FALCETTA GIANCARLO VIA DEL CARMINE 41 60126 – ANCONA AN: 1,5 €/kg;

– CATRIA ENERGY – FOSSOMBRONE VIA RISORGIMENTO S.N. 61034 – FOSSOMBRONE PU: 1,5 €/kg;

– ROAD DRINK CAFÈ – METANO & CARBURANTI STRADA DI MONTEFELTRO 22/7-8 61122 – PESARO PU: 1,5 €/kg;

– METANO APECCHIO VIA PIAN DI MOLINO SNC 61042 – APECCHIO PU: 2,24 €/kg;

– BEYFIN Via Roma, 198 bis, 60035 – JESI AN: 2 €/kg;

– METANO E BENZINE FMC CARLETTI VIA CLEMENTINA 1/A 60015 – FALCONARA MARITTIMA AN: 1,5 €/kg;

AUMENTO METANO AUTO PIEMONTE

– VIGONE S.P.139 PER VILLAFRANCA 10067 – VIGONE TO: 2 €/kg;

– CALLIANO S.P. 457 PER MONCALVO – LOC. PIRENTA 14033 – CALLIANO AT: 2 €/kg;

– CASTELLAMONTE S.P. 222 CASTELLAMONTE 10081 – CASTELLAMONTE TO: 2 €/kg;

– ECONOMY SRL-POIRINO1 ex SS 29 km.24+570 10046 – POIRINO TO: 1,5 €/kg;

AUMENTO METANO AUTO SICILIA

– MEIC SERVICES CONTRADA MORERI SOTTANA SNC 98066 – PATTI ME: 1,5 €/kg;

– DISTRIBUTORE MEIC SERVICES SP 102 I KM 3,00 C/DA POGGIO MONACO 95047 – PATERNO’ CT: 1,5 €/kg;

– MEIC SERVICES Statale 115 Sud Occidentale Sicula, Km. 267, dir. GELA 93012 – GELA CL: 1,5 €/kg;

AUMENTO METANO AUTO TOSCANA

– AQUILA VIA PISTOIESE 5/A 50054 – FUCECCHIO FI: 1,5 €/kg;

– ENI SR 222 Km 22,317 50022 – GREVE IN CHIANTI FI: 1,5 €/kg;

– M&Z SNC DI MARUCELLI FRANCA E ZANIERI JACOPO VIA FAENTINA 380/A 50133 – FIRENZE FI: 1,5 €/kg;

– ENI Statale 70 della Consuma, Km. 35+360, dir. Arezzo 52014 – POPPI AR: 1,5 €/kg;

– CAR GOLD DI BANDINI DANIELE E GAGGIOLI STEFANO VARIANTE STRADA PROV.N12 – LASTRA A SIGNA FI: 1,5 €/kg;

– AQUILA DI CANTINI EDY SRLS via volterrana 335 56030 – TERRICCIOLA PI: 1,5 €/kg;

– GAGGIOLI E CALONACI via val d’orme nuova 10 50053 – EMPOLI FI: 1,5 €/kg;

– VEZZOSI MAURO E FILIPPO SNC viale Arte della Paglia 10, 50058 – SIGNA FI: 1,5 €/kg;

– ADS PONTEDERA Via di Patto snc 56025 – PONTEDERA PI PV QUARRATA Via Falcone e Borsellino, 125 51039 – QUARRATA PT : 1,5 €/kg;

– BEYFIN – VIALE XI AGOSTO Viale XI Agosto 100 50127 – FIRENZE FI: 2 €/kg;

– BEYFIN – SCANDICCI VIA PISANA 50018 – SCANDICCI FI: 2 €/kg;

– AREA SERVIZIO BEYFIN VIALE EUROPA 10 55012 – CAPANNORI LU: 2 €/kg;

– BEYFIN – PISTOIA STRADA STATALE 64 E 66 CON E74 AL KM0,555 51100 – PISTOIA PT: 2 €/kg;

– SIVOC VIA DELLE FARNIOLE 27/A 52045 – FOIANO DELLA CHIANA AR: 2 €/kg;

– ENI via casalpiano 42 53048 – SINALUNGA SI: 2 €/kg;

– MANNELLI GIUSEPPE SRL VIA ANTONIO GRAMSCI, EZZO 45/2 52041 – CIVITELLA IN VAL DI CHIANA AR: 2 €/kg;

– BEYFIN – SETTEPONTI VIA SETTEPONTI 41 52100 – AREZZO AR: 2 €/kg;

– STAZIONE DI SERVIZIO ALLENDE VIALE S. ALLENDE 7 59100 – PRATO PO: 2 €/kg;

– METANO AUTO VIA GORA E BARBATOLE 260 51100 – PISTOIA PT: 1,9 €/kg;

– TOTALERG VIA VERTIGHE 52048 – MONTE SAN SAVINO AR: 1,9 €/kg;

– BEYFIN VIA FRANCESCA NORD 29/A 56010 – VICOPISANO PI: 1,9 €/kg;

