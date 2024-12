BYD Dolphin al top nei crash test Latin NCAP

La BYD Dolphin Plus, una compatta elettrica prodotta in Cina, è diventata la prima auto cinese e il primo veicolo elettrico che irrompe nel mercato dell’America Latina, ad ottenere le prestigiose 5 stelle nei crash test Latin NCAP. Un risultato che rappresenta un punto di svolta significativo, non solo per il mercato delle auto cinesi, ma anche per il settore della mobilità elettrica e per la sicurezza in una regione dove le Case auto faticano a slegarsi dall’abitudine di produrre veicoli più economici e meno sicuri rispetto al resto del mondo.

RISULTATI CRASH TEST BYD DOLPHIN LATIN NCAP

La BYD Dolphin Plus, attualmente disponibile alla vendita solo in Brasile, ha ottenuto punteggi definiti eccellenti in tutte le categorie dei crash test Latin NCAP:

Protezione per gli adulti : 92,60%;

: 92,60%; Protezione per i bambini : 93,17%;

: 93,17%; Protezione per pedoni e utenti vulnerabili : 77,03%;

: 77,03%; Sistemi di assistenza alla sicurezza (ADAS): 85,17%;

La struttura della BYD Dolphin Plus si è dimostrata stabile e sicura, con una protezione adeguata o buona per il torace degli occupanti negli impatti frontali e laterali. Sebbene la protezione contro i pali laterali fosse marginale per il torace, le prestazioni complessive sono risultate convincenti. A questo link parliamo del crash test BYD Dolphin di Euro NCAP.

I test condotti dal Latin NCAP comprendono valutazioni di impatto frontale, laterale e contro un palo, oltre alla protezione dal colpo di frusta, la sicurezza dei pedoni, il controllo elettronico di stabilità (ESC) e sistemi avanzati come la frenata automatica di emergenza (AEB) per pedoni e ciclisti.

LA DOTAZIONE STANDARD DI SICUREZZA DELLA BYD DOLPHIN

Un aspetto chiave del successo della BYD Dolphin Plus è la dotazione di sicurezza di serie, che include:

7 airbag

Controllo elettronico di stabilità (ESC)

Sistemi avanzati di assistenza alla guida come l’AEB, il Lane Support System (LSS), e il Blind Spot Detection (BSD).

Nonostante qualche margine di miglioramento, come la protezione passiva per i pedoni e il sistema di assistenza intelligente alla velocità (ISA), il pacchetto complessivo di sicurezza offerto dalla Dolphin Plus è tra i migliori sul mercato, soprattutto considerando il rapporto qualità-prezzo.

LATIN NCAP: UN TRAGUARDO STORICO PER LA SICUREZZA

Questo risultato rappresenta una svolta per il settore automobilistico cinese, storicamente criticato per gli standard di sicurezza poco competitivi. Alejandro Furas, Segretario Generale di Latin NCAP, ha sottolineato come il successo della Dolphin Plus rappresenti una “sveglia” per il mercato locale, spronando i produttori a migliorare i propri standard di sicurezza e ad abbracciare la tecnologia avanzata. “Congratulazioni a BYD per essere diventato il primo produttore cinese, la prima auto cinese e il primo EV a ottenere cinque stelle nel Latin NCAP.”

“Ci auguriamo che questo risultato serva da invito all’azione per i governi e i produttori di tutta la regione a dare priorità a standard di sicurezza più elevati e trasparenza per i consumatori. L’etichettatura obbligatoria della sicurezza delle auto, chiare valutazioni dei crash test e l’adozione diffusa di funzionalità di sicurezza avanzate sono passaggi fondamentali per ridurre le vittime della strada.”, ha dichiarato Stephan Brodziak, Presidente di Latin NCAP.