Kia EV3: ecco il SUV elettrico che cambia le “regole”

Il programma di elettrificazione di Kia ruota intorno a un modello destinato a ricoprire un ruolo chiave per il futuro del marchio, la nuova Kia EV3. Si tratta del nuovo SUV elettrico appena svelato dall’azienda che, grazie a dimensioni compatte e un prezzo che sarà più accessibile rispetto ai modelli di segmento più alto, come la Kia EV9, dovrebbe garantire una decisa accelerazione delle vendite di auto elettriche per Kia. La nuova Kia EV3, inoltre, si presenta come un modello che cambia le “regole” del settore delle auto a zero emissioni, con un approccio differente rispetto ad altri modelli del brand.

KIA EV3: DIMENSIONI E CARATTERISTICHE

Partiamo dalle dimensioni della Kia EV3. Come anticipato in precedenza, si tratta di un SUV compatto. Le misure, quindi, sono contenute e adatte all’uso in città. Ecco le dimensioni del SUV:

4,3 metri di lunghezza

di lunghezza 1,85 metri di larghezza

di larghezza 1,56 metri di altezza

di altezza 2,68 metr i di passo

i di passo 460 litri di spazio di carico che diventano 1.200 litri con i sedili abbattuti.

Alla base del progetto della Nuova Kia EV3 c’è la piattaforma E-GMP, una piattaforma modulare globale su cui l’azienda sta costruendo la sua gamma elettrica. La vettura è dotata di trazione anteriore, con la possibilità, per ora non prevista, di passare alla trazione integrale con l’installazione di una seconda motorizzazione elettrica. Come gli altri modelli della gamma EV, anche la Nuova Kia EV3 punta sull’efficienza aerodinamica, con un coefficiente di resistenza pari a 0,263 Cx. All’esterno, la Kia EV3 ripropone il design delle recenti produzioni della gamma del brand, seguendo la filosofia “Opposites United”, con una nuova interpretazione del Tiger Face di Kia.

KIA EV3: ADAS E TECNOLOGIA

La sicurezza è un elemento chiave del progetto della Kia EV3 che arriverà sul mercato con una ricca gamma di ADAS, con l’obiettivo di diventare un riferimento del segmento. Tra gli elementi inclusi nel progetto troviamo il Forward Collision-Avoidance Assist, il Lane Keeping Assist, l’Highway Driving Assist e il Reverse Parking Collision-Avoidance Assist. C’è anche l’Electric Dynamic Torque Vectoring Control che migliora il trasferimento della potenza alle ruote, per garantire una maggiore stabilità. La dotazione include anche il Remote Smart Parking Assist, che semplifica le manovre di parcheggio, oltre al sistema di frenata rigenerativa i-Pedal 3.0 che debutta proprio su questo modello. La Nuova Kia EV3, inoltre, introduce il sistema Vehicle-to-Load (V2L) nel segmento di SUV compatti. All’interno dell’abitacolo c’è un sistema a tre monitor, due da 12,3 pollici e uno centrale da 5 pollici, per l’accesso al quadro strumenti e al sistema di infotainment, che integra la tecnologia AI Assistant, al debutto su un’elettrica di Kia. Questa tecnologia porterà servizi legati all’intelligenza artificiale generativa a bordo dell’auto. C’è spazio anche per l’Head-up Display (HUD) da 12 pollici.

KIA EV3: MOTORE E BATTERIA

La Nuova Kia EV3 è dotata di un motore sincrono a magneti permanenti che eroga 204 CV di potenza. Il motore è abbinato all’asse posteriore ed è collegato a un pacco batterie, disponibile in due versioni:

58 kWh

81 kWh

L’elevata capacità della batteria, in rapporto a dimensioni compatte (con una lunghezza che, come detto, arriva a 4,3 metri) rappresenta uno dei punti di forza del progetto. Per quanto riguarda l’autonomia, in attesa di dati più dettagliati, l’azienda ha confermato che la sua nuova elettrica sarà in grado di percorrere fino a 600 chilometri nel ciclo WLTP. Grazie all’architettura a 400 volt, inoltre, la ricarica della batteria potrà avvenire:

con potenza di 11 kW oppure 22kW (optional) in corrente alternata

oppure (optional) in con potenza fino a 128 kW con corrente continua

Sfruttando la ricarica rapida, è possibile portare la batteria dal 10% all’80% in appena 31 minuti (per la versione Long Range con batteria da 81 kWh). Per quanto riguarda le prestazioni, la nuova Kia EV3 è in grado di:

raggiungere una velocità massima di 170 km/h

completare lo 0-100 km/h in 7,5 secondi

In una fase successiva alla commercializzazione, il SUV potrebbe registrare ulteriori varianti, sia di motore che di batteria.

KIA EV3: PREZZI E USCITA

Per il momento, Kia non ha ancora diffuso il listino prezzi della sua Kia EV3, modello che si ritaglierà il suo spazio anche in Italia. L’azienda ha comunque confermato l’avvio delle vendite per la fine dell’anno in corso: sarà necessario attendere il mese di ottobre 2024 per il debutto in concessionaria. Le vendite partiranno, però, prima in Corea del Sud, con debutto previsto a luglio 2024.