– BEYFIN VIA AMENDOLA 60, 51018 – PIEVE A NIEVOLE PT: 1,9 €/kg;

– DELFINI CARBURANTI – LASTRA A SIGNA VIA DEGLI SCALPELLINI 1 50055 – LASTRA A SIGNA FI: 1,9 €/kg;

– TREES S.N.C VIALE ETRURIA 30 50142 – FIRENZE FI: 1,9 €/kg;

– METANO SCANDICCI VIA DEI PRATONI 50018 – SCANDICCI FI: 1,9 €/kg;

– BEYFIN VIA SENESE 186/A/2 50124 – FIRENZE FI: 1,9 €/kg;

– BEYFIN – BATTIFOLLE BATTIFOLLE KM 6+250 SNC 52100 – AREZZO AR: 1,9 €/kg;

– VANNINI & DEL GRANDE SNC VIA COMUNALE DELLA SIBOLLA SNC 55011 – ALTOPASCIO LU: 2,14 €/kg;

– BEYFIN – PONTEDERA VIA DELLA FORNACE SNC 56025 – PONTEDERA PI: 1,9 €/kg;

– BEYFIN – CAMUCIA STRADA PROVINCIALE DI MANZANO 1046 52044 – CORTONA AR: 1,9 €/kg;

– MAC VIA CESARE BATTISTI 176 50054 – FUCECCHIO FI: 2,14 €/kg;

– TORREGAS SRL – GALLICANO VIA ROMA SNC 55027 – GALLICANO LU: 2,14 €/kg;

– FUTURA SNC VIA PROV.LE DELLA MADONNINA SNC 55100 – LUCCA LU: 2,14 €/kg;

– MAC PORCARI via Avvocato del Magro 777 51016 – PORCARI LU: 2,14 €/kg;

– MAC GROSSETO SUD Strada provinciale 158 58100 – GROSSETO GR: 2,14 €/kg;

– BEYFIN BELLI LA TORRE PETRONA 33/B-C 50038 – SCARPERIA E SAN PIERO FI: 2 €/kg;

– OILFIN VIA FERRUCCIO PARRI 6/8 50019 – SESTO FIORENTINO FI: 2 €/kg;

– BEYFIN loc. san Leo ss 69 Valdarno 69 52100 – AREZZO AR: 2 €/kg;

– BEYFIN VIA ROCCA TEDALDA 451 50136 – FIRENZE FI: 2 €/kg;

– MASSAROSA VIA SARZANESE 819 55054 – MASSAROSA LU: 2,2 €/kg;

– CIVITELLA VAL DI CHIANA Statale 680 San Zeno-Monte San Savino, Km. 10+840, dir. AREZZO 52041 CIVITELLA IN VAL DI CHIANA AR: 2,2 €/kg;

– COLLESALVETTI GRECCIANO SGC FI-PI-LI KM 64+607 57014 – COLLESALVETTI LI: 2,2 €/kg;

– MONSUMMANO S.P. PORRIONE DEL TERZO: 2,2 €/kg;

– F.LLI MAZZI SRL VIALE MECENATE 81/A 52100 – AREZZO AR: 2,2 €/kg;

– PISTOIA PALAZZETTO Via fermi 91 51100 – PISTOIA PT: 2,2 €/kg;

– ALTOPASCIO VIA ROMANA EST 24 55011 – ALTOPASCIO LU: 2,2 €/kg;

– PIETRASANTA VIALE UNITA’ D’ITALIA 55045 – PIETRASANTA LU: 2,2 €/kg;

– GASAUTO IP DI FERRETTI E PAPI SAS VIA CATTANEO CARLO 42 57128 – LIVORNO LI: 2,14 €/kg;

– AREZZO SAN MARCO S.S.73 SENESE ARETINA 52100 – AREZZO AR: 2,2 €/kg;

– CARRARA VIALE XX SETTEMBRE LOC TURIGLIANO 54033 – CARRARA MS: 2,2 €/kg;

– NEW GAS NETWORK RIO POZZALE SN 56021 – CASCINA PI: 2,2 €/kg;

– PISTOIA VIA SALVO D’ACQUISTO VIA SALVO D’ACQUISTO 24 51100 – PISTOIA PT: 2,2 €/kg;

– PRATO REGGIANA VIA SIRIO/ANG.VIA REGGIANA 59100 – PRATO PO: 2,2 €/kg;

– FIRENZE VIALE GUIDONI VIALE ALESSANDRO GUIDONI 207/209 50127 – FIRENZE FI: 2,2 €/kg;

– MONTALE VIA GARIBALDI MONTALE 51037 – MONTALE PT: 2,2 €/kg;

– COLLESALVETTI DIR FI SGC FI-PI-LI KM 70+650 DIR FI LOC.MORTAIOLO 57014 – COLLESALVETTI LI: 2,2 €/kg;

– AREZZO SAN GIULIANO Statale 679 Arezzo-Battifolle, Km. 4+830, dir. AUTOSTRADA 52100 – AREZZO AR: 2,2 €/kg;

