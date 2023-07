Fiat Topolino 2023: prezzo, uscita e autonomia della microcar

Insieme al B-Suv 600e, Fiat ha presentato anche la Topolino, una vettura che prende anch’essa il nome da un leggendario modello del passato, l’utilitaria prodotta dal 1936 al 1955, declinandolo però su una proposta molto contemporanea: una microcar 100% elettrica per guidatori dai 14 anni in su. Anche se a vedere le immagini, più che alla Topolino sembra somigliare tantissimo alla 500 del ’57. Nelle prossime righe scopriremo com’è fatta la Fiat Topolino 2023, il prezzo, la data di uscita, l’autonomia e molto altro.

LA STORIA DELLA FIAT TOPOLINO

Come detto, la nuova vettura Fiat prende il nome da uno storico modello che costituì il primo tentativo, non perfettamente riuscito, di ‘motorizzare’ l’Italia. Fu Mussolini in persona a chiedere al patron della Fiat, Giovanni Agnelli, di realizzare un’auto economica che fosse alla portata del maggior numero possibile di famiglie. Il veicolo, progettato da Dante Giacosa prendendo spunto dalla Balilla, berlina di successo del marchio torinese, uscì nel 1936 col nome ufficiale di Fiat 500, ma per tutti divenne subito la ‘Topolino’ per via delle dimensioni contenute. Le vendite furono buone ma inferiori alle attese: non fu infatti possibile mantenere il prezzo sotto le 5.000 lire, come avrebbe voluto il Duce, e la Topolino venne lasciata sul mercato al costo di 8 900 lire, troppo per le famiglie italiane (la cifra corrispondeva a circa venti volte lo stipendio medio di un operaio specializzato). Inizialmente modesta a livello di tecnica e prestazioni, la Topolino migliorò sensibilmente con le serie successive alla prima, uscite rispettivamente nel 1948 e nel 1949. L’utilitaria uscì di produzione nel 1955 lasciando il campo prima alla 600 e poi alla 500, che riuscirono dove la Topolino aveva parzialmente fallito: dare una macchina a tutti gli italiani.

LA FIAT TOPOLINO DEL 2023

La Fiat Topolino 2023 è una nuova vettura elettrica, classificata nella categoria dei quadricicli leggeri (microcar), adatta a tutti ma pensata particolarmente per le famiglie e anche per i più giovani, che possono guidarla a partire da 14 anni con la semplice patente AM. Soluzione ideale per la mobilità cittadina e per le brevi distanze, garantisce zero emissioni e basso impatto sonoro, nel pieno rispetto della sostenibilità dei centri urbani. Le dimensioni estremamente ridotte (253 cm di lunghezza, la Smart ForTwo ne misura 270) impattano poco sul traffico e consentono di parcheggiare la Topolino anche negli spazi più angusti. Però attenzione: dimensioni ridotte ma abitabilità tutt’altro che scomoda grazie ai due sedili disallineati, all’ampia superficie vetrata che aumenta notevolmente la percezione dello spazio nella sua interezza e, soprattutto, ai vani portabagagli sorprendentemente capaci, per un totale di 63 litri di spazio di carico interno.

FIAT TOPOLINO 2023: MOTORE E AUTONOMIA

Sul nuovo quadriciclo Fiat, la gamma si limita per il momento a una sola variante meccanica, con motore elettrico da 8 CV abbinato alla batteria da 5,5 kWh: così equipaggiata, la Topolino è capace di raggiungere i 45 km/h (autolimitati) e di garantire circa 75 km di autonomia, con la possibilità di ricaricare dalla presa domestica in meno di 4 ore.

NUOVA FIAT TOPOLINO DISPONIBILE IN DUE ALLESTIMENTI

La nuova Fiat Topolino sarà disponibile in versione chiusa e in versione aperta, denominata Dolcevita. La versione chiusa si potrà personalizzare con adesivi a effetto legno sulle porte. Nella versione aperta, invece, sarà possibile aggiungere sul tetto adesivi a strisce come una tenda parasole estiva. E non è tutto: su entrambe, infatti, si potrà aggiungere una doccia originale pensata per le giornate trascorse in spiaggia. I due allestimenti saranno inoltre dotati di un portapacchi posteriore, del ‘Dolcevita Box’, una funzionale fascia in tessuto in cui riporre gli oggetti personali, e di specchi retrovisori vintage con effetto cromato. A differenziare i due modelli avremo invece i cordoni in stile nautico e il battitacco con logo Dolcevita nella versione aperta e la tendina parasole sul tetto nella versione chiusa.

FIAT TOPOLINO 2023: PREZZO E DATA DI USCITA

La Fiat non ha ancora diffuso il listino completo della Topolino, ma si sa già che la vettura avrà un prezzo di 9.890 euro, abbattibile con gli incentivi moto e scooter che riguardano pure le categorie dei quadricicli. La microcar è già ordinabile con l’iniziativa di pre-booking ‘Be the first’, dedicata a chi vuole essere tra i primi ad avere la nuova Topolino. Le prime consegne sono previste entro la fine del 2023, presumibilmente a novembre.