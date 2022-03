Prezzo Metano alle stelle, ma il Biometano si vende a 1,2 €/kg

La crisi del metano da estrazione spiana la strada al biometano km 0 in Italia al prezzo di 1,2 €/kg: la scommessa vinta dal primo distributore fai da te

E’ servita l’impennata del prezzo metano in Italia, innescata dalla guerra della Russia per portare una maggiore attenzione sulle alternative ai carburanti tradizionali. E se non è possibile sostituire il diesel con comune olio da cucina, il biometano a km 0 invece si presta ad essere una soluzione immune alle dinamiche geopolitiche. Lo confermano anche i gestori del primo impianto di biometano fai da te in provincia di Piacenza.

PRODUZIONE BIOMETANO A KM 0 BATTE IL METANO DA ESTRAZIONE

Un tempo il biometano era ritenuto scomodo, svantaggioso e costoso da produrre. Oggi il paradigma è invertito la a produzione di biogas a partire dalle biomasse, diventa economicamente vantaggiosa quando i costi legati alle risorse energetiche non rinnovabili si riescono a ridurre. Principalmente l’energia per il trasporto della biomassa al sito di trasformazione. A questo si aggiunge il costo per la distribuzione su lunghe distanze, più alto per le complicazioni legate al pompaggio del gas. Se quindi la produzione del biometano avviene direttamente nello stesso luogo dove è collocata la distribuzione, si riesce a creare un sistema di distribuzione che non può essere influenzato dalle dinamiche dei prezzi di mercato. Su SicurAUTO.it abbiamo parlato nel dettaglio della produzione di biometano dalle vinacce, ma il biometano può essere prodotto a partire da un’ampia varietà di biomasse e materiale organico. Lo svantaggio della produzione di biometano a km 0 è essenzialmente legato alla capacità del digestore e a quella di stoccaggio in loco.

PREZZO BIOMETANO A 1,2 €/KG

Il primo impianto di biometano fai da te è stato inaugurato per caso proprio quando il prezzo del metano si preparava a raggiungere quotazioni folli. Gli stessi gestori dell’impianto, come riporta il giornale di Piacenza, non erano sicuri della reazione degli automobilisti. Per l’inaspettata affluenza, è stato necessario chiudere il distributore di notte per evitare il sovraccarico. Il sistema infatti è dimensionato per rifornire 100 veicoli al giorno a fronte di 200 auto quotidianamente in fila per fare il pieno al prezzo del biometano di 1,2 €/kg.

I DISTRIBUTORI DI BIOMETANO IN ITALIA

Con l’impianto di produzione a Rivergaro, per molti automobilisti c’è un’alternativa economicamente vantaggiosa e anche più sostenibile dal punto di vista energetico. Secondo i dati di Federmetano aggiornati a marzo 2021, i distributori di biometano in Italia sono 29, di cui 26 aperti all’utenza privata e 4 collocati in aree aziendali. Non in tutti però viene erogato biometano al 100% ma con percentuali variabili. Il distributore di biometano a km fai da te è sicuramente un passo avanti, poiché taglia i costi energetici. In questo distributore poi gli automobilisti che hanno fatto l’iscrizione sul sito iovadoametano, possono fare anche rifornimento in totale autonomia.