– LUCCA PONTETETTO S.P. SOTTOMONTE – LUCCA – LOC. PONTETETTO 55100 – LUCCA LU: 2,2 €/kg;

– FIRENZE VIALE NENNI DIR FI VIALE NENNI DIR FIRENZE 50143 – FIRENZE FI: 2,2 €/kg;

– PISA CARBURANTI SRL VIA EMILIA 452 56121 – PISA PI: 2,2 €/kg;

– PISA CARBURANTI SRL VIA NAZARIO SAURO 124 56021 – CASCINA PI: 2,2 €/kg;

– SAN PIERO A SIEVE MASSARONDINAIA VIA PROVINCIALE MASSARONDINAIA 50037 – SCARPERIA E SAN PIERO FI: 2,2 €/kg;

– PRATO BARDENA VIALE UNIONE EUROPEA 49 59100 – PRATO PO: 2,2 €/kg;

– MASSA E COZZILE VIA PINO 51010 – MASSA E COZZILE PT: 2,2 €/kg;

– MONTERIGGIONI Statale 674 Tangenziale Ovest di Siena, Km. 1+047, dir. FIRENZE 53035 – MONTERIGGIONI SI: 2,2 €/kg;

– CHIESINA UZZANESE VIA DELLE REGIONI 51013 – CHIESINA UZZANESE PT: 2,2 €/kg;

– AREZZO BATTIFOLLE 679 Arezzo-Battifolle, Km. 7+489, AREZZO 52100 – AREZZO AR: 2,2 €/kg;

– S.P. 21 DI PESCAIOLA – LOC SAN GIULIANO 52100 – AREZZO AR: 2,2 €/kg;

– S.P.30 DEL LUNGOMONTE PISANO 56017 – SAN GIULIANO TERME PI: 2,24 €/kg;

– PISA GAGNO VIA SAN JACOPO 56121 – PISA PI: 2,24 €/kg;

– CASTELFIORENTINO VIA MACHIAVELLI 50051 – CASTELFIORENTINO FI: 2,24 €/kg;

– FUCECCHIO VIA SAN MINIATESE – LOC SAN PIERINO 50054 – FUCECCHIO FI: 2,24 €/kg;

– PISA COLTANO VIA AURELIA 56121 – PISA PI: 2,24 €/kg;

– CASTELFRANCO DI SOTTO VIA FRANCESCA BIS 56022 – CASTELFRANCO DI SOTTO PI: 2,24 €/kg;

– PISA S ERMETE VIA EMILIA KM 44+340 56121 – PISA PI: 2,24 €/kg;

– CASCINA VIA CARLO LEVI 56021 – CASCINA PI: 2,24 €/kg;

– REGGELLO VIA DI MEARINO SNC 50066 – REGGELLO FI: 2,24 €/kg;

– METANO TOSCANA SRL (EMPOLI) VIA DELLA PIOVOLA 63-65-67 50053 – EMPOLI FI: 2,24 €/kg;

– METANO TOSCANA GINESTRA F.NA strada provinciale 12 val di pesa Km 13,750 snc 50055 – LASTRA A SIGNA FI: 2,24 €/kg;

– TOSCANA SRL – VIA VALD’ELSA via vald’elsa 50053 – EMPOLI FI: 2,24 €/kg;

– TOSCANA SRL Via Romaiano 34 56028 – SAN MINIATO PI: 2,24 €/kg;

– CECINA Via Del Poggetto 7 56040 – MONTESCUDAIO PI: 2,24 €/kg;

– TOSCANA SRL (CASTELFIORENTINO) VIA MONTEOLIVO SNC 50051 – CASTELFIORENTINO FI: 2,24 €/kg;

– TOSCANA SRL (FIGLINE V.A) TRAVERSA SS 69 50063 – FIGLINE E INCISA VALDARNO FI: 2,24 €/kg;

AUMENTO METANO AUTO TRENTINO ALTO ADIGE

– ENI METANO E GPL RONCEGNO 47 della Valsugana, Km. 98+900, TRENTO 38060 – RONCEGNO TERME TN: 1,9 €/kg;

– AGIP 13549 STRADA DELL’ INTERPORTO 8 38100 – TRENTO TN: 1,9 €/kg;

AUMENTO METANO AUTO UMBRIA

– MORETTI STRADA DELLA BARCA – COLLEPEPE 06050 – COLLAZZONE PG: 1,57 €/kg;

– FRATELLI TRENTINI Statale 71 Umbro Casentinese Romagnola, Km. 100, dir. chiusi 06061 – CASTIGLIONE DEL LAGO PG: 1,94 €/kg;

– OP PETROLI Statale 220 Pievaiola, Km. 11+800, dir. da Perugia ad Agello 06063 – MAGIONE PG: 1,57 €/kg;

– METANO TERNI SNC – IP Via Tiberina Km.11+800 05035 – NARNI TR: 1,55 €/kg;

– BEYFIN ss71 umbro casentinese km 106+400 06061 – CASTIGLIONE DEL LAGO PG: 2.01 €/kg;