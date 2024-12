Torino: stop diesel Euro 5 veicoli commerciali, novità dall’1/1/2025

Novità dal 1° gennaio 2025 nelle misure antismog che si applicano a Torino e nelle città dell’hinterland quando i valori inquinanti superano i limiti previsti. Col nuovo anno, infatti, in caso di allerta arancione si fermeranno anche i veicoli commerciali Euro 5 diesel, mentre finora lo stop riguardava solo le automobili e gli altri veicoli destinati al trasporto di persone.

TORINO: MISURE ANTISMOG STRUTTURALI E STAGIONALI

Come è noto a Torino e nell’hinterland ci sono le limitazioni antismog strutturali, cioè valide in modo permanente tutto l’anno, che prevedono il divieto totale di circolazione, anche nei festivi, dei veicoli adibiti al trasporto di persone Mi, M2 e M3 e dei veicoli adibiti al trasporto merci N1, N2 e N3 classificati Euro 0, Euro 1 ed Euro 2 per i veicoli benzina e diesel, ed Euro 0 ed Euro 1 per quelli GPL e metano.

A queste misure strutturali si aggiungono poi ulteriori provvedimenti stagionali che valgono solamente durante il periodo autunnale e invernale (nella stagione in corso fino al 15 aprile 2025) e che sono:

divieto di circolazione dalle 8:00 alle 19:00 nei giorni feriali dal lunedì al venerdì, dei veicoli dotati di motore diesel Euro 3 ed Euro 4 adibiti al trasporto persone (categoria M1, M2, M3) e dei veicoli adibiti al trasporto merci (N1, N2, N3). Ricordiamo che il previsto blocco dei diesel Euro 5 è stato rinviato all’autunno del 2025;

adibiti al trasporto persone (categoria M1, M2, M3) e dei veicoli adibiti al trasporto merci (N1, N2, N3). Ricordiamo che il previsto blocco dei diesel Euro 5 è stato rinviato all’autunno del 2025; divieto di circolazione dalle 0:00 alle 24:00 tutti i giorni (festivi compresi) di tutti i ciclomotori e i motocicli Euro 0 ed Euro 1 adibiti al trasporto di persone o merci (L1, L2, L3, L4, L5, L6, L7).

Sono previste deroghe per alcune categorie di veicoli, ci sono inoltre alcuni percorsi che sono esentati dalle limitazioni del traffico.

TORINO: MISURE ANTISMOG EMERGENZIALI 2024

Ci sono poi le cosiddette misure emergenziali, che fino al 31/12/2024 prevedono due livelli e scattano solo con il superamento della soglia limite di concentrazione giornaliera di PM10.

Il livello arancio (in caso di superamento della soglia di 50 mcg/mc per tre giorni consecutivi) prevede il blocco dei diesel Euro 3 ed Euro 4 adibiti al trasporto persone e merci anche il sabato e nei giorni festivi, dalle 8.00 alle 19.00. Nonché il blocco delle auto diesel Euro 5 dalle 8:00 alle 19:00 di tutti i giorni (festivi compresi).

(in caso di superamento della soglia di 50 mcg/mc per tre giorni consecutivi) prevede il blocco dei diesel Euro 3 ed Euro 4 adibiti al trasporto persone e merci anche il sabato e nei giorni festivi, dalle 8.00 alle 19.00. Nonché il (festivi compresi). Il livello rosso si attiva con il superamento del valore di 75 mcg/mc per tre giorni consecutivi. E contempla anche lo stop ai veicoli merci con motore diesel Euro 5 dalle 8:00 alle 19:00 di tutti i giorni (sabato e festivi compresi).

Ricordiamo che c’è sempre la possibilità di aderire al sistema Move-In (Monitoraggio dei Veicoli Inquinanti) che comporta l’attenuazione delle limitazioni strutturali della circolazione per gli autoveicoli più inquinanti.

TORINO: MISURE ANTISMOG EMERGENZIALI, NOVITÀ 2025

Ma come anticipato all’inizio, a decorrere dal 1° gennaio 2025 le misure emergenziali subiranno un’importante modifica perché il blocco dei veicoli diesel Euro 5, che scatta con il livello arancio e che fino al 31/12 riguarda solamente i veicoli delle categorie M1, M2 e M3 (trasporto persone), si applicherà anche ai veicoli commerciali N1, N2 e N3 (trasporto merci). I quali, pertanto, non potranno più circolare dalle 8:00 alle 19:00 di tutti i giorni, festivi compresi.

Di conseguenza il livello rosso non prevede più alcuna misura che riguarda il traffico veicolare.

Da notare che questa novità verrà subito messa in pratica perché fino a venerdì 3 gennaio 2025, con esclusione del giorno di Capodanno, è attivo il livello arancio delle misure antismog a Torino. E quindi giovedì 2 e venerdì 3 gennaio (salvo ulteriori proroghe) dovranno fermarsi anche i veicoli diesel Euro 5 per il trasporto merci.