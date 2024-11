Secondo i dati di vendite che SICURAUTO.it ha ottenuto dall’Associazione Nazionale Ciclo Motociclo Accessori (ANCMA) per il suo 4° Aftermarket Report, nel 2023 sono stati immatricolati in Italia circa 16 mila quadricicli leggeri e pesanti, con un trend in continua crescita considerando che nel 2020 erano appena 5.600. Si tratta di un fenomeno che interessa indistintamente giovani e adulti, mossi da interessi differenti. Ma quale patente serve per guidare un quadriciclo leggero o pesante? La domanda è lecita visto che a seconda della categoria occorre un documento di guida diverso, vediamo di scoprirli tutti.

DIFFERENZA TRA QUADRICICLO LEGGERO E PESANTE

Per comprendere meglio la differenza tra quadricicli leggeri e pesanti (o non leggeri), bisogna fare riferimento al Codice della Strada che classifica questi veicoli in base alle caratteristiche:

Innanzitutto l’articolo 53 comma 1 lettera h) del CdS definisce i quadricicli a motore:

“veicoli a quattro ruote destinati al trasporto di cose con al massimo una persona oltre al conducente nella cabina di guida, ai trasporti specifici e per uso speciale, la cui massa a vuoto non superi i 550 kg, con esclusione della massa delle batterie se a trazione elettrica, capaci di sviluppare su strada orizzontale una velocità massima fino a 80 km/h. Le caratteristiche costruttive sono stabilite dal regolamento d’attuazione del codice. Qualora superino anche uno solo dei limiti stabiliti i quadricicli sono considerati autoveicoli”.

L’articolo 47 comma 2 lettera a) suddivide a sua volta i quadricicli a motore in:

quadricicli leggeri (categoria L6e): veicoli con massa a vuoto non superiore a 350 kg , esclusa la massa delle batterie per i veicoli elettrici; velocità massima per costruzione non superiore a 45 km/h ; cilindrata del motore non superiore a 50 cm³ per i motori ad accensione comandata; potenza massima netta non superiore a 4 kW per gli altri motori a combustione interna e potenza nominale continua massima non superiore a 4 kW per i motori elettrici. Tali veicoli sono conformi alle prescrizioni tecniche applicabili ai ciclomotori a tre ruote della categoria L2e;

(categoria L6e): veicoli con non superiore a , esclusa la massa delle batterie per i veicoli elettrici; per costruzione non superiore a ; cilindrata del motore non superiore a per i motori ad accensione comandata; potenza massima netta non superiore a per gli altri motori a combustione interna e potenza nominale continua massima non superiore a 4 kW per i motori elettrici. Tali veicoli sono conformi alle prescrizioni tecniche applicabili ai della categoria L2e; quadricicli pesanti (categoria L7e): veicoli con massa a vuoto non superiore a 400 kg (550 kg per i veicoli destinati al trasporto di merci), esclusa la massa delle batterie per i veicoli elettrici, e con potenza massima netta del motore non superiore a 15 kW. Tali veicoli sono considerati come tricicli e sono conformi alle prescrizioni tecniche applicabili ai tricicli della categoria L5e.

Il Regolamento (UE) n. 168/2013 ha poi introdotto sottocategorie e sotto-sottocategorie dei quadricicli leggeri e pesanti (art. 4 comma 1 lettere f e g), che di norma sono indicate al punto ‘J’ della carta di circolazione o del documento unico. È importante ricordarsi che per l’omologazione di questi veicoli si fa riferimento alle norme europee, le quali in caso di contrasto prevalgono su quelle italiane:

i veicoli della categoria L6e (quadricicli leggeri) comprendono le seguenti sottocategorie:

– veicoli L6e-A (quad da strada leggeri) con potenza nominale continua o netta non superiore a 4 kW;

– veicoli L6e-B (quadrimobili leggere), con potenza nominale continua o netta non superiore a 6 kW, che comprendono a loro volta le seguenti sotto-sottocategorie:

