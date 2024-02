Nuova Citroën ë-C3: prezzi e versioni per l’Italia

La Nuova Citroën ë-C3 arriva in Italia, dopo la presentazione ufficiale dello scorso autunno. Si tratta di un modello chiave per la strategia di elettrificazione del Gruppo Stellantis che punta anche sulle auto elettriche economiche per crescere in Europa. Basata sulla piattaforma Smart Car, la Citroën C3 elettrica è la nuova evoluzione della segmento B francese ed arriva in Italia con un prezzo di partenza inferiore ai 25.000 euro. Con la promozione lancio, però, il prezzo può calare a meno di 20.000 euro. La nuova elettrica sarà acquistabile anche con i nuovi incentivi auto 2024. Vediamo i dettagli completi:

CITROEN E-C3: MOTORE, BATTERIA E AUTONOMIA

Prima di entrare nei dettagli relativi alla commercializzazione in Italia della Nuova Citroën ë-C3 andiamo a riepilogare le caratteristiche tecniche della nuova elettrica della casa francese. La vettura è dotata di:

un motore elettrico da 113 CV che garantisce uno 0-100 km/h completato in 11 secondi e una velocità massima di 135 km/h

una batteria da 44 kWh che permette di sfruttare un'autonomia di 320 chilometri nel ciclo WLTP

il supporto alla ricarica rapida da 100 kW in corrente continua; la ricarica in corrente alternata arriva a 11 kW

La nuova city car della casa francese ha una lunghezza di 4,01 metri, una larghezza di 1,86 metri e un’altezza di 1,57 metri, risultando particolarmente adatta ad affrontare il traffico cittadino.

GLI ALLESTIMENTI DELLA CITROEN C3 ELETTRICA

La gamma della Nuova Citroën ë-C3 è composta da due allestimenti, You e Max. Per la versione base, You, la dotazione di serie comprende i fari anteriori a LED, il Citroën Head-up display, il sistema di infotainment My Citroën Play, il climatizzatore manuale e 6 airbag. Da notare che è disponibile anche il sistema di frenata automatica di emergenza oltre ai sensori di parcheggio posteriori. Di serie, inoltre, ci sono le sospensioni Advanced Comfort. Con la versione Max, invece, la dotazione della Citroën C3 elettrica cresce con i cerchi diamantati da 17 pollici, il pannello touch da 10,24 pollici, la telecamera posteriore e il climatizzatore automatico. In totale, sono disponibili ben 9 varianti cromatiche per la carrozzeria di cui 4 sono esclusive della versione Max (si tratta delle varianti bicolore).

CITROEN E-C3: PREZZI E PROMO LANCIO

Il listino prezzi della Nuova Citroën ë-C3 per il mercato italiano è il seguente:

la versione You parte da 23.900 euro

la versione Max parte da 29.200 euro

C’è già una promozione lancio: in occasione del debutto ufficiale sul mercato italiano, infatti, è possibile acquistare la Citroën C3 elettrica con un prezzo di partenza di 18.900 euro e la possibilità di un leasing con rate da 49 euro al mese (per 35 canoni), un primo canone di 6.562 euro e un valore di riscatto di 11.580 euro (i prezzi indicati si riferiscono alla versione You). La nuova city car della casa francese è un’auto elettrica e, quindi, potrà essere acquistata anche con i nuovi incentivi 2024. In ogni caso, le consegne della vettura sono programmate per il prossimo mese di luglio 2024. Ricordiamo che Citroen ha anticipato l’arrivo di una variante economica della nuova C3 elettrica. Questa versione, con autonomia di circa 200 chilometri, debutterà soltanto nel 2025 e avrà un prezzo di listino inferiore a 20.000 euro.