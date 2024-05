Milano: l’addio alle auto Euro 6 diesel slitta al 2028

Il Comune di Milano, considerando il mutato contesto economico post pandemia, la crescita dei prezzi nel mercato automotive, il relativo costo sociale per i cittadini e la diffusione dei veicoli elettrificati che sta procedendo più lentamente del previsto, ha deciso di modificare la disciplina di Area B e Area C posticipando alcuni divieti: nello specifico lo stop alle auto diesel Euro 6, che sarebbe dovuto scattare progressivamente già dal prossimo ottobre, slitta addirittura al 2028. Rinviati anche alcuni divieti per moto e ciclomotori.

AREA B E AREA C MILANO: STOP DIESEL EURO 6 RINVIATO AL 2028

Viene dunque prorogata fino al 30 settembre 2028 la possibilità di entrare nelle Ztl di Area B e Area C ai veicoli diesel Euro 6, per i quali sarebbe entrato in vigore il divieto tra il 1° ottobre 2024 e il 1° ottobre 2027. In particolare, per Area B si fa riferimento alle auto diesel Euro 6 A-B-C (se acquistate dopo il 31 dicembre 2018) e ai veicoli per il trasporto di cose alimentati diesel Euro 6 A (se acquistati dopo il 31 dicembre 2018) e diesel Euro 6 B-C (se acquistati dopo il 30 settembre 2019).

Per Area C il rinvio riguarda invece le auto diesel Euro 6 A-B-C, i taxi e NCC fino a 9 posti diesel Euro 6 A-B-C (se acquistati dopo il 31 dicembre 2018) e i veicoli per il trasporto cose (N1) diesel Euro 6 A (se acquistati dopo 31 dicembre 2018) e diesel Euro 6 B-C (se acquistati dopo il 30 settembre 2019).

La scelta, ha spiegato la Giunta milanese, prende in considerazione i costi di investimento che i cittadini e le imprese devono sostenere anche in relazione dello slittamento del Regolamento del Parlamento e del Consiglio Europeo sull’omologazione di veicoli a motore Euro 7 approvato a marzo di quest’anno e le relative date di attuazione previste, da cui si può stimare che l’obbligo di prima immatricolazione solo Euro 7 di auto possa avvenire solo a partire da fine 2027 e di veicoli più grandi (M2, M3, N2 e N3) della stessa categoria Euro a partire da metà 2029.

AREA B E AREA C MILANO: RINVIATI ANCHE I DIVIETI PER LE MOTO

Con la stessa delibera con cui ha rinviato al 2028 i divieti per i diesel Euro 6, il Comune di Milano ha pure posticipato di un anno, al 1° ottobre 2025, l’entrata in vigore del divieto di accesso e di circolazione in Area B e in Area C per le moto e i ciclomotori alimentati a miscela (motore a due tempi) Euro 2, a gasolio Euro 2 e a benzina (motore a quattro tempi) da Euro 0 a Euro 1. Si tratta di un provvedimento fortemente atteso da molti motociclisti visto che, secondo molte stime, il divieto avrebbe riguardato una percentuale piuttosto importante di moto e scooter circolanti a Milano. In questo caso, però, il rinvio è solo di 1 anno.

MILANO: ALTRE MISURE PER LA SICUREZZA E LA MOBILITÀ

L’amministrazione meneghina ha annunciato ulteriori misure per migliorare la sicurezza stradale, la qualità dell’aria, la ciclabilità e lo spazio pubblico, nonché per regolamentare il traffico, favorire la sosta dei residenti e l’utilizzo del trasporto pubblico, che peraltro erano già state parzialmente anticipate dal sindaco Sala nei giorni scorsi. Le principali sono: