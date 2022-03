Taglio accise carburanti 25 centesimi: quando scatta?

Il Governo ha varato il taglio delle accise carburanti di 25 centesimi di euro. Ma quando scatta il provvedimento? Quando vedremo la riduzione sui prezzi esposti ai distributori?

Come avrete già ampiamente letto in questi ultimi giorni il Governo ha ordinato per un periodo di 30 giorni il taglio accise carburanti di 25 centesimi di euro. Ma quando scatta lo sconto su benzina e gasolio? È già in vigore o bisogna aspettare ancora? Vediamo gli ultimi sviluppi.

TAGLIO ACCISE CARBURANTI MARZO-APRILE 2022: QUANTO SI RISPARMIA?

Nel decreto-legge presentato alla stampa venerdì 18 marzo 2022, che contiene anche le misure di contenimento dell’aumento dei prezzi dell’energia, viene disposta la riduzione delle accise sulla benzina e sul gasolio impiegato come carburante per autotrazione. Ricordiamo che in Italia il prezzo alla pompa di benzina, diesel e anche del GPL è dato dalla somma di tre componenti: il costo netto del carburante + la accisa fissa + l’IVA al 22% calcolata su netto e accisa. Ad esempio nella settimana dal 7 al 13 marzo 2022 il prezzo medio di 1 litro di benzina al distributore ha toccato quota 2,18458 euro, di cui 1,06224 di costo netto del carburante e 0,7284 di accisa fissa per un totale di 1,79064 euro, al quale si è poi applicata l’IVA al 22% (0,39394) che ha portato, appunto, il prezzo finale a 2,18458 euro.

Il provvedimento varato dal Governo per calmierare almeno un po’ le tariffe del carburante produrrà un taglio di 25 centesimi di euro al litro sul prezzo alla pompa di benzina e gasolio, per un periodo di 30 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto. La riduzione sarà ovviamente data dal taglio dell’accisa combinata al minor peso dell’IVA.

Lo sconto di 0,25 euro dovrebbe riportare il costo finale di benzina e diesel costantemente sotto i 2 euro al litro (considerando sempre la media della scorsa settimana, la benzina scenderebbe a 1,93458 €/l e il gasolio a 1,90463 €/l).

Prendendo come riferimento un serbatoio dalla capienza di 50 litri, su un pieno di benzina o di gasolio si risparmieranno all’incirca 12-13 euro.

TAGLIO ACCISE CARBURANTI: QUANDO SCATTA LO SCONTO?

Ma quando scatta l’atteso sconto sulle accise dei carburanti? Quando vedremo la riduzione di 25 centesimi di euro sui prezzi esposti ai distributori? La risposta è nella formulazione stessa della norma: “[…] riduzione del prezzo di benzina e gasolio di 25 centesimi di euro al litro per un periodo di 30 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento”. Si attende quindi la pubblicazione del decreto-legge in Gazzetta Ufficiale e l’entrata in vigore dal giorno successivo. Secondo i beninformati il decreto potrebbe uscire in GU già lunedì 21 marzo con conseguente entrata in vigore da martedì 22 marzo 2022, ma non si esclude un leggero slittamento. Seguiremo la vicenda e vi terremo informati.

TAGLIO ACCISE CARBURANTI: BENZINAI MINACCIANO SCIOPERO

Nel frattempo registriamo un certo malessere generalizzato nei confronti di questo sconto di 25 centesimi sul prezzo di benzina e diesel al distributore. Gli automobilisti si lamentano perché la riduzione è tutto sommato modesta (nella vicina Slovenia il Governo locale ha fissato il tetto massimo del carburante a poco più di 1,5 €/litro), Confindustria ha parlato di decreto deludente perché non risolve strutturalmente il problema dei rincari dei prezzi energetici e, last but not least, Assopetroli e Assoenergia, in rappresentanza delle società che distribuiscono e stoccano i carburanti, hanno messo in evidenza che con il taglio delle accise i carburanti già immagazzinati con la vecchia accisa saranno venduti con la riduzione e quindi subiranno una fortissima svalutazione rispetto al prezzo di carico, con un danno enorme per il settore distributivo. Senza indennizzi, minacciano, ci sarà una forte mobilitazione con scioperi a oltranza.