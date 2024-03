Che patente ci vuole per guidare Citroen Ami?

È un buon periodo per le minicar elettriche, basti pensare che gli incentivi statali per moto e scooter del 2023 sono stati per metà consumati proprio per l’acquisto di questa tipologia di veicolo, rientrante nella categoria L6e (quadricicli leggeri). Ad esempio sta facendo parlare molto di sé la Fiat Topolino, che è stata lanciata circa 6 mesi fa, e presto arriverà sul mercato pure la versione Lite della Microlino. Tuttavia il bestseller delle minicar elettriche in Italia resta la Citroen Ami, sempre dell’universo Stellantis, venduta in oltre 43.000 unità a partire dal suo debutto commerciale. Ma che patente ci vuole per guidare la Citroen Ami? Continua a leggere per scoprire tutti i dettagli.

CITROEN AMI ELETTRICA

Citroen Ami è una minicar 100% elettrica che offre tutti i vantaggi di una vettura del genere, garantendo l’accesso e il parcheggio (salvo vincoli e restrizioni a livello comunale) senza restrizioni anche in pieno centro città, nelle zone a traffico limitato e sulle strisce blu. Con 2,41 m di lunghezza, 1,39 m di larghezza e 1,52 m di altezza, Ami è un’auto con dimensioni davvero contenute e occupa appena metà di un normale stallo di sosta su strada. Inoltre il diametro di sterzata di 7,20 m consente alla vettura ogni possibile manovra cittadina e semplifica considerevolmente l’operazione di parcheggio. Tuttavia, a dispetto delle dimensioni, consente di non viaggiare da soli grazie ai 2 posti di cui è dotata. Perfetta insomma da usare in famiglia e per uscire con gli amici o con il/la partner.

CITROEN AMI: NUOVE VERSIONI POP E TONIC

Lanciata nel 2020, recentemente Citroen Ami si è arricchita di due nuove versioni, Pop e Tonic.

My Ami Pop conserva tutte le caratteristiche che hanno reso vincente la serie precedente e presenta nel contempo diverse novità. Ad esempio la nuova livrea è decorata con adesivi sulle soglie portiere e sui pannelli laterali che passano dall’arancione al rosso infrarosso, colore caratteristico della gamma Citroen. Anche il frontale è stato rinnovato . All’interno un nuovo selettore di guida posto sulla console centrale migliora l’ergonomia. Accanto ai pulsanti della modalità di guida sono presenti: una porta USB, il comando della ventilazione, il pulsante di segnalazione di pericolo, la radio e i comandi riscaldamento/sbrinamento. Citroen dichiara per My Ami Pop 75 km di autonomia . Per effettuare una ricarica occorrono circa 4 ore in presenza di una normale presa domestica. A richiesta è disponibile un pratico adattatore per collegare la minicar a una stazione di ricarica pubblica. A marzo 2024 Citroen My Ami Pop costa 6.703,93 euro con lo sconto 30% degli incentivi statali (che salire al 40% con la rottamazione) ed è disponibile anche con la soluzione del leasing.

conserva tutte le caratteristiche che hanno reso vincente la serie precedente e presenta nel contempo diverse novità. Ad esempio la sulle soglie portiere e sui pannelli laterali che passano dall’arancione al rosso infrarosso, colore caratteristico della gamma Citroen. Anche . All’interno un nuovo selettore di guida posto sulla console centrale migliora l’ergonomia. Accanto ai pulsanti della modalità di guida sono presenti: una porta USB, il comando della ventilazione, il pulsante di segnalazione di pericolo, la radio e i comandi riscaldamento/sbrinamento. . Per effettuare una ricarica occorrono circa 4 ore in presenza di una normale presa domestica. A richiesta è disponibile un pratico adattatore per collegare la minicar a una stazione di ricarica pubblica. A marzo 2024 Citroen My Ami Pop costa 6.703,93 euro con lo sconto 30% degli incentivi statali (che salire al 40% con la rottamazione) ed è disponibile anche con la soluzione del leasing. La nuovissima versione My Ami Tonic si colloca tra le versioni top di gamma My Ami Pop e My Ami Vibe, sia per la dotazione di accessori specifici per ciascuna di queste microcar elettriche, sia per l’aggiunta di elementi decorativi distintivi propri. La vettura sfoggia un nuovo look enfatizzato dalle calotte dei fari che richiamano gli occhiali da sole. All’esterno, riprende gli equipaggiamenti valorizzanti caratteristici di Vibe: i passaruota, la mascherina anteriore nera e i paraurti anteriori e posteriori. L’insieme conferisce un carattere energico ed esotico. A marzo 2024 Citroen My Ami Pop costa 6.930,16 con lo sconto 30% degli incentivi statali (che può salire al 40% con la rottamazione) ed è disponibile anche con la soluzione del leasing.

GUIDARE UNA CITROEN AMI: CHE PATENTE CI VUOLE?

Con una velocità massima che non supera i 45 km/h e una potenza di 6 kW, Citroen Ami è classificata come quadriciclo leggero (categoria L6e – sottocategoria europea L6e-B). Ciò significa che per guidarla basta avere più di 14 anni e una patente AM o superiore. In base all’articolo 116 del Codice della Strada, la patente AM consente infatti di guidare i ciclomotori a due ruote della categoria L1e, i veicoli a tre ruote della categoria L2e e, appunto, i quadricicli leggeri (categoria L6e).

Ricordiamo che la classificazione europea dei veicoli, che in caso di contrasto prevale sempre su quella italiana, ha introdotto tra le altre la sottocategoria L6e-B dei quadricicli leggeri, riferita ai veicoli con abitacolo chiuso per conducente e passeggero, accessibile al massimo da tre lati e con potenza nominale continua o netta non superiore a 6 kW.

In ogni caso guidare la Citroen Ami è relativamente semplice in quanto non sono presenti né leva del cambio né frizione e il selettore della modalità di guida ha solo 3 pulsanti: D, N e R rispettivamente per la posizione di marcia, folle e retromarcia.

IMPORTANTE: è permesso guidare la Citroen Ami già dai 14 anni, con la patente AM, ma per trasportare un passeggero bisogna avere almeno 16 anni.