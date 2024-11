La BYD Sealion 7 è un SUV elettrico dal design più sportivo, dovuto più che altro al tetto spiovente nella zona posteriore. In realtà vuole essere un salotto tecnologico che non rinuncia alle prestazioni, posizionandosi nella parte alta della gamma BYD, quel tanto che basta per affiancarsi alla sua diretta concorrente, la Tesla Model Y. Se riuscirà a superarla o meno, saranno i numeri di vendite a stabilirlo, considerando che i prezzi sono grossomodo gli stessi, al netto di eventuali sconti e incentivi. Nei prossimi paragrafi vediamo nel dettaglio quanto costa la BYD Sealion 7 dove si può acquistare già.

QUANTO COSTA LA BYD SEALION 7

I prezzi della BYD Sealion 7 non sono stati ancora ufficialmente annunciati in Italia, ma si prevede che saranno comunicati a breve, in concomitanza con l’inizio delle vendite che inizieranno entro la fine dell’anno.

Mentre in Germania la BYD Sealion 7 è già in vendita, con prezzi che non saranno molto diversi da quelli italiani. Il prezzo dovrebbe partire da circa 48 mila euro per la versione base a trazione posteriore, fino a circa 60 mila euro per le varianti a trazione integrale più accessoriate che vediamo meglio nel paragrafo successivo.

PREZZI BYD SEALION 7: GLI ALLESTIMENTI DISPONIBILI

La BYD Sealion 7 sarà disponibile in tre allestimenti principali:

Prezzo BYD Sealion 7 Comfort RWD, 47.990 euro: è la versione “base”, dotata di un motore elettrico da 230 kW (circa 308 CV) e una batteria da 82,5 kWh, che offre un’autonomia di 482 km secondo il ciclo WLTP. Include sedili anteriori riscaldati e ventilati, climatizzatore bi-zona e un sistema infotainment con touchscreen da 15,6 pollici.

Prezzo BYD Sealion 7 Design AWD, 53.990 euro : questa variante aggiunge i cerchi in lega da 20 pollici e ulteriori dettagli estetici e tecnologici rispetto alla versione base. La trazione integrale offre prestazioni migliorate e una maggiore controllo su strade sdrucciolevoli o in pendenza.

Prezzo BYD Sealion 7 Excellence AWD, 58.990 euro: la versione top di gamma include tutte le caratteristiche del Design AWD, con l'aggiunta di sedili in pelle Nappa, head-up display e un sistema audio premium firmato Dynaudio.

POTENZA, BATTERIA E AUTONOMIA BYD SEALION 7

La BYD Sealion 7 è disponibile con due motorizzazioni e tecnologie condivise anche con altri modelli che sono diventate elementi caratterizzanti della Casa auto cinese, come il gruppo propulsore elettrico 8 in 1; la Blade Battery caratterizzata da moduli sottili; tecnologia cell-to-body (CTB) che integra la batteria a lama direttamente nel telaio e-Platform che si è rivelato ben progettato anche nel test dell’alce della Dolphin (una soluzione che adotta anche la Tesla Model Y con la batteria strutturale nel pavimento).

La potenza della BYD Sealion 7 dipende dalla presenza dei motori:

Motore singolo ( RWD ): Potenza di 230 kW (circa 312 CV), accelerazione da 0 a 100 km/h in 6,7 secondi, velocità massima di 215 km/h.

( ): Potenza di 230 kW (circa 312 CV), accelerazione da 0 a 100 km/h in 6,7 secondi, velocità massima di 215 km/h. Motore doppio (AWD): Potenza totale fino a 390 kW (523 CV), accelerazione da 0 a 100 km/h in soli 4,5 secondi, con trazione integrale23.

L’autonomia BYD Sealion 7 dipende invece dall’allestimento e dalla capacità disponibile, 82,5 kWh e 91,3 kWh. La Sealion 7 utilizza la tecnologia al litio-ferro-fosfato (LFP), con una capacità di ricarica rapida fino a 230 kW in corrente continua. La batteria dovrebbe garantire un’autonomia di: