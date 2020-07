Ecobonus auto fino a 3.500 euro: i modelli che possono usufruirne

Alla scoperta del nuovo ecobonus auto 2020, fino a 3.500 euro per le vetture con emissioni non superiori a 110 g/km, con i requisiti e l'elenco dei modelli che possono usufruirne

Con l’ok alla Camera del Dl Rilancio (il passaggio in Senato è solo una formalità visto che non ci sono i tempi per eventuali modifiche) è giunto pure il via libera definitivo all’emendamento che ha esteso i limiti dell’ecobonus auto, prevedendo contributi fino a 3.500 euro anche per chi acquista vetture benzina e diesel purché Euro 6, con emissioni di CO2 fino a 110 g/km e dal prezzo di listino non superiore a 40.000 euro Iva esclusa. Contestualmente sono stati aumentati anche gli incentivi per i veicoli a zero o a basse emissioni (0-60 g/km). Per la misura è previsto uno stanziamento di 50 milioni di euro.

ECOBONUS AUTO 2020: COSA PREVEDONO I NUOVI INCENTIVI

Riportiamo fedelmente il testo dell’emendamento che ha parzialmente modificato l’art. 44 del Dl Rilancio introducendo nuovi incentivi auto 2020.

Alle persone fisiche e giuridiche che acquistano in Italia dal 1° agosto 2020 al 31 dicembre 2020, anche in locazione finanziaria, un veicolo nuovo di fabbrica sono riconosciuti i seguenti contributi:

– per l’acquisto di un veicolo con contestuale rottamazione di un veicolo immatricolato in data anteriore al 1° gennaio 2010 o che nel periodo di vigenza dell’agevolazione superi i dieci anni di anzianità dalla data di immatricolazione, sono riconosciuti i seguenti contributi statali, parametrati al numero di grammi di CO2 emessi per km, a condizione che sia praticato dal venditore uno sconto pari ad almeno 2.000 euro:

0-20 g/km: 2.000 euro (per un totale di 4.000 euro);

21-60 g/km: 2.000 euro (per un totale di 4.000 euro);

61-110 g/km: 1.500 euro (per un totale di 3.500 euro).

– invece per l’acquisto di un veicolo senza rottamazione sono riconosciuti i seguenti contributi statali, sempre parametrati al numero di grammi di CO2 emessi per km e sempre previo sconto, stavolta di 1.000 euro, praticato dal venditore:

0-20 g/km: 1.000 euro (per un totale di 2.000 euro);

21-60 g/km: 1.000 euro (per un totale di 2.000 euro);

61-110 g/km: 750 euro (per un totale di 1.750 euro).

I contributi sono riconosciuti ai veicoli di categoria M1 (autovetture fino a 9 posti) nuovi di fabbrica che, nel caso di emissioni di CO2 comprese tra 0 e 60 g/km, abbiano un prezzo di listino inferiore a 50.000 euro Iva esclusa; e nel caso di emissioni tra 61 e 110 g/km, siano omologati in una classe non inferiore a Euro 6 di ultima generazione e abbiano un prezzo di listino inferiore a 40.000 euro Iva esclusa.

I NUOVI INCENTIVI 2020 SONO CUMULABILI CON L’ECOBONUS 2019-2021 (E NON SOLO)

Importante: i nuovi incentivi sono cumulabili con i contributi già previsti dall’Ecobonus 2019-2021 introdotto lo scorso anno e riservato alle sole vetture fino a 60 g/km (quindi elettriche e ibride plug-in) dal costo inferiore a 50.000 euro + Iva. Pertanto l’incentivo complessivo diventa il seguente:

0-20 g/km: 10.000 euro (6.000 + 4.000) con rottamazione e 6.000 euro (4.000 + 2.000) senza rottamazione;

21-60 g/km: 6.500 euro (2.500 + 4.000 con rottamazione e 3.500 euro (1.500 + 2000) senza rottamazione.

Inoltre alcune regioni come la Lombardia e il Veneto hanno attuato ulteriori incentivi per l’acquisti di auto elettriche o comunque a basse emissioni, per cui c’è la possibilità di cumulare altri contributi usufruendo di uno sconto maggiore.

ECOBONUS 2020 ANCHE PER AUTO USATE

L’emendamento al Dl Rilancio ha riservato qualcosina anche per l’acquisto di autovetture usate e disposto un contributo aggiuntivo per chi rottama non uno ma due veicoli.

In particolare, le persone fisiche che dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2020 rottamano un veicolo usato omologato nelle classi da Euro 0 a Euro 3 con contestuale acquisto di un veicolo usato omologato in una classe non inferiore a Euro 6 o con emissioni di CO2 inferiori o uguali a 60 g/km, sono tenute al pagamento del 60% degli oneri fiscali sul trasferimento di proprietà del veicolo acquistato.

Mentre le persone fisiche che consegnano per la rottamazione, contestualmente all’acquisto di un veicolo con emissioni di CO2 comprese tra 0 e 110 g/km, un secondo veicolo di categoria M1 da Euro 0 a Euro 4, hanno diritto a un ulteriore incentivo di 750 euro da sommare ai 1.500 euro già attribuiti al primo veicolo. O, in alternativa, da utilizzare in forma di credito di imposta entro tre annualità per l’acquisto di monopattini elettrici, biciclette elettriche o muscolari, abbonamenti al trasporto pubblico, servizi di mobilità elettrica in condivisione o sostenibile.

ECOBONUS AUTO 2020: I MODELLI CHE POSSONO USUFRUIRNE

Per l’elenco dei modelli con emissioni di CO2 da 61 a 110 g/km che possono usufruire del nuovo Ecobonus 2020 fino a 3.500 euro, vi rimandiamo a una lista non ufficiale ma sufficientemente indicativa pubblicata sul sito del mensile Quattroruote.

Per diventare realmente effettivi, tutti i provvedimenti indicati in questo articolo sono soggetti all’approvazione dei decreti attuativi che il Ministro dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico, ha l’obbligo di emanare entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del Dl Rilancio.