L6e-BU (quadrimobili leggere per scopi commerciali): veicoli commerciali progettati esclusivamente per il trasporto di merci,

L6e-BP (quadrimobili leggere per il trasporto di passeggeri): veicoli progettati principalmente per il trasporto di passeggeri. Per esempio la Citroen Ami.

i veicoli della categoria L7e (quadrimobili pesanti) comprendono le seguenti sottocategorie:

– veicoli L7e-A (quad da strada pesanti), che comprendono a loro volta le seguenti sotto-sottocategorie:

L7e-A1: quad da strada A1,

L7e-A2: quad da strada A2;

– veicoli L7e-B (quad entro/fuori strada pesanti), che comprendono a loro volta le seguenti sotto-sottocategorie:

L7e-B1: quad entro/fuori strada,

L7e-B2: buggy con sedili affiancati;

– veicoli L7e-C (quadrimobili pesanti), che comprendono a loro volta le seguenti sotto-sottocategorie:

L7e-CU (quadrimobili pesanti per scopi commerciali): veicoli commerciali progettati esclusivamente per il trasporto di merci,

L7e-CP (quadrimobili pesanti per trasporto passeggeri): veicoli progettati principalmente per il trasporto di passeggeri.

QUALE PATENTE SERVE PER GUIDARE I QUADRICICLI LEGGERI?

Fatta la distinzione tra quadricicli leggeri e pesanti, scopriamo adesso la patente necessaria per guidare i primi. Anche in questo caso ci viene in aiuto il Codice della Strada, esattamente l’articolo 116 comma 3 lettera a numero 3 secondo cui la patente AM serve a guidare (anche) i quadricicli leggeri la cui massa a vuoto è inferiore o pari a 350 kg (categoria L6e), esclusa la massa delle batterie per i veicoli elettrici, la cui velocità massima per costruzione è inferiore o uguale a 45 km/h e la cui cilindrata del motore è inferiore o pari a 50 cm³ per i motori ad accensione comandata; o la cui potenza massima netta è inferiore o uguale a 4 kW per gli altri motori, a combustione interna; o la cui potenza nominale continua massima è inferiore o uguale a 4 kW per i motori elettrici.

La patente AM, quella valida per i ciclomotori e che si può prendere fin dai 14 anni, è dunque sufficiente per guidare i quadricicli leggeri della categoria L6e e delle relative sottocategorie. Anche della sottocategoria europea L6e-B e delle sue sotto-sottocategorie, che ammettono una potenza fino a 6 kW, perché (come abbiamo precisato) le norme UE prevalgono su quelle italiane. Vedi anche circolare n. 920/2017 del MIT.

QUALE PATENTE SERVE PER GUIDARE I QUADRICICLI PESANTI?

Per sapere la patente necessaria per condurre i quadricicli pesanti occorre fare riferimento all’art. 116 comma 3 lettera e del CdS, in base al quale la patente B1 ammette alla guida di quadricicli diversi da quelli di cui alla lettera a numero 3 (quadricicli leggeri), la cui massa a vuoto è inferiore o pari a 400 kg (categoria L7e) o 550 kg per i veicoli destinati al trasporto di merci, esclusa la massa delle batterie per i veicoli elettrici, e la cui potenza massima netta del motore è inferiore o uguale a 15 kW. Tali veicoli sono considerati come tricicli e sono conformi alle prescrizioni tecniche applicabili ai tricicli della categoria L5e salvo altrimenti disposto da specifiche disposizioni comunitarie.

Di conseguenza la patente B1, che si può prendere già a 16 anni, abilita alla guida dei quadricicli pesanti nel limite della massa a vuoto che dev’essere inferiore o pari a 400 kg (550 kg per i veicoli destinati al trasporto di merci), esclusa la massa delle batterie per i veicoli elettrici.

Va da sé che tutte le patenti di categoria superiore alla B1 (B, C, D) autorizzano alla guida di un quadriciclo pesante, nonché ovviamente di un quadriciclo leggero.