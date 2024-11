Auto dell’anno 2025: chi sono le sette finaliste?

Chi sono le sette finaliste del concorso Auto dell’anno 2025? La giuria del premio Car of the Year ha ufficializzato i modelli che si giocheranno l’ambito premio, scremando la lista di quaranta candidati annunciati ad agosto. La settina comprende un’auto italiana, due francesi, una spagnola, una rumena (quasi francese) e due sudcoreane. Niente da fare, almeno quest’anno, per le emergenti auto cinesi. Ben cinque modelli su sette sono elettrici, o comunque disponibili anche con una versione a zero emissioni. La maggior parte sono Suv/crossover ma ci sono anche un paio di citycar. La vincitrice dell’Auto dell’anno 2025 verrà svelata il prossimo 10 gennaio nel corso del Bruxelles International Motor Show. Nel 2024, ricordiamolo, ha vinto la Renault Scenic.

AUTO DELL’ANNO 2025: LE FINALISTE

Dopo questo lungo preambolo, ecco finalmente l’elenco delle sette finaliste del premio Auto dell’anno 2025, in rigoroso ordine alfabetico:

Alfa Romeo Junior

Citroën ë-C3/C3

Cupra Terramar

Dacia Duster

Hyundai Inster

Kia EV3

Renault 5 / Alpine A290 (vetture ‘gemelle’ considerate come modello unico).

Queste ‘sette sorelle’ hanno avuto la meglio su altri modelli che facevano parte del listone dei quaranta ma che non hanno superato il taglio finale. Tra gli esclusi troviamo la Fiat Grande Panda, la Citroën C3 Aircross, la BYD Seal U, le Volkswagen Passat e Tiguan, le Renault Symbioz e Rafale, le Skoda Superb e Kodiaq, le nuove Mini Cooper SE e Countryman e le Opel Grandland e Frontera. Qualcuna di queste meritava forse di più?

CARATTERISTICHE DELLE FINALISTE CAR OF THE YEAR 2025

Alfa Romeo Junior, famosa per l’improvviso cambio di nome a seguito delle note vicende, propone una motorizzazione ibrida che combina un 3 cilindri ciclo Miller con turbo a geometria variabile 1.2 da 100 CV + un’unità elettrica da 28 CV che a sua volta utilizza un impianto a 48 Volt, per complessivi 136 CV. Nella gamma Alfa Romeo Junior è compresa anche una doppia variante 100% elettrica, quella da 156 CV e quella, denominata Veloce, in cui il guidatore ha a disposizione 280 CV.

La Citroën C3 è stata scelta dalla giuria nelle varianti termiche ed elettriche: si parte da motore 1.2 PureTech da 100 CV con cambio manuale a 6 marce che è affiancata dalla ‘micro ibrida’ (con stesso potenza) in cui la sezione elettrica è inserita nel cambio a doppia frizione e-DCS6. La versione 100% a batteria, denominata ë-C3 electric, è invece equipaggiata con un motore da 113 CV e una batteria da 44 kWh per un’autonomia di 320 km.

Pure Cupra Terramar fa parte del segmento dei modelli multipropulsione: il SUV spagnolo è infatti in vendita con un micro ibrido a 48 Volt che combina un 4 cilindri 1.5 eTSI da 150 CV con una trasmissione Dsg a 7 rapporti. Ma anche con due propulsori ibridi plug-in da 204 e 272 CV complessivi. L’unità elettrica da 115 CV è comune così come la batteria da 19.7 kWh per 100 km di autonomia elettrica pura.

Il Suv compatto rumeno-francese Dacia Duster vanta una variante due ruote motrici con motore 1.0 ECO-G da 100 CV, che sfrutta l’alimentazione bifuel con benzina e Gpl. C’è poi il Duster mild-hybrid 1.2 TCe 130 4×4 che aggiunge ai vantaggi di questa soluzione anche quelli della trazione integrale.

Hyundai Inster fa invece parte del terzetto di modelli solo elettrici (con Kia EV3 e Renault 5), disponibile nel livello Standard da 97 CV con batteria da 42 kWh (300 km di autonomia) e nel livello Long Distance da 115 CV e batteria che sale a 49 kWh. In questo l’autonomia Wltp sale a 355 km.

Kia è entrata nella liste delle sette finaliste dell’Auto dell’anno 2025 con l’elettrica pura EV3, che ha dimensioni maggiori e come segmento C compete sul mercato con le varie Peugeot E-2008, Volvo EX30 e Volkswagen ID.3. La proposta commerciale prevede il livello Energy Electric con motore da 204 CV e batteria da 58.3 kWh, per 410 km di autonomia, e la Long Range che ha la stessa potenza ma grazie alla batteria da 81.4 kWh arriva a un’autonomia di ben 600 km.

Infine le gemelle elettriche ‘pure’ entrambe realizzate sulla piattaforma AmpR Small, che sono la Renault 5 E-Tech Electric e l’Alpine A290. La gamma della prima è composta al momento dalla versione 150 CV con batteria da 52 kWh, ma nel 2025 si aggiungeranno le varianti (sempre 100% elettriche) da 95 e 120 CV, caratterizzate dalla batteria da 40 kWh. La sportiva Alpine A290 propone naturalmente propulsori più performanti, da 220 ed anche 180 CV.

CHI VOTA L’AUTO DELL’ANNO 2025

La giuria del concorso Car of the Year 2025, che ha selezionato le finaliste e a gennaio proclamerà la vincitrice, è composta da 61 giornalisti provenienti da 24 Paesi. L’Italia è rappresentata da ben 6 giornalisti, come anche Francia, Germania e Spagna.

Dopo la selezione delle sette finaliste, i giurati avranno adesso otto settimane per testarle a fondo e decidere il voto per eleggere l’auto migliore in Europa. Inoltre tutti i sette i modelli saranno sottoposti a un test congiunto presso la struttura Mettet Test in Belgio fino al voto finale del 10 gennaio 2025. Per il giudizio finale ogni giurato potrà distribuire 25 punti per un massimo di 10 punti a vettura, e sarà obbligato a votare almeno cinque veicoli tra i sette finalisti.