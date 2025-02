Blocco diesel Euro 6: quali città vieteranno le auto a gasolio?

Quando si tratta di bloccare la circolazione dei veicoli a motore per l’innalzamento dei livelli di smog le auto a gasolio sono le prime a farne le spese, tanto che in Italia i modelli più vecchi sono ormai quasi fuori legge e anche quelli più recenti non se la passano tanto bene: i diesel Euro 4 vengono spesso fermati e adesso iniziano a subire limitazioni anche gli Euro 5. Ma non solo: persino i diesel Euro 6 di ultima generazione, che secondo alcuni test risulterebbero non troppo inquinanti, hanno probabilmente il destino segnato, come per esempio a Milano. Vediamo quali sono le ultime notizie sul blocco diesel Euro 6 e le città che vieteranno le auto alimentate a gasolio.

Aggiornamento del 6 febbraio 2025 con le più recenti novità sulle limitazioni alla circolazione per le auto diesel Euro 6.

BLOCCO DIESEL EURO 6 A MILANO

In Lombardia sono in vigore tutto l’anno le limitazioni della circolazione per i veicoli più inquinanti – benzina, metano, GPL Euro 0 e 1, diesel Euro 0, 1, 2 e 3 – nei 209 Comuni di Fascia 1 e nei Comuni di Fascia 2 e per i veicoli Euro diesel 4 nei soli Comuni di Fascia 1 e nei cinque Comuni di Fascia 2 con oltre 30.000 abitanti (Varese, Lecco, Vigevano, Abbiategrasso e S. Giuliano Milanese).

Sono poi previste misure temporanee, in caso di superamento delle soglie limite di PM10, che possono essere attivate tra il 1° ottobre e il 31 marzo di ogni anno e che si applicano a tutti i Comuni con popolazione superiore ai 30.000 abitanti appartenenti alle Fasce 1 e 2. Tali misure considerano, tra le altre cose, anche il blocco dei veicoli Euro 4 diesel dotati di FAP, indipendentemente dai valori di emissione.

Dal 1° ottobre 2025 entreranno in vigore progressivamente le limitazioni per gli autoveicoli Euro 5 diesel in base alle diverse categorie di veicoli (dal 1° ottobre 2025 per le autovetture, dal 1° ottobre 2026 per le categorie M2, N1 e N2 e dal 1° ottobre 2027 per tutte le altre categorie) nei Comuni di Fascia 1 e nei già citati cinque Comuni di Fascia 2 della Lombardia.

A Milano città sono ancora più severi perché il divieto di circolazione in Area B, la Ztl che coincide con gran parte del territorio comunale, e nella centralissima Area C, è già stato esteso anche alle auto diesel Euro 5, pure in presenza di FAP installato sul veicolo. Sono comunque ammesse delle deroghe. Lo stop ai diesel Euro 5 è comunque soltanto il primo passo di una road map che nei prossimi anni porterà al blocco dei diesel Euro 6, anche se in misura meno drastica rispetto alle intenzioni iniziali. In particolare:

dal 1° ottobre 2028 : in Area B e Area C stop alle auto diesel Euro 6 A-B-C ;

: in Area B e Area C stop alle ; dal 1° ottobre 2030: in Area B stop alle auto diesel Euro 6 D e D_Temp (in Area C divieto anticipato al 1° ottobre 2029, tranne per residenti ed equiparati).

Per chi non conosce le differenze tra le varie omologazioni Euro 6, qui una guida utile: Euro 6C, 6D e 6D-TEMP: cosa cambia tra le nuove norme antinquinamento?

BLOCCO DIESEL EURO 6 A ROMA

Mentre a Milano il blocco diesel Euro 6 è una previsione, a Roma è già una realtà. Ma solo in determinate circostanze. Nella Fascia Verde della Capitale, la Ztl che comprende buona parte dell’area all’interno del Grande Raccordo Anulare (GRA), come misura permanente non possono accedere, circolare e sostare i diesel fino a Euro 3. L’estensione del divieto ai diesel Euro 4, inizialmente previsto nel 2023 e poi nel 2024, è stata sospesa fino a data da destinarsi e si valuterà nei prossimi mesi se farla partire dal 1° novembre 2025.

Tuttavia già adesso, in caso di superamento del valore limite per gli inquinanti atmosferici (4 giorni per il Livello Arancio e 10 giorni per il Livello Rosso), possono essere adottate misure straordinarie che ampliano il blocco fino alle auto diesel Euro 6. Per quanto riguarda le vetture a gasolio, gli stop straordinari sono i seguenti:

Livello arancio : in Fascia Verde stop ai diesel Euro 4 ;

: in Fascia Verde stop ai ; Livello rosso: in Fascia Verde stop ai diesel Euro 5 ed Euro 6.

Ricordiamo infine che a Roma, durante le Domeniche ecologiche, vige il divieto totale di circolazione per il traffico privato, Euro 6 compresi, a partire dalle 7:30 fino alle 12:30 e dalle 16:30 alle 20:30.

BLOCCO DIESEL EURO 6 TORINO E BOLOGNA

Nonostante i livelli di smog preoccupanti, per il momento né Torino né Bologna hanno in previsione di fermare le automobili diesel Euro 6.

A Torino le misure permanenti contemplano il blocco dei diesel fino a Euro 4 dal 15 settembre al 15 aprile di ogni anno e l’estensione ai diesel Euro 5 solo in caso di allerta smog Livello 1 e 2.

Stesse misure a Bologna, con blocco dei diesel fino a Euro 4 e allargamento agli Euro 5 solo durante le domeniche ecologiche o in caso di applicazione di eventuali misure emergenziali. Cambia però il periodo di riferimento che va dal 1° ottobre al 31 marzo.