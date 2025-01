Mercato quadricicli: +26% nel 2024, ecco i più venduti

Share on:

I quadricicli piacciono sempre di più agli italiani, come avevamo anticipato nel 4° Aftermarket Report di SICURAUTO.it, e a confermarlo ci sono i numeri del mercato nel 2024, che stando all’elaborazione Dataforce su fonte MIT e ACI ha fatto registrare un aumento complessivo delle immatricolazioni del +25,78% rispetto all’anno precedente, con oltre 21 mila unità immatricolate. Le ragioni del successo vanno trovate nella capacità dei quadricicli, e in particolare le microcar elettriche, di rispondere positivamente alle nuove esigenze di mobilità urbana, offrendo soluzioni più compatte e sostenibili per gli spostamenti quotidiani.

MERCATO QUADRICICLI IN ITALIA: +26% NEL 2024

Quindi, ricapitolando: nel 2024 il mercato dei quadricicli in Italia ha mostrato l’ennesima forte crescita, con un totale di 21.442 immatricolazioni nell’anno, registrando un incremento del +25,78% rispetto al 2023. Questa espansione è stata trainata principalmente dalla domanda nel segmento L6 (quadricicli leggeri), che ha visto un aumento del +34,37% nelle immatricolazioni, mentre i quadricicli pesanti (L7) hanno registrato un leggero calo del -5,37%. Scopri quale patente serve per guidare un quadriciclo leggero o pesante.

Con riferimento ai canali di vendita, molto bene il canale flotte che ha visto un incremento del +37,88% rispetto all’anno prima. E benissimo il canale delle autoimmatricolazioni, che ha registrato una vera e propria impennata con una crescita del +157,02%, contribuendo con il 4,18% al totale delle immatricolazioni di quadricicli in Italia.

QUADRICICLI ELETTRICI PIÙ VENDUTI

Il settore dei quadricicli elettrici ha fatto centro totalizzando ben 13.389 targhe, +35,53% in più rispetto al 2023. Così facendo i quadricicli BEV nella categoria L6 (leggeri) sono passati da 7.354 a 10.988 unità immatricolate, con una crescita del +49,42% rispetto all’anno precedente. La domanda di quadricicli L6 elettrici è stata alimentata non solo dalle politiche di incentivazione del governo (i quadricicli usufruivano degli incentivi per le moto), ma anche dalla crescente ricerca da parte del consumatore di soluzioni di trasporto comode ed economiche, visto il quasi abbandono del segmento A da parte delle case automobilistiche. Il comparto dei quadricicli pesanti elettrici ha perso invece 124 immatricolazioni, rimanendo pressoché invariato rispetto al 2023.

Quadricicli elettrici leggeri più venduti in Italia nel 2024 (tra parentesi la quota di mercato):

Quadricicli elettrici pesanti più venduti in Italia nel 2024 (tra parentesi la quota di mercato):

Xev Yoyo: 1.791 (74,6%) Microlino: 99 (4,1%) Alba Street Cart: 71 (3,0%).

QUADRICICLI ICE PIÙ VENDUTI

Anche il segmento dei quadricicli con motori a combustione interna (ICE) ha mostrato risultati positivi, seppur con una crescita più contenuta rispetto agli elettrici, registrando 8.053 immatricolazioni nel 2024, 885 in più rispetto al 2023 (+12,35%). La crescita di questo comparto deriva dalla categoria L6 dove sono state 6.967 unità, registrando un incremento del +15,96% rispetto all’anno precedente. Nel segmento L7, mercato prettamente dei quad, i dati mostrano una flessione nelle immatricolazioni, con un calo del -6,14%.

Quadricicli ICE leggeri più venduti in Italia nel 2024 (tra parentesi la quota di mercato):

Aixam City: 2.971 (42,6%) Ligier JS50: 2.289 (32,8%) Chatenet CH46: 494 (7,1%).

Quadricicli ICE pesanti più venduti in Italia nel 2024 (tra parentesi la quota di mercato):

Polaris Sportsman: 226 (20,8%)

CFMoto CForce 450: 214 (19,7%)

CFMoto CForce 520: 100 (9,2%).