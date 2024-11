La Fiat Grande Panda è uno dei modelli più attesi nel segmento delle utilitarie e anche il modello in cui il gruppo Stellantis ripone grandi aspettative per risollevare i numeri di vendite. In questo articolo esploreremo le opzioni di prezzo della Fiat Grande Panda. Anche se in Italia non è ancora stato rilasciato un listino ufficiale, possiamo guardare ai prezzi applicati in Francia e Olanda, dove si può già comprare la Grande Panda, per avere un’idea più precisa di cosa aspettarci.

FIAT GRANDE PANDA PRODOTTA IN SERBA: QUANTO COSTA?

La Fiat Grande Panda è stata progettata per rappresentare un passo avanti rispetto alle versioni precedenti, offrendo un design moderno e un’elevata efficienza. La Grande Panda è prodotta in Serbia, come abbiamo raccontato in anteprima e prende le distanze dal progetto della Panda prodotta a Pomigliano dove sarà prodotta fino al 2027, come ha assicurato Stellantis.

Oltre a richiamare proporzioni e design della prima Panda, enfatizza anche la sua personalità green attraverso interni realizzati in fibra di bambù e altre soluzioni ad hoc. In listino ci saranno versioni sia elettriche che ibride, ma la strategia di lancio prodotto ha visto preferite l’Olanda e la Francia, dove i prezzi della Grande Panda partono da circa 16 mila euro. Mentre in Italia è stata solo presentata a giugno 2024.

PREZZO FIAT GRANDE PANDA IN FRANCIA E OLANDA

Attualmente, mentre il listino ufficiale per il mercato italiano non è ancora disponibile, i prezzi per la Fiat Grande Panda sono già stati resi noti in mercati come Francia e Olanda. Analizzando nel dettaglio il sito Fiat per la Francia e quello per l’Olanda, possiamo ottenere una chiara anteprima dei prezzi che potrebbero essere applicati anche in Italia.

Prezzo Fiat Grande Panda Elettrica (RED) 44 kWh , 15.900 euro , grazie al bonus ecologico di 4.000 euro , bonus di 3.000 euro in base al piano di incentivi in Francia e al bonus di 1.500 euro per la rottamazione di un’auto diesel immatricolata prima del 01/01/2011 di un’auto a benzina immatricolata prima del 01/01/2006, secondo le condizioni riportate nel decreto del Governo francese;

, , grazie al , bonus di in base al piano di incentivi in Francia e al bonus di per la di un’auto diesel immatricolata prima del 01/01/2011 di un’auto a benzina immatricolata prima del 01/01/2006, secondo le condizioni riportate nel decreto del Governo francese; Prezzo Fiat Grande Panda Elettrica in Olanda, 25.990 euro, che scendono a 23.040 euro applicando i sussidi previsti fino al 31 dicembre 2024;

PREZZO FIAT GRANDE PANDA HYBRID: LA PIU’ ATTESA

La scelta tra la versione elettrica e quella ibrida della Fiat Grande Panda dipende da diversi fattori, inclusi i costi iniziali, l’autonomia e le preferenze personali per una guida più ecologica. La versione elettrica è la più costosa e di certo l’esaurimento degli incentivi in Italia non avrebbe certo aiutato le vendite, a meno di fortissimi sconti delle concessionarie. Ecco il perché i clienti italiani non saranno tra i primi a guidare una Grande Panda.

Inoltre, considerando i tagli del Governo all’automotive nella manovra, è molto probabile che il motore 1.0 3 cilindri della Fiat Grande Panda Hybrid potrebbe essere la scelta prevalente di potenziali acquirenti a un prezzo ben sotto la soglia dei 20 mila euro.

Restate collegati, poiché aggiorneremo i prezzi della Grande Panda appena sarà pubblicato il listino ufficiale in Italia.