BYD: incentivi auto per tutti fino a 10.000 euro
Scopri i nuovi incentivi auto BYD e come ottenere uno sconto fino a 10.000 euro per l'acquisto di un modello elettrico o plug-in hybrid
A settembre dovrebbero partite gli incentivi statali che però avranno delle limitazioni: solo per auto elettriche, solo per famiglie con ISEE inferiore a 40.000 euro e solo nelle cosiddette aree urbane funzionali. Troppe restrizioni che stanno facendo storcere il naso a molti. Va dunque seguita con estrema attenzione l’iniziativa di BYD, che ha deciso di offrire incentivi fino a 10.000 euro per l’acquisto di un’autovettura del brand, con contestuale rottamazione, senza le limitazioni dell’Ecobonus governativo. Scopriamo meglio i dettagli.
COME FUNZIONANO GLI INCENTIVI AUTO DI BYD
L’iniziativa di BYD si chiama ironicamente “Casi-No incentivi statali‘ e a differenza dell’ingarbugliato contributo ministeriale punta a semplificare e ad accelerare il processo di sostituzione dei veicoli più inquinanti, favorendo la diffusione di auto a zero o basse emissioni per tutti, senza vincoli di ISEE, di residenza o di prezzo perché, si legge nel claim dell’azienda cinese, “la mobilità sostenibile non deve essere un privilegio, ma un diritto“. Ecco come funzionano gli incentivi auto di BYD:
- Durata della promozione: dal 1° al 30 settembre 2025, salvo proroghe;
- Contributo massimo: fino a 10.000 euro su tutta la gamma di veicoli nuovi BYD elettrici e plug-in hybrid, esclusa la Dolphin Surf per la quale è prevista un’altra promozione;
- Requisiti per accedere allo sconto: possono aderire privati e imprese individuali residenti in Italia, proprietari di un’auto da rottamare fino a Euro 5 (l’auto da rottamare va consegnata al momento del ritiro della nuova autovettura BYD). Lo sconto non è cumulabile con altre promozioni o incentivi statali o regionali.
- Come viene applicato lo sconto: direttamente sul prezzo di listino dell’auto, sottoscrivendo nelle concessionarie aderenti un contratto di acquisto, consegnando il veicolo per la rottamazione e fornendo la documentazione richiesta (carta di circolazione, certificato di proprietà, documento d’identità e codice fiscale).
QUANTO COSTANO LE AUTO BYD CON GLI INCENTIVI?
Vediamo adesso quanto possono costare le auto BYD applicando lo sconto. L’ammontare del bonus cresce in proporzione al valore dell’auto.
- BYD Atto 2: sconto fino a 5.400 euro;
- BYD Dolphin: sconto fino a 6.500 euro;
- BYD Atto 3: sconto fino a 9.600 euro;
- BYD Seal: sconto fino a 7.500 euro;
- BYD Seal U EV: sconto fino a 7.600 euro;
- BYD Sealion 7: sconto fino a 8.600 euro;
- BYD Seal U DM-i: sconto fino a 10.000 euro.
Prezzi Iva e messa su strada inclusi, IPT e contributo PFU esclusi.
Di seguito la lista completa degli allestimenti dei modelli BYD con tutti i prezzi già scontati:
INCENTIVI AUTO BYD 2025: LE RAGIONI DELL’INIZIATIVA
BYD, che sta facendo un grande sforzo per garantire un servizio post-vendita efficiente (leggi la nostra intervista a Enea Costa, Aftersales Manager Italy di BYD), ha spiegato di aver voluto questi incentivi senza troppe restrizioni, tranne l’unico requisito della rottamazione di una vettura fino a Euro 5, perché troppe volte la mobilità sostenibile è stata frenata da regole complesse, burocrazia e fondi che finiscono prima del previsto. Eppure non dovrebbe essere una corsa contro il tempo, ma un diritto accessibile a tutti. Il bonus BYD fino a 10.000 euro in caso di rottamazione elimina invece barriere e incertezze: niente click-day, niente blackout di fondi, solo trasparenza, semplicità e accesso garantito.