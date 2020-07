Costi auto al km 2020: benzina, diesel ed elettriche a confronto

Costi auto elettriche, benzina, diesel ed ibride a confronto: l’indagine sui costi auto al km 2020 nei primi 5 anni di utilizzo

Qual è l’auto che ha i migliori costi al km o più bassi? Ora che i prezzi delle auto elettriche sono più convenienti e gli incentivi auto Euro 6 sono allargati anche ai modelli benzina e diesel (in Italia), qual è l’auto da comprare più conveniente? Alla domanda ha risposto un’elaborazione dell’ADAC con i costi auto al km 2020 che mette a confronto auto benzina, diesel ed elettriche per marca e modelli.

COSTI AUTO AL KM TRA BENZINA, DIESEL, ELETTRICHE E IBRIDE

L’indagine dell’Automobile Club Tedesco sui costi auto al km mette a confronto la spesa di acquisto e mantenimento di auto a benzina, diesel, elettriche o elettrificate. La prima evidenza sottovalutata all’acquisto dell’auto nuova è la svalutazione: è il costo maggiore sottratto alla spesa iniziale per recuperare il valore dell’auto. Per stabilire quali auto hanno i costi al km più bassi, l’ADAC ha considerato le principali voci di costo auto nei primi 5 anni di utilizzo e una percorrenza di 15 mila km/anno. Nelle valutazioni viene considerato anche l’importo degli incentivi in Germania (fino a 9 mila euro per un’auto elettrica, mentre in Italia si arriva a 10 mila euro con rottamazione). Le voci di costo auto considerate sono:

– Prezzo di acquisto;

– Imposta sui veicoli (equivalente al Bollo in Italia);

– Assicurazione;

– Spesa di Manutenzione auto e riparazioni;

– Usura Pneumatici;

– Costo carburante o Elettricità;

– Costo forfettario per lavaggio e piccoli interventi di manutenzione;

– Svalutazione dell’auto in 5 anni.

COSTI AUTO AL KM: LA MANUTENZIONE DELLE ELETTRICHE CREA IL GAP

Per la tabella dei costi auto al km 2020 l’Adac ha messo a confronto i modelli a benzina, diesel, elettrici ed ibridi di uno stesso brand (Bmw, Hyundai, Jaguar, Kia, Mercedes, Nissan, Porsche, Renault e Volkswagen). Come vedremo nel confronto qui sotto, i costi di manutenzione di auto elettriche e ibride, pongono in vantaggio le auto a batterie o ibride. Particolare importante che l’ADAC chiarisce: i consumi tengono conto dei valori misurati nel ciclo WLTP, non essendo tutti i modelli sottoposti all’Ecotest ADAC.

COSTI AUTO AL KM BMW 2020

Tra i modelli BMW a confronto nella tabella qui sotto, i migliori costi auto al km 2020 sono della BMW i3 (0,46 euro/km). L’elettrica è più conveniente anche della BMW ibrida Plug-in 225xe che costa oltre 0,55 euro/km. Clicca sull’immagine per vedere i costi auto al km Bmw a tutta larghezza.

COSTI AUTO AL KM HYUNDAI 2020

In Casa Hyundai il paradigma della convenienza cambia, ma vede sempre in testa le auto elettrificate. Stavolta i costi auto al km della Hyundai Ioniq ibrida Plug-in (0,4 euro/km) sono migliori della Hyundai Ioniq Electric (0,42 euro/km) e dei modelli i30 benzina (0,49 euro/km) e diesel (0,5 euro/km). Clicca sull’immagine per vedere i costi auto al km Hyundai a tutta larghezza.

COSTI AUTO AL KM JAGUAR 2020

Tra i modelli Jaguar l’elettrica I-Pace (0,9 euro/km) si avvantaggia solo rispetto alla Jaguar F-Pace diesel (0,95 euro/km). Nel confronto globale la Jaguar F-Pace benzina ha i costi migliori (0,89 euro/km). Clicca sull’immagine per vedere i costi auto al km Jaguar a tutta larghezza.

COSTI AUTO AL KM KIA 2020

Tra i modelli Kia a confronto non ci sono motori esclusivamente a benzina o diesel. Le 3 versioni della Kia Niro infatti sono ibrida, ibrida Plug-in o elettrica. Anche in questo caso la Kia Niro ibrida Plug-in è davanti, ma per poco rispetto alle altre versioni. Clicca sull’immagine per vedere i costi auto al km Kia a tutta larghezza.

COSTI AUTO AL KM MERCEDES 2020

Il confronto tra i costi auto al km Mercedes presenta la maggiore differenza nell’indagine ADAC. La Classe B250e ibrida (0,57 euro/km) è molto più vantaggiosa della Mercedes EQC elettrica (0,8 euro/km) e della GLC 43 AMG (1 euro/km). Clicca sull’immagine per vedere i costi auto al km Mercedes a tutta larghezza.

COSTI AUTO AL KM NISSAN 2020

I modelli a confronto sui costi auto al km Nissan vedono la Nissan Leaf affiancata alla Qashqai benzina e diesel. Il vantaggio è netto per l’auto elettrica, ma sarebbe stato interessante capire i costi anche verso modelli più simili per segmento, come la Micra o la Juke. Clicca sull’immagine per vedere i costi auto al km Nissan a tutta larghezza.

COSTI AUTO AL KM PORSCHE 2020

I costi al km Porsche nell’indagine sono i più alti e probabilmente a questi livelli diventa anche relativo cercare l’auto più conveniente. L’elettrica Porsche Tycan 4s costa oltre 1 euro/km, meno della Porsche Panamera GTS a benzina, ma più della Mercedes più assetata dell’indagine. Clicca sull’immagine per vedere i costi auto al km Porsche a tutta larghezza.

COSTI AUTO AL KM RENAULT 2020

Tra i modelli benzina, diesel ed elettrici Renault troviamo anche l’auto elettrica con i costi al km più bassi dell’indagine: la Renault ZOE (0,36 euro/km). Ma con la batteria da 52 kWh diventa meno conveniente delle Clio benzina e diesel. Clicca sull’immagine per vedere i costi auto al km Renault a tutta larghezza.

COSTI AUTO AL KM VOLKSWAGEN 2020

La Volkswagen eGolf, che nell’indagine di SicurAUTO.it è l’elettrica con i tagliandi più convenienti, ha anche i costi auto al km minori rispetto alle versioni benzina e diesel. La differenza è di circa 10 centesimi di euro al km tra la Golf elettrica e quella diesel. Clicca sull’immagine per vedere i costi auto al km Volkswagen a tutta larghezza.