BYD: incentivi auto per tutti fino a 10.000 euro

A settembre dovrebbero partite gli incentivi statali che però avranno delle limitazioni: solo per auto elettriche, solo per famiglie con ISEE inferiore a 40.000 euro e solo nelle cosiddette aree urbane funzionali. Troppe restrizioni che stanno facendo storcere il naso a molti. Va dunque seguita con estrema attenzione l’iniziativa di BYD, che ha deciso di offrire incentivi fino a 10.000 euro per l’acquisto di un’autovettura del brand, con contestuale rottamazione, senza le limitazioni dell’Ecobonus governativo. Scopriamo meglio i dettagli.

COME FUNZIONANO GLI INCENTIVI AUTO DI BYD

L’iniziativa di BYD si chiama ironicamente “Casi-No incentivi statali‘ e a differenza dell’ingarbugliato contributo ministeriale punta a semplificare e ad accelerare il processo di sostituzione dei veicoli più inquinanti, favorendo la diffusione di auto a zero o basse emissioni per tutti, senza vincoli di ISEE, di residenza o di prezzo perché, si legge nel claim dell’azienda cinese, “la mobilità sostenibile non deve essere un privilegio, ma un diritto“. Ecco come funzionano gli incentivi auto di BYD:

Durata della promozione: dal 1° al 30 settembre 2025 , salvo proroghe;

, salvo proroghe; Contributo massimo: fino a 10.000 euro su tutta la gamma di veicoli nuovi BYD elettrici e plug-in hybrid, esclusa la Dolphin Surf per la quale è prevista un’altra promozione;

su tutta la gamma di veicoli nuovi BYD elettrici e plug-in hybrid, esclusa la Dolphin Surf per la quale è prevista un’altra promozione; Requisiti per accedere allo sconto: possono aderire privati e imprese individuali residenti in Italia , proprietari di un’ auto da rottamare fino a Euro 5 (l’auto da rottamare va consegnata al momento del ritiro della nuova autovettura BYD). Lo sconto non è cumulabile con altre promozioni o incentivi statali o regionali.

, proprietari di un’ (l’auto da rottamare va consegnata al momento del ritiro della nuova autovettura BYD). Lo sconto non è cumulabile con altre promozioni o incentivi statali o regionali. Come viene applicato lo sconto: direttamente sul prezzo di listino dell’auto, sottoscrivendo nelle concessionarie aderenti un contratto di acquisto, consegnando il veicolo per la rottamazione e fornendo la documentazione richiesta (carta di circolazione, certificato di proprietà, documento d’identità e codice fiscale).

QUANTO COSTANO LE AUTO BYD CON GLI INCENTIVI?

Vediamo adesso quanto possono costare le auto BYD applicando lo sconto. L’ammontare del bonus cresce in proporzione al valore dell’auto.

Prezzi Iva e messa su strada inclusi, IPT e contributo PFU esclusi.

Di seguito la lista completa degli allestimenti dei modelli BYD con tutti i prezzi già scontati:

INCENTIVI AUTO BYD 2025: LE RAGIONI DELL’INIZIATIVA

BYD, che sta facendo un grande sforzo per garantire un servizio post-vendita efficiente (leggi la nostra intervista a Enea Costa, Aftersales Manager Italy di BYD), ha spiegato di aver voluto questi incentivi senza troppe restrizioni, tranne l’unico requisito della rottamazione di una vettura fino a Euro 5, perché troppe volte la mobilità sostenibile è stata frenata da regole complesse, burocrazia e fondi che finiscono prima del previsto. Eppure non dovrebbe essere una corsa contro il tempo, ma un diritto accessibile a tutti. Il bonus BYD fino a 10.000 euro in caso di rottamazione elimina invece barriere e incertezze: niente click-day, niente blackout di fondi, solo trasparenza, semplicità e accesso garantito.