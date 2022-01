Chiusure A10 per Savona 21-31 gennaio 2022: strade alternative

Disposte nuove chiusure sull'A10 per Savona dal 21 al 31 gennaio 2022 nei fine settimana: scoprite le strade alternative da percorrere

Guai a non finire sulle autostrade liguri, anche d’inverno. Stavolta il disagio riguarda la chiusura, per ben due fine-settimana consecutivi, dell’autostrada A10 in direzione Savona per consentire lavori di manutenzione della galleria Madonna delle Grazie II. Pertanto chi proviene da Genova sarà obbligatoriamente deviato sulla A26 Genova Voltri – Gravellona Toce. Scopriamo dunque nel dettaglio le strade alternative da percorrere a causa delle chiusure dell’A10 per Savona nei week-end del 21-24 e 28-31 gennaio 2022.

CHIUSURE A10 PER SAVONA A FINE GENNAIO 2022: GLI ORARI DELLO STOP

I lavori nella galleria Madonna delle Grazie II rientrano nel piano di ammodernamento e potenziamento dell’infrastruttura in atto sulla rete ligure e, per la tipologia di intervento, richiedono la chiusura continuativa del tratto di autostrada A10 compreso tra il ramo di immissione dalla stessa A10 verso la A26, provenendo da Genova, e il ramo di immissione dalla A26 verso la A10 in direzione Savona. Gli orari di chiusura totale del tratto in questione saranno i seguenti:

– dalle ore 22:00 di venerdì 21 alle ore 6:00 di lunedì 24 gennaio 2022;

– dalle ore 22:00 di venerdì 28 alle ore 6:00 di lunedì 31 gennaio 2022.

CHIUSURA AUTOSTRADA A10 PER SAVONA A FINE GENNAIO 2022: LE STRADE ALTERNATIVE

Dopo la deviazione obbligatoria sulla A26 Genova Voltri – Gravellona Toce, i veicoli circolanti in quella tratta potranno uscire alla stazione di Masone e rientrare dalla stessa in direzione A10 – Savona. In alternativa sarà possibile anticipare l’uscita sulla A10 alla stazione di Genova Pra’, percorrere la SS1 Aurelia e rientrare sulla stessa A10 ad Arenzano, per proseguire verso Savona. Si rammenta tuttavia che sulla SS1Aurelia è attivo un senso unico alternato regolato da impianto semaforico ed è presente il divieto di circolazione ai veicoli con peso superiore alle 20 tonnellate. Di conseguenza i mezzi pesanti che da Genova sono diretti verso Savona, dovranno immettersi sulla A26, uscire a Masone e rientrare dalla stessa in direzione A10 / Savona.

Invece chi proviene dalla A12 Genova – Sestri Levante ed è diretto a Savona, potrà percorrere la A7 Serravalle – Genova in direzione del capoluogo ligure, immettersi sulla A10 verso Savona e seguire l’itinerario sopra descritto.

A10 CHIUSA VERSO SAVONA A GENNAIO 2022: AGEVOLAZIONI TARIFFARIE

Per mitigare il disagio degli automobilisti dovuto alla chiusura dell’A10 verso Savona, dalle ore 0:00 di sabato 22 gennaio alle ore 24:00 di lunedì 31 gennaio sarà attiva l’esenzione del pedaggio del tratto di A26 compreso tra l’allacciamento con la A10 e Masone per tutti i percorsi:

– con uscita alla stazione di Masone e per i quali è previsto l’attraversamento del tratto di A10 compreso tra Genova Pegli e Genova Pra’;

– con ingresso alla stazione di Masone e con uscita presso una qualsiasi delle stazioni della A10 comprese nel tratto Arenzano – Ventimiglia e della A6 Torino – Savona.

Ricordiamo infine che fino al 31 gennaio 2022 resta sempre in vigore l’esenzione del 50% del pedaggio per i tratti autostradali maggiormente interessati dal piano di ammodernamento delle infrastrutture in atto sulla rete ligure di Autostrade per l’Italia. Ed è attivo, adesso in maniera permanente, il cosiddetto cashback autostradale.